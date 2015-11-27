Гвардиола возглавит «Манчестер Сити». «Золотой мяч» отдадут Месси. Дайджест событий дня

«Кубань» ожидает масштабная зимняя распродажа. Денисов в текущем году на поле больше не выйдет. "Реалу" запретят регистрировать новых игроков. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

«Золотой мяч» получит Месси, Неймар идет в тройке

По предварительным итогам голосования, "Золотой мяч" достанется нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Форвард сборной Аргентины получил 414 очков. Второе место занял нападающий "Реала" Криштиану Роналду с результатом в 212,5 очков, третье – форвард "Барселоны" Неймар (95,5 очков).

На четвертом месте находится еще один каталонец - Луис Суарес (34,5). Следом расположились Златан Ибрагимович ("ПСЖ", 21) и Андрес Иньеста ("Барселона", 20 очков). Официально о решении будет объявлено на церемонии в Цюрихе, которая состоится 11 января.

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«Реал» - в шаге от запрета на регистрацию игроков

На мадридский "Реал" будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов в течение двух трансферных окон со стороны дисциплинарного комитета ФИФА.

Напомним, еще в январе этого года сообщалось, что Международная федерация футбола начала расследование по фактам переходов молодых футболистов в "Реал". Речь идет об обстоятельствах трансферов двух венесуэльцев - 14-летнего Мануэля Годоя и 15-летнего Фернандо Масиаса.

Отмечается, что дата официального объявления решения ФИФА пока неизвестна.

Дикань вошел в символическую сборную тура Лиги Европы

В символическую сборную пятого тура группового турнира Лиги Европы вошел голкипер "Краснодара" Андрей Дикань. Напомним, что по итогам четвертого тура Лиги Европы в символическую сборную был включен другой голкипер российского клуба - Сергей Рыжиков из "Рубина".

Символическая сборная пятого тура группового турнира Лиги Европы:

Дикань ("Краснодар", Россия) – Брабец ("Спарта", Чехия), Кирикеш ("Наполи", Италия), Мбоджи ("Андерлехт", Бельгия) – Мартинш ("Спортинг", Португалия), Сане ("Шальке", Германия), Кандрева ("Лацио", Италия), Бернардески ("Фиорентина", Италия) – Монтеро ("Спортинг", Португалия), Адурис ("Атлетик", Испания), Тосун ("Бешикташ", Турция).

«Кубань» может потерять несколько ключевых игроков

"Кубань" в ближайшее время может потерять сразу несколько ключевых игроков. Ранее сообщалось, что голкипер южан Александр Беленов на правах свободного агента по окончании сезона переберется в "Краснодар". Однако, сегодня он опроверг эту информацию. Также в направлении "Краснодара" может проследовать полузащитник Сергей Ткачев. Оба этих игрока, плюс ранее перешедший на правах аренды Шарль Каборе, выступят в качестве компенсации за финансовую помощь, оказанную президентом "Краснодара" Сергеем Галицким "Кубани" в течение этого года.

Центральный защитник Шандао и нападающий Лоренсо Мельгарехо планируют покинуть "Кубань" уже во время зимнего трансферного окна. Известно, что к 25-летнему парагвайскому форварду есть интерес несколько европейских клубов, а также со стороны московского "Спартака".

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«Динамо» предлагает Игнатьеву долгосрочный контракт

Полузащитник "Кубани" Владислав Игнатьев может покинуть этот клуб уже в ближайшее январское трансферное окно. Известно, что в услугах хавбека заинтересовано столичное "Динамо". Москвичи готовы предложить Игнатьеву долгосрочный контракт. Конкуренцию им в борьбе за футболиста "Кубани" могут составить "Рубин" и "Локомотив".

По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивает в 3 миллиона евро. В текущем сезоне 28-летний футболист провел в составе "Кубани" в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил четыре гола, отдал две голевые передачи и дважды был наказан желтой карточкой.

Матч «Гент» - «Зенит» не будет перенесен на нейтральное поле

Матч шестого тура Лиги чемпионов между "Гентом" и "Зенитом" состоится в Бельгии, как и было запланировано. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Совершенно точно матч с "Зенитом" "Гент" проведет в Бельгии, а не на нейтральном поле", – заверил представитель пресс-службы.

Напомним, ранее мэр Гента, где проживает большая турецкая диаспора, заявил, что запрещает болельщикам из России посещение этого матча из-за ухудшения российско-турецких отношений. Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов в ответ на это предложил провести встречу на нейтральном стадионе.

Гвардиола возглавит «Манчестер Сити» в следующем сезоне

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола в следующем сезоне возглавит "Манчестер Сити". Как сообщает источник, испанский специалист не собирается продлевать договор с мюнхенским клубом и намерен попробовать свои силы в АПЛ.

В качестве главного претендента на пост наставника "Баварии" в случае такого развития событий называют Карло Анчелотти. Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола готов подписать с "Баварией" новый контракт.

Ари может вернуться в «Спартак» или перейти в «Локомотив»

Нападающий "Краснодара" Ари может продолжить свою карьеру в Москве. Сообщается, что футболистом интересуются "Спартак", за который Ари ранее выступал на протяжении трех сезонов, и "Локомотив". Переход в один из этих клубов может состояться в том случае, если переговоры Ари с "Краснодаром" о продлении контракта, которые стороны ведут сейчас, закончатся неудачно. Игрок хочет зарабатывать не менее 2 миллионов евро за сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость бразильца, который может в ближайшем будущем стать гражданином России, в 6,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне РФПЛ Ари сыграл за "Краснодар" 13 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету один мяч в девяти матчах Лиги Европы.

«Урал» одержал волевую победу над «Мордовией»

В матче 17-го тура российской Премьер-лиги "Урал" на своем поле уверенно переиграл "Мордовию", одержав волевую победу. Фибел открыл счет в матче, но еще в первом тайме Сапета дважды поразил ворота гостей, выведя свою команду вперед. Под конец второго тайма Гогниев увеличил отрыв "Урала".

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур

Урал (Екатеринбург) - Мордовия - 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Фибел, 23; 1:1 – Сапета, 36; 2:1 – Сапета, 39; 3:1 – Гогниев, 82.

Урал: Жевнов, Данцев, Мартынович, Фонтанелло, Кулаков (Хозин, 46), Сапета, Асеведо, Фидлер, Емельянов, Гогниев (Новиков, 87), Манучарян (Бурмистров, 90+1).

Мордовия: Ревишвили, Тишкин, Фибел, Рыков, Шитов, Дудиев (Джало, 46), Стеванович (Самодин, 80), Власов, Мухаметшин (Сысуев, 54), Ле Таллек, Луценко.

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