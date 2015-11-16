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    5 номинантов на титул африканского футболиста года


    0
    Голосов: 0
    16.11.2015 11:00
    Кто из них будет коронован в этом году? Мы представляем кандидатов, среди которых сразу три футболиста представляют английскую Премьер-лигу. Голосовать можно уже сейчас.
    <p><em>Кто из них будет коронован в этом году? Мы представляем кандидатов, среди которых сразу три футболиста представляют английскую Премьер-лигу. Голосовать можно уже сейчас.</em></p> <p>Трое из представленных здесь игроков уже выигрывали награду по одному разу. Теперь они нацелились на достижение Окочи, который дважды становился лучшим в Африке. Приз существует в своем нынешнем виде с 1992 года. Сначала номинантов выбирают журналисты, а уже затем в дело вступает общественность. Теперь настало время познакомиться с номинантами.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447660407_Обама.jpg" style="width: 720px; height: 482px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Пьер-Эмерик Обамеянг</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Боруссия» Д</p> <p><strong>Страна:</strong> Габон</p> <p>С момента своего переезда в Германию габонский нападающий процветает. Его игра все больше радует глаз болельщиков, а сам футболист продолжает прогрессировать. Именно Обамеянг стал главным ключом к возрождению дортмундской «Боруссии», когда в команду пришел Томас Тухель.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447660424_Айю.jpg" style="width: 720px; height: 474px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Андре Айю</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Суонси»</p> <p><strong>Страна:</strong> Гана</p> <p>Айю – один из тех, кто эту награду уже выигрывал. Он впечатляет своей игрой болельщиков английского «Суонси», куда летом перешел из «Марселя». Переезд на новое место положительно сказался и на самом Айю, которому за несколько месяцев в Англии удалось быстро прогрессировать.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447660438_Браими.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ясин Браими</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Порту»</p> <p><strong>Страна:</strong> Алжир</p> <p>Браими – действующий обладатель титула. Он продолжает демонстрировать отличную игру еще с чемпионата мира, где вдохновил Алжир на подвиг. Ясин по-прежнему является ключевой фигурой и для «Порту» в чемпионате Португалии и Лиге чемпионов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447660455_Ман.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Садьо Мане</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Саутгемптон»</p> <p><strong>Страна:</strong> Сенегал</p> <p>Садье способен сыграть сразу на нескольких позициях в полузащите и нападении. В английской Премьер-лиге по возможностям он сейчас является главным африканским бомбардиром. В составе «Саутгемптона» основная угроза исходит именно от Мане, а его претензии на награду вполне заслуженные.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447660470_ЯЯ.jpg" style="width: 720px; height: 421px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Яя Туре</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Манчестер Сити»</p> <p><strong>Страна:</strong> Кот-д’Ивуар</p> <p>Перед нами третий лауреат, уже выигрывавший эту награду в 2013 году. Прямо сейчас он уже не является бесспорно лучшим, но за Туре говорят предыдущие заслуги и умение управлять игрой при помощи своего богатого опыта.</p> <p><em>По материалам mirror.co.uk</em></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-16-2015-7-58-49-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: mirror.co.uk
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    Комментарии (3)
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    Exia
    1447663862
    Что за бред насчет Мане? "В английской Премьер-лиге он сейчас является главным африканским бомбардиром." У Айю 5 голов, у Рияда Махреза (про которого почему-то все забыли, видимо потому-что он не негр) 7 голов, У Игало 7 голов, У Коне 5 голов. На самом деле претендентов только два: Туре и Обамеянг. Остальные в этом году статисты.
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    El_Chori
    1447728887
    Я можТ чего не пойму, но википедия гласит, что Туре уже 4 раза титул брал
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    geroin161
    1447792900
    А как же Канга и Баштуш (Ростов)
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