Мехди Зидан: «Зинедин дает мне советы, как дядя – племяннику»

Сходство отмечается с первого взгляда. Пока Дрисс Зидан тренируется с дублем "Сент-Этьена", его старший брат Мехди Зидан перешел в "Ле Понте". Скромный 24-летний племянник Зизу рассказал о том, какие советы дает ему звездный дядя Зинедин.

- Мехди, каково это быть племянником Зинедина Зидана?

- Я могу сказать, что у моего дяди была великолепная карьера. Люди до сих пор помнят о его заслугах и победах. С этим не особенно тяжело жить, на меня это не давит. Мой дядя – тот, кого очень любят и ценят во Франции.

- Как у него дела?

- У него все хорошо, он отлично начал сезон с "Кастильей". Как тренер, доволен. Зинедин всегда оптимистичен, именно поэтому с ним очень приятно разговаривать.

- Ты часто его видишь?

- Нет, не часто. Это не так просто сделать, учитывая его загруженное расписание. Но мы созваниваемся почти каждую неделю, он знает обо всем, что я делаю.

- То есть?

- Он дает мне советы в плане футбола, советы, которые дядя дает своему племяннику. Он говорит, чтобы я получал удовольствие от тяжелой работы, усердных тренировок и командной игры, чтобы я старался быть на высоте, но и не забывал об отдыхе. Он рассказывает обо всем том, что сам пережил во время своей карьеры.

- Расскажи о себе. На какой позиции ты играешь?

- Центральный защитник.

- Назови свои лучшие качества?

- Целеустремленность, умение чувствовать игру, передачи. Плюс я хорошо играю головой, выигрываю воздушные единоборства. Правда, мне не хватает агрессивности.

- Как выглядит твой обычный день?

- Я живу в Марселе, поэтому езжу туда-обратно. Иногда ночую у одноклубников. А так, я живу только футболом.

-Ты играешь в "Ле Понте" - клубе из любительской лиги?

- Ну да. Я вырос в Марселе и играл за ФК "Бюрель". Потом я оказался в молодежной команде "Жиньяка" (клуба, а не игрока), и затем я отыграл два года в "Истр". И вот я в "Ле Понте". Знаю, что сам президент клуба занимался моим трансфером, и наш общий знакомый Кадер Насри посоветовал мне перейти именно в эту команду.

- Почему "Истр" не попытался тебя оставить?

- Тогда было несколько проблем. Тренер не рассчитывал на меня в связи с общими изменениями, проведенными в команде. В такой ситуации не было смысла меня уговаривать остаться. Я бы все равно предпочел оказаться в клубе, где меня хотят видеть.

- Любительская лига - не слишком ли это длинный и тяжелый путь к футбольным вершинам?

- Это в любом случае сложно. Нужно все время бороться за свое место, много работать. Уровень любительского чемпионата Франции – это, скорее, трамплин к будущим победам. Я надеюсь попасть в Лигу 3, а потом и во второй дивизион, почему нет.

- Ты подписал контракт на один год. Почему не больше?

- Футбол – очень непредсказуемая штука. Сегодня ты на высоте, а завтра – уже на дне. Мне хочется преуспеть и при этом не быть середняком, хочу подниматься выше и выше. И я делаю все для этого. Но всегда есть игроки, которые лучше тебя, талантливее тебя. Здесь, разумеется, кому как повезет. Сейчас я стараюсь жить только футболом – и, если честно, думаю, что хотел бы стать тренером или агентом.

По материалам sofoot.com

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