5 номинантов на титул африканского футболиста года

Кто из них будет коронован в этом году? Мы представляем кандидатов, среди которых сразу три футболиста представляют английскую Премьер-лигу. Голосовать можно уже сейчас.

Трое из представленных здесь игроков уже выигрывали награду по одному разу. Теперь они нацелились на достижение Окочи, который дважды становился лучшим в Африке. Приз существует в своем нынешнем виде с 1992 года. Сначала номинантов выбирают журналисты, а уже затем в дело вступает общественность. Теперь настало время познакомиться с номинантами.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Клуб: «Боруссия» Д

Страна: Габон

С момента своего переезда в Германию габонский нападающий процветает. Его игра все больше радует глаз болельщиков, а сам футболист продолжает прогрессировать. Именно Обамеянг стал главным ключом к возрождению дортмундской «Боруссии», когда в команду пришел Томас Тухель.

Андре Айю

Клуб: «Суонси»

Страна: Гана

Айю – один из тех, кто эту награду уже выигрывал. Он впечатляет своей игрой болельщиков английского «Суонси», куда летом перешел из «Марселя». Переезд на новое место положительно сказался и на самом Айю, которому за несколько месяцев в Англии удалось быстро прогрессировать.

Ясин Браими

Клуб: «Порту»

Страна: Алжир

Браими – действующий обладатель титула. Он продолжает демонстрировать отличную игру еще с чемпионата мира, где вдохновил Алжир на подвиг. Ясин по-прежнему является ключевой фигурой и для «Порту» в чемпионате Португалии и Лиге чемпионов.

Садьо Мане

Клуб: «Саутгемптон»

Страна: Сенегал

Садье способен сыграть сразу на нескольких позициях в полузащите и нападении. В английской Премьер-лиге по возможностям он сейчас является главным африканским бомбардиром. В составе «Саутгемптона» основная угроза исходит именно от Мане, а его претензии на награду вполне заслуженные.

Яя Туре

Клуб: «Манчестер Сити»

Страна: Кот-д’Ивуар

Перед нами третий лауреат, уже выигрывавший эту награду в 2013 году. Прямо сейчас он уже не является бесспорно лучшим, но за Туре говорят предыдущие заслуги и умение управлять игрой при помощи своего богатого опыта.

По материалам mirror.co.uk