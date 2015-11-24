«Анжи» наконец-то побеждает, а ЦСКА входит в фазу кризиса. Каким был 16-й тур РФПЛ

<p><em>О злом на весь мир Глушакове, подавленном мятеже в «Динамо», брутальном Яховиче и неумении «Локомотива» играть первым номером – в обзоре 16-го тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матч тура. «Спартак» - «Краснодар»</strong></span></p> <p>Постоянные поражения. Депрессия, сменяющаяся апатией. В такие моменты ноябрьское московское небо кажется особенно хмурым, а галстук жмет особенно неприятно. Матч с «Краснодаром» являлся для наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева в высшей степени решающим. Пятого (!) домашнего поражения ему могли и не простить. Болельщики затаились. Израненные регулярными неудачами, они готовы были разорвать барабанные перепонки игроков своим оглушительным свистом.</p> <p>До тотальной обструкции оставался последний шаг. Он был сделан на 23-й минуте, когда форвард «Краснодара» Ари поразил ворота своей бывшей команды. И тут «Спартак» заиграл в свой августовский футбол – низовой, изящный, шахматный. В следующие полчаса красно-белые забили трижды, хотя обязаны были уничтожать «Краснодар» со сверхкрупным счетом. В итоге «Спартак» едва не упустил победу, но нужный счет все же удержал – 3:2! «Спартак» возвращается в гонку за медалями, а Дмитрий Аленичев стряхивает с себя весь болельщицкий и экспертный негатив.</p> <p><a href="https:///articles/449572" target="_blank"><strong>«Для них «ромбик» – просто картинка». Почему «Спартаку» все равно нужна распродажа</strong></a></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115489" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Персона тура. Георгий Лория, «Крылья Советов»</strong></span></p> <p>Ужасающая серия из семи матчей без побед надломила психологию «Крыльев». Столь затяжная черная полоса не может не сказаться на голкипере: волей-неволей закрадываются сомнения в правильности своих действий, а порой даже собственной квалификации. Рекордсмен ФНЛ по количеству сухих минут подряд Евгений Конюхов отлично начал сезон, но стал жертвой осеннего падения «Крыльев».</p> <p>Такие моменты «вратарской турбулентности» голкиперу необходимо пересидеть на лавке. Это великолепно прочувствовал наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен. В матче с ЦСКА ворота самарцев защищал Георгий Лория, ставший наряду с Яховичем главным героем матча. Не желавшие мириться со вторым поражением подряд армейцы во втором тайме устроили гостям настоящую засаду. Защитники «Крыльев» периодически ошибались, и в такие моменты приходил черед Георгия Лории. Того самого грузинского вратаря, цепляющегося за свой шанс зубами.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448310184_Глушак.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игрок тура. Денис Глушаков, «Спартак»</strong></span></p> <p>Шла 23-я минута матча «Спартак» – «Краснодар». Защитник гостей Сергей Петров подключился к атаке и мягким навесом забросил мяч на Ари: форварду «Краснодара» оставалось лишь правильно кивнуть головой по мячу – 0:1. «Спартак» снова проигрывает на родной «Открытие Арене». На трибунах стал подниматься тревожный свист, готовый вот-вот перерасти в масштабную обструкцию. Когда казалось, что гнойник болельщицкого терпения сейчас лопнет, за дело взялся Денис Глушаков. Оголтелые критики уже вовсю сомневаются в футбольных способностях хавбека: кто-то даже открыто называет Глушакова посредственностью.</p> <p>Весь свой протест Глушаков выместил в своих «злых» и точных дальних ударах. На 27-й минуте мяч идеально подставился под ногу Дениса, и тот нанес настолько гневный выстрел, что у матерого голкипера «Краснодара» Андрея Диканя не было ни шанса отразить удар. В эпизоде со вторым голом Глушакова украинец допустил серьезную ошибку. Но это не отменяет заслуг Дениса, который правильно воспринял свалившуюся на него критику.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Скандал тура. Новый бунт Денисова</strong></span></p> <p>В «Динамо» неспокойно. Обескровленная команда с заметным трудом держит дистанцию от зоны стыковых матчей. За всю осень подопечные Кобелева победили в РФПЛ лишь однажды, и вот теперь у тренера появилась новая головная боль. Мятежный хавбек «Динамо» Игорь Денисов вновь поставил под угрозу командный микроклимат, в грубой форме отказавшись пройти обследование у врачей.