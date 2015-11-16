Шоппинг футболистов: вертолет Оуэна, часы Марадоны, остров Ибрагимовича

Криштиану Роналду хочет быть лучшим во всем – совсем недавно он стал первым футболистом, который приобрел персональный самолет, купив за 19 миллионов евро летательный аппарат Gulfstream G200. "Бомбардир" изучил эксклюзивный шоппинг других игроков, чьи покупки сложно назвать жизненно необходимыми.

Вертолет Майкла Оуэна

Стоимость: 2 млн фунтов

Криштиану Роналду, потративший на самолет эквивалент собственной годичной зарплаты, далеко не первый футболист, который приобретает летательный аппарат. В свое время, когда Майкл Оуэн еще играл за "Ньюкасл", ему принадлежал вертолет, на котором нападающий летал на тренировки и матчи из своего имения в Честере.

Майкл получил сертификат пилота, но смог в полной мере насладиться новоприобретенными знаниями и навыками только после того, как завершил карьеру футболиста. По контракту Оуэну было запрещено лишний раз рисковать своим здоровьем, поэтому для полетов на базу "сорок" Майкл нанимал пилота.

Наигравшись вдоволь высокотехнологичной игрушкой, Майкл продал вертолет за 2,2 миллиона фунтов чартерной компании Multiflight, которая в свою очередь продала его благотворительной организации Great North Air Ambulance Service, которая передала его для работы в качестве вертолета скорой помощи.

Лошадки Майкла Оуэна

Стоимость: неизвестно

Жители Ньюкасла заподозрили Майкла Оуэна в снобизме из-за нежелания жить на севере Англии, из-за чего он, собственно, и прикупил вертолет. Но на самом деле причина была в большой любви Майка к своим лошадкам, перевозить которых из оборудованного для них места Оуэн попросту не мог.

Ведь речь идет не о простых лошадях, а о дорогих породистых скакунах, приобрести которых может позволить себе далеко не каждый богатый человек. О стоимости скаковых лошадей Майкла Оуэна говорить сложно, так как он на самом деле относился к ним как к родным детям. Чего стоят только слова Оуэна о том, что он плакал в жизни всего раз, когда умер его любимый скакун, и никогда не радовался забитым голам так, как успехам своих лошадок.

А любимый скакун Оуэна Коричневая Пантера в апреле этого года выиграла Золотой Кубок в Дубаи, принеся команде Майкла 1 миллион фунтов, который распределяется в скачках таким образом – 80% владельцу лошади (то есть Оуэну), 10% – жокею, 7% – тренеру и 3% – обслуживающему персоналу.

Стоимость Коричневой Пантеры оценить сложно, так как она появилась на свет в конном хозяйстве Майкла, но известно, что первую свою пару лошадок Оуэн купил за 100 тысяч фунтов, а за Пантеру как-то раз один арабский шейх предлагал 250 000 фунтов. Майкл отказался, так как продажа домашней любимицы даже не обсуждалась.

Увы, но совсем недавно Пантера получила серьезную травму на соревнованиях в Ирландии и умерла, что стало настоящей трагедией для бывшего нападающего "Ливерпуля". Дело тут не столько в потере денег (в конце концов, все породистые скакуны хорошо застрахованы), как в том, что Коричневая Пантера была любимицей не только Майкла, но и его детей.

Остров Златана Ибрагимовича

Стоимость: 3 млн евро

Лидер сборной Швеции и "Пари Сен-Жермен" Златан Ибрагимович – страстный поклонник охоты. Чтобы наслаждаться своим хобби без каких-либо ограничений, Златан не так давно купил себе остров площадью 500 гектаров поблизости Стокгольма.

Остров Давенсо, расположенный в акватории озера Маларен – третий по величине в Швеции. На нем водятся дикие олени и кабаны, а кроме того есть идеальные условия для рыбалки. Такая нестандартная "недвижимость" обошлась Златану в 3 миллиона евро, как полагают журналисты, так как официальная сумма сделки не разглашается.

Ходили слухи, что Златан также купил церковь, в которой собирался жить. Но на самом деле риэлтерская контора, совладельцем которой является Ибрагимович, всего лишь выкупила квадратные метры в центре Стокгольма в особняке, в котором располагался офис евангелистской церкви. Даже не для самого Златана, которому комфортно и на острове, а для продажи апартаментов богатым шведам.

Футбольный клуб Бекхэма

Стоимость: 25 млн долларов

У Дэвида Бекхэма с его-то многомиллионными доходами есть немало дорогих игрушек –мотоциклы, дорогие спорткары и представительские ретро-автомобили, часы и особняки. Но то, что больше всего похоже на дорогую игрушку, – футбольный клуб в МЛС, которому до сих пор даже не придумали названия.

