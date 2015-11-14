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    • Россия – Португалия – 1:0. Широков забил победный гол (ВИДЕО)

    Россия – Португалия – 1:0. Широков забил победный гол (ВИДЕО)


    0
    Голосов: 0
    14.11.2015 19:17
    Сборная России в Краснодаре в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла Португалию. Единственный мяч в составе команды Леонида Слуцкого забил полузащитник московского «Спартака» Роман Широков.

    Сборная России в Краснодаре в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла Португалию. Единственный мяч в составе команды Леонида Слуцкого забил полузащитник московского "Спартака" Роман Широков.

    Федор Смолов забивает гол рукой

    После паса Артема Дзюбы Роман Широков выводит россиян вперед

    Полный обзор матча Россия - Португалия

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФС
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    Комментарии (7)
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    15426378s
    1447518684
    гол так себе.
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    Kurskiy58
    1447519700
    Смолов "аля" Марадонна!!!
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    Ver
    1447523690
    Дзюба молодцом, он ведь не раз так под удар отдавал, гол хороший, не понимаю почему кому там в низу он так себе...
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    Вомбат
    1447528932
    Гол трудовой и свидетельствует о хорошем взаимопонимании игроков, которого при Капелло не было и в помине.
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    15426378s
    1447569080
    все как-то до скованно играли, не зрелищно.
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    Наш
    1447572289
    Дзюба и Смолов - два светлых пятна.
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