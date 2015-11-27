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    • Гвардиола возглавит «Манчестер Сити». «Золотой мяч» отдадут Месси. Дайджест событий дня

    Гвардиола возглавит «Манчестер Сити». «Золотой мяч» отдадут Месси. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    27.11.2015 23:45
    «Кубань» ожидает масштабная зимняя распродажа. Денисов в текущем году на поле больше не выйдет. «Реалу» запретят регистрировать новых игроков. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
    <p><em>«Кубань» ожидает масштабная зимняя распродажа. Денисов в текущем году на поле больше не выйдет. "Реалу" запретят регистрировать новых игроков. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Золотой мяч» получит Месси, Неймар идет в тройке</strong></span></p> <p>По предварительным итогам голосования, "Золотой мяч" достанется нападающему <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> <a href="https:///player/2361" target="_blank"><strong>Лионелю Месси</strong></a>.</p> <p>Форвард сборной Аргентины получил 414 очков. Второе место занял нападающий "Реала" Криштиану Роналду с результатом в 212,5 очков, третье – форвард "Барселоны" Неймар (95,5 очков).</p> <p>На четвертом месте находится еще один каталонец - Луис Суарес (34,5). Следом расположились Златан Ибрагимович ("ПСЖ", 21) и Андрес Иньеста ("Барселона", 20 очков). Официально о решении будет объявлено на церемонии в Цюрихе, которая состоится 11 января.</p> <p><a href="https:///articles/449331" target="_blank"><strong>Армия из одного человека. 19 «новых Месси»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Реал» - в шаге от запрета на регистрацию игроков</strong></span></p> <p>На мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реал"</a> будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов в течение двух трансферных окон со стороны дисциплинарного комитета ФИФА.</p> <p>Напомним, еще в январе этого года сообщалось, что Международная федерация футбола начала расследование по фактам переходов молодых футболистов в  "Реал". Речь идет об обстоятельствах трансферов двух венесуэльцев - 14-летнего Мануэля Годоя и 15-летнего Фернандо Масиаса.</p> <p>Отмечается, что дата официального объявления решения ФИФА пока неизвестна.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дикань вошел в символическую сборную тура Лиги Европы</strong></span></p> <p>В символическую сборную пятого тура группового турнира Лиги Европы вошел голкипер <a href="https:///teams/kra" target="_blank">"Краснодара"</a> <a href="https:///player/2029" target="_blank"><strong>Андрей Дикань</strong></a>. Напомним, что по итогам четвертого тура Лиги Европы в символическую сборную был включен другой голкипер российского клуба - Сергей Рыжиков из "Рубина".</p> <p><strong>Символическая сборная пятого тура группового турнира Лиги Европы:</strong></p> <p>Дикань ("Краснодар", Россия) – Брабец ("Спарта", Чехия), Кирикеш ("Наполи", Италия), Мбоджи ("Андерлехт", Бельгия) – Мартинш ("Спортинг", Португалия), Сане ("Шальке", Германия), Кандрева ("Лацио", Италия), Бернардески ("Фиорентина", Италия) – Монтеро ("Спортинг", Португалия), Адурис ("Атлетик", Испания), Тосун ("Бешикташ", Турция).</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Кубань» может потерять несколько ключевых игроков</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/kbn" target="_blank">"Кубань"</a> в ближайшее время может потерять сразу несколько ключевых игроков. Ранее сообщалось, что голкипер южан <a href="https:///player/7632" target="_blank">Александр Беленов</a> на правах свободного агента по окончании сезона переберется в "Краснодар". Однако, сегодня он опроверг эту информацию. Также в направлении "Краснодара" может проследовать полузащитник <a href="https:///player/15678" target="_blank"><strong>Сергей Ткачев</strong></a>. Оба этих игрока, плюс ранее перешедший на правах аренды Шарль Каборе, выступят в качестве компенсации за финансовую помощь, оказанную президентом "Краснодара" Сергеем Галицким "Кубани" в течение этого года.</p> <p>Центральный защитник Шандао и нападающий Лоренсо Мельгарехо планируют покинуть "Кубань" уже во время зимнего трансферного окна. Известно, что к 25-летнему парагвайскому форварду есть интерес несколько европейских клубов, а также со стороны московского "Спартака".</p> <p><a href="https:///articles/449986" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 17-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448654970_1874464685.jpg" style="height: 421px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Динамо» предлагает Игнатьеву долгосрочный контракт</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">"Кубани"</a> <a href="https:///player/7740" target="_blank"><strong>Владислав Игнатьев</strong></a> может покинуть этот клуб уже в ближайшее январское трансферное окно. Известно, что в услугах хавбека заинтересовано столичное "Динамо". Москвичи готовы предложить Игнатьеву долгосрочный контракт. Конкуренцию им в борьбе за футболиста "Кубани" могут составить "Рубин" и "Локомотив".