Бекхэм, завершавший футбольную карьеру в Америке, по контракту, подписанному с лигой, имел право на покупку франшизы на создание нового клуба за 25 миллионов долларов. Футболист, вдохновившись развитием футбола в США и возможностями для создания здесь коммерчески прибыльного футбольного проекта, воспользовался этой возможностью вместе с компаньонами – британцем Саймоном Фуллером и боливийцем Марсело Клауре.

Инвестиционная группа носит название "Майами Бекхэм Юнайтед", а сам клуб планируют создать в Майами, где летом 2015 года компания договорилась о месте для строительства нового стадиона, вместимостью 25 тысяч мест. Изначально Бекхэм с товарищами планировали заявить клуб в МЛС в 2017 году, но из-за возникших сложностей с поиском земли под стадион, видимо, речь пойдет о более поздних сроках ввода в эксплуатацию проекта.

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"Мерседес" Эль-Хаджи Диуфа

Стоимость: 0,4 млн фунтов

Дорогие автомобили – типичные игрушки футболистов, тратиться на которые им положено по статусу. Иногда игрок может купить дорогой спорткар только потому, что если будет ездить на обычной машине, его засмеют товарищи по команде.

В рейтинге самых дорогих машин футболистов первое место занимает новоявленный владелец самолета Криштиану Роналду с La Ferrari 2014 года стоимостью 2 миллиона фунтов, но на самом деле для человека, который может купить себе самолет, такое авто – уже не игрушка, а средство передвижения.

Не стоит удивляться и Bugatti Veyron Самуэля Это`О стоимостью в 1,55 миллионов, Porshe 918 Spyder в 616 600 фунтов Златана, так как для этих игроков покупка таких авто – явно не инвестиция на последние деньги. А вот стоящий на четвертом месте в списке владельцев самых крутых авто среди футболистов сенегалец Эль-Хаджи Диуф с его Mercedes-Benz SLR McLaren стоимостью в 420 000 фунтов выделяется на общем фоне успешных и известных футболистов.

Серебристый "Марседес" для игрока, который сейчас выступает за малазийский "Сабах" – это то же самое, что самолет для Роналду, так как сенегалец уже давно не зарабатывает таких денег, которые у него были в "Ливерпуле". Кроме всего прочего у него есть белый Cadillac Escalade.

Бутсы Обамеянга

Стоимость: 3700 евро

Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, видимо, мечтает о богатой коллекции индивидуальных призов. Но пока что не может похвастать "Золотым мячом" или даже каким-то призом лучшему бомбардиру чемпионата (в сезоне 2012/13 Обамеянг уступил место в списке Лигу 1 Златану), который обычно выполняется в виде бутс.

Обамеянг вообще очень любит бутсы необычных расцветок, потому, когда он увидел пару футбольной обуви с инкрустированными кристаллами Сваровски, не мог пройти мимо, пусть стоимость пары бутс и составляла 3700 евро. После того как Обамеянг похвастался обновкой, его примеру последовали другие африканских футболисты, любители блестящих вещичек – Саломон Калу, Дидье Дрогба, Флоран Малуда (помним, что он француз, но все же), но законодателем мод здесь все равно остается нападающий сборной Габона. Теперь у него есть настоящая коллекция таких бутс – играть в них сложно, а вот нанести пару ударов на тренировке вполне возможно.

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Часы Марадоны

Стоимость: 20 000 евро за штуку

Многие из футболистов рекламируют и носят дорогие часы – Криштиану Роналду когда-то даже подарил именные часы всем своим одноклубникам по "Реалу", потратив на это 150 тысяч евро. Но, наверное, никто не любит часы в мире футбола так, как Диего Армандо Марадона, который имеет привычку носить их на обеих руках.

Марадона любит часы настолько, что однажды даже объявил в розыск свою бывшую невесту Росио Оливу, которая на 30 лет младше знаменитого аргентинца, подозревая, что она украла его любимый аксессуар. Марадона отдает предпочтение марке Хублот, которая даже выпустила лимитированную серию часов, которые предпочитает Диего.

Почему же Марадона носит часы на левой и правой руке? Все очень просто – такую привычку дон Диего имеет уже давно, и одни часы у него всегда показывают время Буэнос-Айреса, а другие – местное.

Во времена игры за «Наполи» Дон Диего мог себе позволить Rolex стоимостью в 200 000 долларов, но позже эти и многочисленные другие ювелирные изделия аргентинца конфисковал суд в счет уплаты 36-миллионного долга Марадоны перед государством за проблемы с налогами. Теперь он себе таких дорогих игрушек позволить не может.