Как в «Арсенале» травмировались 22 игрока основы

Фанаты «Арсенала» уже давно просекли, что у клуба огромнейшие проблемы с травмами. Стоило Санчесу, Косиельни и Касорле достигнуть пика своих физических возможностей в матче с «Норвичем», как все поломались. Ужас!

Фанаты «Арсенала» уже давно просекли, что у клуба огромнейшие проблемы с травмами. Стоило Алексису Санчесу, Лорану Косиельни и Санти Касорле достигнуть пика своих физических возможностей в матче с «Норвичем», как все поломались. Ужас!

Эта подборка травм всех основных игроков «Арсенала» вряд ли порадует фанатов клуба и, скорее всего, не понизит уровень злости на медицинских работников. В Twitter «канониров» произошел настоящий взрыв фанатского негодования – и вовсе не из-за ничейного исхода матча против "Норвича" (1:1), а из-за того, что Арсен Венгер «позволяет» ключевым игрокам получать травмы.

Не уж то в этом действительно виноват француз? Или вина все же лежит на медицинских работниках команды, которые недостаточно хорошо следят за здоровьем футболистов?

Чтобы разобраться, давайте составим рейтинг выносливости 22-х игроков основной команды «Арсенала» за 2015 год и вспомним все их травмы. Если вы фанат «Арсенала», мужайтесь…

Матье Дебюши

Это только верхушка травмированного айсберга...

Эктор Бельерин

Травмирован в 2015 году? Да, мышечные травмы в августе и ноябре...

Калум Чамберс

Он-то, конечно, получше, чем все остальные в этом рейтинге, но в январе надолго выбыл из строя.

Лоран Косиельни

Травмирован? ДА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!

Пер Мертезакер

Травмирован? О, да! Не играл в апреле, августе и октябре.

Габриэль

Сломался в марте.

Начо Монреаль

Травмирован в 2015? Да, хотя травма была не слишком серьезной.

Киран Гиббс

ДА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, И ОН!

Франсис Коклен

Вам ли этого не знать...

Томаш Росицки

Да...

Аарон Рэмзи

...

Санти Касорла

Травмирован совсем недавно. В матче с "Норвичем", вот, сыграл на одной ноге.

Микель Артета

Травмирован? Безусловно. Хотя он и не особенно часто играл.

Джек Уилшир

(слышен плач за кадром)

Матье Фламини

Фламини искалечил два подколенных сухожилия.

Месут Озил

Поломал колено еще в конце 2014... Но совсем плохо все стало в марте этого года.

Алекс Окслэд-Чэмберлен

Да, и этот тоже!

Оливье Жиру

Вообще его дела шли получше, чем у остальных, но летом у него была травма...и вот.

Дэнни Уэлбек

Фух...

Тео Уолкотт

Трав-ми-ро-ван.

Алексис Санчес

И даже Санчес, Карл!

Итак, кто же 22-й травмированный игрок основного состава? И это...

Хоэль Кэмпбелл

"Поклоняйтесь мне, хиленькие игроки "Арсенала"!"

Если бы Венгер мог выбрать только одного игрока, которого хотел бы навсегда уберечь от травм, им бы, наверное, стал именно костариканский мастер на все ноги.

Не так ли, Арсен?

По материалам mirror.co.uk