</p> <p>Когда в прессе стали всплывать все новые невероятные подробности конфликта, за дело взялся Андрей Кобелев. Поговаривают, наставник «Динамо» вызвал Денисова на мужской разговор один на один, жестко напомнил Игорю о правильных жизненных приоритетах, после чего вышел к СМИ и заявил об отсутствии ссоры. Сейчас Денисов из-за повреждения занимается по индивидуальной программе, но по слухам зимой «Динамо» собирается выставить его на трансфер.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113211" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Разочарование тура. «Локомотив»</strong></span></p> <p>«Мы и раньше неплохо играли первым номером. Не надо категорично говорить, что «Локо» не умеет строить игру от себя», - в довольно резкой форме ответил журналисту наставник железнодорожников Игорь Черевченко. Слова Черевченко идеально подходили к матчу с «Анжи» – командой, находящейся на последнем месте в турнирной таблице. Победа над махачкалинским клубом приближала «Локо» к ЦСКА на расстояние трех очков. И это обстоятельство сыграло с железнодорожниками злую шутку.</p> <p>За исключением отдельных эпизодов «Локомотив» провел матч ниже своих возможностей. «Анжи» предсказуемо закрылось на своей половине, а когда москвичи «забывались» в атаке, наказывало их в контрнаступлениях. В одном из них хавбек «Анжи» Илья Максимов обошел троих соперников и выкатил мяч на ногу одинокому Исламнуру Абдулавову – 0:1! «Локо» из последних сил продолжало пытаться доказать всем и в первую очередь самим себе умение играть с позиции силы. Но вместо долгожданного гола москвичи получили в свои ворота второй гол от Янника Боли. «Локомотив» продолжает преследовать ЦСКА. Пока – издалека.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448310132_Яхович.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Открытие тура. Адис Яхович</strong></span></p> <p>Кубковый матч с «Динамо», казалось, подвел черту под пребыванием Яховича в Самаре. Форвард упустил два шикарных момента и на ровном месте нарвался на удаление. «Динамо» ту игру выиграло. Уходя с поля, Яхович во всеуслышание жонглировал в адрес арбитров русско-балканским матом – да так ярко, что получил двухматчевую дисквалификацию.</p> <p>С той злополучной игры минуло три недели. За это время Яхович успел получить микротравму на тренировке и вернуться на поле в матче с ЦСКА. Камбэк вышел поистине триумфальным: на счету Адиса оказался дубль! В первом случае балканский легионер поймал Акинфеева на авантюрном выходе из ворот. А через 14 минут Яхович в битве гигантов оттеснил от мяча Игнашевича и брутальным ударом под штангу сделал счет 0:2.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Результативность тура. 23 гола</strong></span></p> <p>Планка 20+ снова устояла! Сбавлять обороты форварды РФПЛ не намерены даже после паузы, связанной с игрой сборных. Российская Премьер-лига все больше становится похожей на английскую. К традиционной силовой борьбе в РФПЛ добавляются сверхрезультативные матчи, а их сюжет порой может быть применен в самых передовых драматических постановках.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448309963_Сборная.jpg" style="width: 510px; height: 610px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Все результаты 16-го тура РФПЛ:</strong></span></p> <p><a href="https:///online/81041" target="_blank"><strong>«Амкар» - «Рубин»</strong></a> -<strong> 1:2 (<a href="https:///video/563" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><a href="https:///online/81196" target="_blank"><strong>ЦСКА – «Крылья Советов»</strong></a> -<strong> 0:2 (<a href="https:///video/564" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><a href="https:///online/81037" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Урал»</strong></a> - <strong>3:0 (<a href="https:///video/565" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><a href="https:///online/81034" target="_blank"><strong>«Локомотив» - «Анжи»</strong></a> - <strong>0:2 (<a href="https:///video/566" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><a href="https:///online/81036" target="_blank"><strong>«Мордовия» - «Динамо»</strong></a> - <strong>1:1 (<a href="https:///video/580" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><a href="https:///online/81038" target="_blank"><strong>«Кубань» - «Терек» </strong></a>- <strong>2:2 (<a href="https:///video/581" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><a href="https:///online/81040" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Краснодар»</strong></a> - <strong>3:2 (<a href="https:///video/589" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><a href="https:///online/81039" target="_blank"><strong>«Ростов» - «Уфа» </strong></a>- <strong>1:1 (<a href="https:///video/595" target="_blank">видео</a>)</strong></p>