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    • Бэкхем, Шевченко, Ракитич и еще 7 подкаблучников в истории футбола

    Бэкхем, Шевченко, Ракитич и еще 7 подкаблучников в истории футбола


    0
    Голосов: 0
    08.10.2015 10:00
    Безумно влюбленные футболисты зачастую позволяют своим дамам управлять не только бизнесом, заниматься внешним видом, но и влиять на свою игровую карьеру. Вспоминаем самые яркие примеры, когда любовь была главной составляющей в трансферных вопросах.

    Безумно влюбленные футболисты зачастую позволяют своим дамам управлять не только бизнесом, заниматься внешним видом, но и влиять на свою игровую карьеру. Вспоминаем самые яркие примеры, когда любовь была главной составляющей в трансферных вопросах.

    Бернд Шустер

    Обычно "подкаблучники" стыдятся своего положения. Такие мужчины склонны заявлять, что вольны делать все, что пожелают. Однако, к примеру, Бернд Шустер никогда не скрывал, что в карьерных вопросах находится под влиянием своей жены Габи, властной и суровой девушки-агента. Безжалостная блондинка, не колеблясь, потребовала повышения зарплаты для своего возлюбленного у "Барселоны" и также уверенно заставила его перейти из "Реала" в "Атлетико" в 1990 году, несмотря на очевидную ненависть со стороны фанатов "сливочных".

    Из-за любви Бернд потакает всем желаниям своей дамы сердца. Когда-то в 1988 году блондинчик сказал: "Люди говорят, что в браке мужчина должен быть главным. В моем случае – все ровно наоборот, но это мне никак не мешает, а только делает меня счастливее". Или почти счастливее. Окончательно устав от роли мальчика для битья, сейчас Шустер живет с девушкой на 18 лет младше себя. Что ж, от подкаблучника до развратника иногда лишь один шаг.

    Антонио Ди Натале

    Лето 2009, Ди Натале, окруженный вниманием "Наполи", вежливо отказался от предложения "партенопейцев", потому что его возлюбленная настояла на выборе "Удинезе". Допустим. Хотя президент Де Лаурентис высказал на этот счет свое видение ситуации: "Жена Ди Натале не хотела ехать в Неаполь, и я не мог надавить на его семью. Я понимаю, что женщине с севера тяжело согласиться на переезд в город, где она никого не знает. Я глубоко уважаю Ди Натале, но, к сожалению, так и не смог увидеть его в своей команде". Может, и хорошо, что все так произошло. Ди Натале стал настоящей легендой "Удинезе".

    Франк Дюрис

    Высадившись в 1995 году в Нагое, Дюрис сначала отказался от миллиона долларов от европейского клуба и еще на сезон остался в Японии. Потому что так было удобнее его семье и дочерям. Затем, несмотря на приглашение в "Арсенал" от Арсена Венгера, Дюрис неожиданно решил перейти в женевский "Серветт": "Переехать в Женеву было проще для моей жены и детей. Но потом я все-таки пожалел о своем выборе, потому что она меня бросила…". Тяжко.

    Андрей Шевченко

    После чемпионата мира-2006 Шевченко шокировал общественность своим уходом из "Милана", в котором блистал аж с 1999 года. Почему? Его жена Кристен настояла на том, чтобы парочка переехала в Лондон. По поводу его перехода в "Челси" высказался даже Берлускони: "В моем доме – я главный, а Шева трясется как щенок, когда его жена велит сидеть под кроватью". Какая нежность.

    Рейнальд Педрос

    Лето 1996 года было, несомненно, ключевым в карьере Рейнальда Педроса. После успешного выступления за национальную сборную и хорошей игры "Нанта" в Лиге чемпионов Педрос узнал от своего агента о предложении из "Барселоны". Все бы ничего, но его жена, которая только родила, высказала свое резкое "нет" переезду в Каталонию. В конце концов, Педрос перешел в "Марсель", не забил в полуфинале чемпионата Европы и не попал на Мундиаль-98. Грусть-тоска.

    Дэвид Бэкхем

    Вероятно, самый известный из подкаблучников. Великий футболист, став суперзвездой, позволил своей Spice Girl руководить его карьерой, над чем подшучивал даже сэр Алекс Фергюсон: "Он упустил свой шанс стать игроком мирового масштаба. Он хотел создать новый тип футбольной карьеры, новый стиль жизнь. Он хотел славы. У него не было ни одной спортивной причины уезжать в США. Он предпочел сладкую жизнь футболу. Никогда не стоит сдаваться перед тем, в чем вы можете преуспеть". Что же круче: Неделя моды или Лига чемпионов? Бэкхэм свой выбор сделал.

