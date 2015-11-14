Россия – Португалия – 1:0. Широков забил победный гол (ВИДЕО)

Сборная России в Краснодаре в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла Португалию. Единственный мяч в составе команды Леонида Слуцкого забил полузащитник московского «Спартака» Роман Широков.

Сборная России в Краснодаре в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла Португалию. Единственный мяч в составе команды Леонида Слуцкого забил полузащитник московского "Спартака" Роман Широков. Федор Смолов забивает гол рукой После паса Артема Дзюбы Роман Широков выводит россиян вперед Полный обзор матча Россия - Португалия