</p> <p>По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивает в 3 миллиона евро. В текущем сезоне 28-летний футболист провел в составе "Кубани" в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил четыре гола, отдал две голевые передачи и дважды был наказан желтой карточкой.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матч «Гент» - «Зенит» не будет перенесен на нейтральное поле</strong></span></p> <p>Матч шестого тура Лиги чемпионов между <a href="https:///teams/gnt" target="_blank">"Гентом"</a> и <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенитом"</a> состоится в Бельгии, как и было запланировано. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.</p> <p>"Совершенно точно матч с "Зенитом" "Гент" проведет в Бельгии, а не на нейтральном поле", – заверил представитель пресс-службы.</p> <p>Напомним, ранее мэр Гента, где проживает большая турецкая диаспора, заявил, что запрещает болельщикам из России посещение этого матча из-за ухудшения российско-турецких отношений. Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов в ответ на это предложил провести встречу на нейтральном стадионе.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Гвардиола возглавит «Манчестер Сити» в следующем сезоне</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///coaches/435" target="_blank"><strong>Хосеп Гвардиола</strong></a> в следующем сезоне возглавит <a href="https:///teams/mct" target="_blank">"Манчестер Сити"</a>. Как сообщает источник, испанский специалист не собирается продлевать договор с мюнхенским клубом и намерен попробовать свои силы в АПЛ.</p> <p>В качестве главного претендента на пост наставника "Баварии" в случае такого развития событий называют Карло Анчелотти. Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола готов подписать с "Баварией" новый контракт.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ари может вернуться в «Спартак» или перейти в «Локомотив»</strong></span></p> <p>Нападающий "Краснодара" <a href="https:///player/8223" target="_blank"><strong>Ари</strong></a> может продолжить свою карьеру в Москве. Сообщается, что футболистом интересуются <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a>, за который Ари ранее выступал на протяжении трех сезонов, и <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотив"</a>. Переход в один из этих клубов может состояться в том случае, если переговоры Ари с "Краснодаром" о продлении контракта, которые стороны ведут сейчас, закончатся неудачно. Игрок хочет зарабатывать не менее 2 миллионов евро за сезон.</p> <p>Transfermarkt оценивает стоимость бразильца, который может в ближайшем будущем стать гражданином России, в 6,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне РФПЛ Ари сыграл за "Краснодар" 13 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету один мяч в девяти матчах Лиги Европы.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Урал» одержал волевую победу над «Мордовией»</strong></span></p> <p>В матче 17-го тура российской Премьер-лиги <a href="https:///teams/ure" target="_blank">"Урал"</a> на своем поле уверенно переиграл <a href="https:///teams/mor" target="_blank">"Мордовию"</a>, одержав волевую победу. Фибел открыл счет в матче, но еще в первом тайме Сапета дважды поразил ворота гостей, выведя свою команду вперед. Под конец второго тайма Гогниев увеличил отрыв "Урала".</p> <p><strong>Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/81049" target="_blank"><strong>Урал (Екатеринбург) - Мордовия - 3:1 (2:1) </strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Фибел, 23; 1:1 – Сапета, 36; 2:1 – Сапета, 39; 3:1 – Гогниев, 82.</p> <p><strong>Урал:</strong> Жевнов, Данцев, Мартынович, Фонтанелло, Кулаков (Хозин, 46), Сапета, Асеведо, Фидлер, Емельянов, Гогниев (Новиков, 87), Манучарян (Бурмистров, 90+1).</p> <p><strong>Мордовия:</strong> Ревишвили, Тишкин, Фибел, Рыков, Шитов, Дудиев (Джало, 46), Стеванович (Самодин, 80), Власов, Мухаметшин (Сысуев, 54), Ле Таллек, Луценко.</p> <p><a href="https:///articles/450059" target="_blank"><strong>Худший футболист Европы. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Bild, Официальный сайт ФК "Кубань"
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    Комментарии (1)
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    anri1703
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    для локо было бы усиление
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