    Иван Ракитич

    Ракитич не стесняется рассказывать о своей большой и сокрушительной любви: "Девушка, которая теперь является моей супругой, была официанткой в кафе. Это было 27 января, и до закрытия зимнего трансферного окна оставалось 4 дня. Было несколько предложений от клубов, помимо "Севильи", которые звали меня и ждали моего ответа. Тогда в кафе я сказал своему брату, что уже завтра перейду в "Севилью" и женюсь на этой официантке". И правда, хорват проигнорировал более заманчивые предложения от клубов (и, наверное, девушек) и провел три года в горячей Севилье с Ракель Маури, той самой официанткой. А перед самым своим переходом в "Барселону", Ракитич признался: "Это был первый раз, когда жена видела меня плачущим".

    Раймон Доменек

    Франция плачет. После драматического поражения от Италии в Евро-2008, "синие" без почестей покидают турнир. И так, повторимся, Франция плачет. Плачет от обиды, от неверия в новое поколение игроков и от несбывшихся гороскопов. Однако во всей стране нашелся один человек, который думал только о любви. Главный тренер Раймон Доменек выбрал самый неподходящий момент для соблазнения девушки, но все-таки сделал это – он предложил руку и сердце журналистке Эстель Денис… во время интервью после рокового поражения. И хотя мы не можем осуждать эти любовные порывы, но все-таки специалист наделал глупостей. Наверное, его еще не отпустила эйфория после успешного 2006 года.

    Давид Жеммали

    Тот еще анекдот. Итак, Давид Жеммали мог присоединиться к миланскому "Интеру" летом 2005 года. Однако так и не присоединился. Причинами этому, если верить слухам, могут быть: проблемы с телефоном, собачья упряжка и аэрофобия. И действительно, мадам Жеммали настояла на отказе от этого перехода защитника из-за своего страха перед полетами. Примечательно, что чуть позже эта самая мадам ушла к Филиппу Мексесу, как раз в "Милан"…Излечилась, видимо.

    Пол Инс

    Давным-давно трансфер Пола Инса в миланский "Интер" мог сорваться. Мы вновь в 1995 году. Лучший англичанин играет в "Манчестер Юнайтед" и размышляет о том, подписывать ли ему контракт с клубом Массимо Моррати или нет. Причина тяжелых раздумий? Жена игрока, Клэр, которая очень привязалась к Манчестеру и категорически отказалась покидать свой дом и друзей.

    На пресс-конференции "Интера", посвященной презентации нового игрока, Инс не проронил ни слова. А вице-президент клуба пояснил ситуацию: "Мы не сомневаемся, что найдем решение и придумаем, как перевезти близких Инса на новое место. Такая его забота о семье показывает, что мы приобрели не только чемпиона, но и благородного мужчину". Который, в итоге, подписал контракт, несмотря на строгий отказ жены сдвинуться с места. Мужик!

    По материалам sofoot.com

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: sofoot.com, bild.de, fakti.bg, purepeople.com, elbocon.pe, kickofflabiere.com, inyarwanda.com, zimbio.com
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    Комментарии (12)
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    skipushkach
    1444289054
    "Манчестер Юнайтел" исправьте...
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    MRHM-1988
    1444289947
    C каких пор Бекчэм подкаблучник ?
    Ответить
    MRHM-1988
    1444290140
    Т.е Бекхэм .
    Ответить
    Рулон Обоев
    1444298499
    Официантка нормальная
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    Фесс
    1444299380
    Мораль сей басни такова - не можешь решать сам, за тебя решает женщина. Пока ей это не надоедает и она уходит к другому. Который решает сам.
    Ответить
    Стелс007
    1444302451
    Сиськи рабочие у телки Ракитича
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    Garrincha58
    1444302696
    такой же подкаблучник и Жирков поэтому у него и не сложилось в Челси и дальше не сложится хотя уже все позади и все ушло давно пора заканчивать
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    prtcs
    1444308620
    Не суди и не будешь сам судим. У них так, у меня иначе.
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    Челнинец
    1444315805
    у Ракитича есть вкус, бомба, особенно сиськи,сиськи!
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    edw7777
    1444326314
    От Шевченко не ожидал... Такой парень... Жена-то, похоже, лет на десять старше. Эх, любовь слепа...
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