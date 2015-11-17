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  • Ибрагимович снова близок к «Милану». Ирландия пробилась на Евро. Дайджест событий дня

Ибрагимович снова близок к «Милану». Ирландия пробилась на Евро. Дайджест событий дня

"Реал" хочет приобрести Левандовски. Митрюшкиным интересуются в Европе. Евро-2016 состоится в намеченные сроки. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке группового этапа Евро-2016

В ходе жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2016 года сборные России и Украины будут разведены и не смогут сыграть в одной группе. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"В случае, если сборная Украины пробьется в финальную часть чемпионата Европы, она не сыграет с российской командой на групповом этапе, так как по-прежнему действует запрет чрезвычайного комитета УЕФА. Встреча сборных России и Украины на стадии плей-офф возможна", – гласит сообщение пресс-службы.

"Милан" попытается заполучить Ибрагимовича свободным агентом

Очередная попытка заполучить форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича будет предпринята ближайшим летом "Миланом". 34-летний футболист перед стартом нынешнего сезона был близок к возвращению в Италию, но в последний момент стороны не смогли договориться. Стоит отметить, что действующий контракт шведа с "ПСЖ" рассчитан до окончания сезона.

Шоппинг футболистов: вертолет Оуэна, часы Марадоны, остров Ибрагимовича

Летом "Реал" покинет либо Роналду, либо Бэйл

Мадридский "Реал" в ближайшее лето может продать либо полузащитника Гарета Бэйла, либо нападающего Криштиану Роналду.

Сообщается, что португалец подумывает о возвращении в "Манчестер Юнайтед" и о переходе в "ПСЖ". Отметим, что президент "Реала" Флорентино Перес остался недоволен высказываниями Роналду о его возможном уходе.

Месси, Ракитич и Тер Штеген тренировались в общей группе

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, полузащитник Иван Ракитич и вратарь Марк-Андре Тер Штеген провели тренировку в общей группе. Месси не проводил подобных занятий с конца сентября, Ракитич – с 4-го ноября, а Тер Штеген отсутствовал на общих тренировках на протяжении недели.

Агент Левандовски: "Есть интерес со стороны "Реала"

Агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски Цезари Кухарски прокомментировал слухи о том, что к его клиенту проявляет интерес "Реал". "Интерес со стороны "Реала" есть, этого нельзя отрицать", – говорит Кухарски. Сообщается, что Левандовски рассматривается в качестве возможной замены Кариму Бензема, которому грозит лишение свободы в связи участием в шантаже Матье Вальбуэна.

УЕФА не будет переносить жеребьевку и финальный турнир Евро-2016

УЕФА подтвердил, что сроки и места проведения жеребьевки и финальной части чемпионата Европы 2016 года остаются неизменными, несмотря на серию терактов в Париже. Как и планировалось, жеребьевка турнира состоится 12 декабря в Париже, а сам чемпионат Европы пройдет с 10 июня по 10 июля 2016 года во Франции.

Митрюшкин может перейти в европейский чемпионат

Голкипер "Спартака" и молодежной сборной России Антон Митрюшкин может перейти в клуб из Франции и Швейцарии. Контракт вратаря истекает летом 2016-го года, и Митрюшкин надеется попасть в европейский клуб, выступающий в еврокубках. В нынешнем сезоне 19-летний Митрюшкин ни разу не вышел на поле.

Евро-2016. Ирландия обыгрывает Боснию и Герцеговину и выходит на чемпионат Европы

В ответном стыковом матче сборная Ирландии обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. Оба гола записал на свой счет Уолтерс. Первая встреча этих команд завершилась вничью 1:1. Таким образом, сборная Ирландии становится 22-м участником чемпионата Европы.

Чемпионат Европы. Стыковые игры. Ответный матч

Ирландия – Босния и Герцеговина – 2:0 (1:0)   Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Уолтерс (с пенальти), 24; 2:0 – Уолтерс, 70.

Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Реал Бавария Россия Роналду Криштиану Бэйл Гарет Ибрагимович Златан Левандовски Роберт Митрюшкин Антон Мутко Виталий
Комментарии (2)
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civilist
1447752827
Давайте подумаем кого можно включить в команду хорошо играющих отморозков. Думаю Ибра и Пепе должны в нее войти. Кого еще?
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Cobold
1447842235
Erin go braugh!!!!!!!
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