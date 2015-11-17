Руслан Пименов: «Не стал бы сейчас вызывать в сборную Акинфеева и Широкова»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в преддверии товарищеской игры команды Леонида Слуцкого с Хорватией в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» отметил, что тренерский штаб россиян должен опробовать в деле новых футболистов.

– Я еще перед встречей с Португалией высказывал пожелание, чтобы выпустили на поле новичков, дав шанс нашим перспективным футболистам получить международный опыт в противостоянии с такими двумя хорошими сборными. Думаю, что тренерский штаб принял верное решение, что на вторую игру выйдет другой состав.

– На сборную России это не повлияет как-то негативно? У нас ведь слаженная команда, костяк которой образовался уже давно.

– Тем интереснее будет смотреть. Тренерскому штабу для этого и нужны такие матчи, чтобы опробовать новых футболистов. Перед чемпионатом Европы как раз самое то – просмотреть в деле тех игроков, которых мы не так часто видим в национальной команде. Конечно, мы хорошо знаем Игнашевича и Широкова, знаем, что от них ждать. Поверьте, что, если бы они не сыграли сейчас – они бы не стали показывать футбол более низкого качества. Но мы не знаем уровень остальных наших исполнителей, их надо проверять. Я бы даже не стал сейчас вызывать в команду Акинфеева, Игнашевича и Широкова, тем самым дав им немного передохнуть.

– Ожидаете ли от команды большой результативности? Новички же будут особенно мотивированы.

– Большой результативности не жду, честно. На тех, кто хочет себя излишне проявить, это все может сказаться не лучшим образом. Надо понимать свои сильные и слабые стороны, чтобы грамотно всей этой информацией пользоваться. Если честно, то я бы даже поспорил кто сильнее: Португалия или Хорватия? Балканцы играют в более жесткий и оборонительный футбол, исполнители у них качественнее.

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– То есть команде Слуцкого будет посложнее, чем в первом матче?

– Я думаю, что намного сложнее. Убежден в этом.

– В линии атаки, отталкиваясь от ориентировочного состава, появится Черышев, которого давно уже ждали…

– И я ждал, так как Денис – единственный представитель зарубежного чемпионата, а тем более из такого клуба, как «Реал». Пусть он не всегда там играет, но, выступая на правах аренды за другие испанские коллективы, он всегда старался себя проявить. Достаточно интересно было бы посмотреть на то, как он впишется в состав.

– Атакующее трио выглядит следующим образом: Ионов – Смолов – Черышев. Отказались от игры «со столбом»?

– Ну Федор немаленького роста, даже выше среднего я бы сказал. Он хорошо играет головой, плюс обладает высокой скоростью, как и его напарники Ионов и Черышев. Очень интересное сочетание получается. Тут более волнительно за оборону, чем за атаку. Давно мы не видели состава, где нет Игнашевича и Березуцких.

– То есть связка Семенов-Васин несколько настораживает?

– Не настораживает, а заставляет обратить на них дополнительное внимание, следить за их игрой. Мы же все, повторюсь, прекрасно знаем уровень братьев Березуцких, Игнашевича, но не знаем, как на их месте будут выглядеть Семенов с Васиным.

– Когда Капелло вызывал в национальную команду не основных футболистов и ставил их в состав – появились разговоры, что сборная – это не поле для экспериментов. Сейчас же Слуцкий решился на авантюру. Не будет ли похожих отзывов от любителей футбола?

– Абсолютно нет. Понятно, что надо вызывать молодых исполнителей и давать им опыт. Конечно, такая политика относительно отборочных игр на крупные турниры не должна проходить. А если так и поступать, то надо быть полностью уверенным в конкретном исполнителе. Такие матчи, как с хорватами, очень нужны, чтобы выводить игроков на европейский уровень. Так у нас и глубина состава должна появиться.

– В центре появится связка Глушакова и Юсупова. Первый проводит не очень выразительный сезон в «Спартаке», а второй через раз выходит на поле в «Зените»…

– У Юсупова сильная конкуренция в Петербурге. Взять хотя бы Витселя, у которого Артуру многому еще предстоит научиться. Глушаков же себя сможет себя найти в матчах за сборную. Надо посмотреть, как наша команда будет отбирать мяч, переходить из обороны в атаку.

– С португальцами в сборной России дебютировал Владислав Игнатьев. Как вы оцените его игру?

– Видно было, что он настроен на выход на поле, стремился к этому. Надо смотреть не на то, что он вышел всего на 10-15 минут, а с начала матча наблюдать за ним. Лишь тогда делать выводы. Ведь за то время, что он получил, мало что можно было испортить. Да, есть те, кто умудряются «отличиться», но таких персон не так много.

– Ожидаете ли его появления в матче с Хорватией?

– Я уверен в этом на все 100 процентов.

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