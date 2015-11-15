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  • Юлиан Баумгартлингер: «Бавария» уязвима. Но чтобы ее обыграть, нужно море удачи»

Юлиан Баумгартлингер: «Бавария» уязвима. Но чтобы ее обыграть, нужно море удачи»

Капитан немецкого "Майнца" Юлиан Баумгартлингер в интервью "Бомбардиру" рассказал, как начинал карьеру в Мюнхене, и объяснил, почему австрийский футбол серьезно прогрессирует.

- Летом вы стали капитаном "Майнца". Нравится новый статус?

- Это приятно. Сама роль капитана для меня не нова, я уже привык нести определенную ответственность за команду. В январе я часто занимался разными организационными вопросами. Поэтому хочу продолжить в том же духе и помогать клубу, чем смогу.

- В прошлом году у вас была ужасная серия из девяти матчей без побед. Расскажите, с каким настроением живет команда, которая два месяца переживает одни неудачи?

- Да, конечно, могло бы быть лучше. Могу сказать, что в некоторых матчах мы показывали себя лучше, чем наш соперник. Но часто терялись в ходе игры. Просто красивая игра это еще не все. Для того, чтобы вернуть настроение и веру в себя как команду, нужно посмотреть на ситуацию в целом. Командный дух в "Майнце" очень силен. И в конце концов мы смогли выиграть у "Падерборна" со счетом 5:0.

- Как получилось, что вы родились в Зальцбурге, но еще подростком оказались в академии немецкого клуба?

- Было непросто, на самом деле. Я приехал в Мюнхен, когда мне было 13 лет. Тогда я жил в замечательной семье, с которой я до сих пор общаюсь, но все равно скучал по дому и родне. Но для карьеры это был правильный поступок. Условия учебы в Мюнхене были отличными, и там же появилась возможность для попадания в Бундеслигу и сборную Австрии.

- В России очень мало знают о клубе "Мюнхен 1860". Что интересного можете рассказать о нем?

- Именно сейчас не могу сказать ничего конкретного – уже несколько лет там не играю. Сейчас они сражаются во второй Бундеслиге. А в целом "Мюнхен" – это традиционная баварская команда, которая в первые годы существования Бундеслиги показывала хорошие результаты, играла в международных турнирах. Также они известны по своей работе с молодежью, что непосредственно касается меня.

- Можно ли выжить, если находишься в одном городе с самой "Баварией"?

- Ну, вот "Мюнхену" это пока удается.

- В этом сезоне вы уже встречались с "Баварией" и проиграли ей 0:3. Гвардиола действительно создал непобедимую машину?

- То, что "Бавария" уязвима, уже доказал "Арсенал" в Лиге чемпионов. Я думаю, что в Бундеслиге у команды, стремящейся отобрать очки у чемпиона, должен быть ну очень хороший день и море удачи. "Майнцу" тогда не повезло, хотя мы и работаем над этим.  

- В 2009 году вам пришлось вернуться в Австрию. Ощутили сильную разницу между футболом двух стран?

- Конечно, немецкая Бундеслига более напряженная, чем австрийская, она мощнее. Здесь играет больше топ-игроков, больше знаменитых легионеров, сюда вкладывается больше денег и притягивается больше внимания. В плане маркетинга в немецком чемпионате больше возможностей для реализации разных идей. Но футбольная Австрия сейчас начала быстро развиваться, и это заметно: появляются детские и юношеские школы. Характерно, что мы узнаем об австрийских игроках по их выступлениям в лучших европейских лигах.

- И в Германии, и в Австрии есть клубы-проекты компании "Ред Булл". Как к ним относится общественность?

- Мне кажется, такие проекты абсолютно нормальны в современном футболе. Подобный спонсор не будет лишним ни для одного клуба, и в этом нет ничего нового – в Германии услугами таких "доноров" пользуются и "Вольфсбург", и "Байер", и "Хоффенхайм", и "Лейпциг". Средства получают либо агенты, либо непосредственно сами команды. Хотя все четыре клуба доказывают, что деньги не гарантируют успех.

- Вы играете в сборной Австрии с 2009 года.  В чем секрет такого подъема вашей команды за последние годы?

- Как я уже говорил, важную роль играет развитие детского и молодежного футбола. Это в Австрии сейчас чуть ли не на первом месте. Также важно и то, что почти все игроки сборной выступали в топ-чемпионатах и стали востребованы за рубежом. Игра в сильнейших клубах повлияла и на способности игроков, их развитие, что привело к успехам нашей сборной.

- Кого из ваших партнеров по национальной команде мы скоро увидим среди европейских звезд?

- Думаю, что Мартин Хинтереггер может продвинуться в своей карьере и в ближайшем будущем оказаться в топ-клубе.

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Германия. Бундеслига Германия Майнц Бавария Австрия Мюнхен 1860 Баумгартлингер Юлиан
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Karpathian
1448006312
регулярно слежу за 1860
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