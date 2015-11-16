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5 номинантов на титул африканского футболиста года

Кто из них будет коронован в этом году? Мы представляем кандидатов, среди которых сразу три футболиста представляют английскую Премьер-лигу. Голосовать можно уже сейчас.

Трое из представленных здесь игроков уже выигрывали награду по одному разу. Теперь они нацелились на достижение Окочи, который дважды становился лучшим в Африке. Приз существует в своем нынешнем виде с 1992 года. Сначала номинантов выбирают журналисты, а уже затем в дело вступает общественность. Теперь настало время познакомиться с номинантами.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Клуб: «Боруссия» Д

Страна: Габон

С момента своего переезда в Германию габонский нападающий процветает. Его игра все больше радует глаз болельщиков, а сам футболист продолжает прогрессировать. Именно Обамеянг стал главным ключом к возрождению дортмундской «Боруссии», когда в команду пришел Томас Тухель.

Андре Айю

Клуб: «Суонси»

Страна: Гана

Айю – один из тех, кто эту награду уже выигрывал. Он впечатляет своей игрой болельщиков английского «Суонси», куда летом перешел из «Марселя». Переезд на новое место положительно сказался и на самом Айю, которому за несколько месяцев в Англии удалось быстро прогрессировать.

Ясин Браими

Клуб: «Порту»

Страна: Алжир

Браими – действующий обладатель титула. Он продолжает демонстрировать отличную игру еще с чемпионата мира, где вдохновил Алжир на подвиг. Ясин по-прежнему является ключевой фигурой и для «Порту» в чемпионате Португалии и Лиге чемпионов.

Садьо Мане

Клуб: «Саутгемптон»

Страна: Сенегал

Садье способен сыграть сразу на нескольких позициях в полузащите и нападении. В английской Премьер-лиге по возможностям он сейчас является главным африканским бомбардиром. В составе «Саутгемптона» основная угроза исходит именно от Мане, а его претензии на награду вполне заслуженные.

Яя Туре

Клуб: «Манчестер Сити»

Страна: Кот-д’Ивуар

Перед нами третий лауреат, уже выигрывавший эту награду в 2013 году. Прямо сейчас он уже не является бесспорно лучшим, но за Туре говорят предыдущие заслуги и умение управлять игрой при помощи своего богатого опыта.

По материалам mirror.co.uk

Англия. Премьер-лига Африка Саутгемптон Манчестер Сити Суонси Боруссия Д Туре Яя Айю Андре Браими Ясин Обамеянг Пьер-Эмерик Мане Садио
Комментарии (3)
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Exia
1447663862
Что за бред насчет Мане? "В английской Премьер-лиге он сейчас является главным африканским бомбардиром." У Айю 5 голов, у Рияда Махреза (про которого почему-то все забыли, видимо потому-что он не негр) 7 голов, У Игало 7 голов, У Коне 5 голов. На самом деле претендентов только два: Туре и Обамеянг. Остальные в этом году статисты.
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El_Chori
1447728887
Я можТ чего не пойму, но википедия гласит, что Туре уже 4 раза титул брал
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geroin161
1447792900
А как же Канга и Баштуш (Ростов)
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