Россия – Португалия – 1:0. Широков забил победный гол (ВИДЕО)

Сборная России в Краснодаре в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла Португалию. Единственный мяч в составе команды Леонида Слуцкого забил полузащитник московского «Спартака» Роман Широков.
Сборная России в Краснодаре в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла Португалию. Единственный мяч в составе команды Леонида Слуцкого забил полузащитник московского "Спартака" Роман Широков.
Федор Смолов забивает гол рукой
После паса Артема Дзюбы Роман Широков выводит россиян вперед
Полный обзор матча Россия - Португалия
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Официальный сайт РФС