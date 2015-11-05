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  • Андрей Мовсесьян: «Если бы все прошло так, как задумывал Слуцкий, с «МЮ» бы взяли очки»

Андрей Мовсесьян: «Если бы все прошло так, как задумывал Слуцкий, с «МЮ» бы взяли очки»

<p><em>Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил выступление наших клубов в Лиге чемпионов, поздравил «Зенит» с досрочным выходом в еврокубковую весну и рассказал, как армейцам исправить сложившееся положение.</em></p> <p><strong>- Что  <a href="https:///online/87018" target="_blank">у армейцев не получилось в Манчестере,</a> чтобы хотя бы привезти с выезда очко?</strong></p> <p>- Не получилась контригра, так как при выходе из обороны почти сразу теряли мяч. Не сделав и двух точных передач, сложно рассчитывать на успех в атакующих действиях. А так грамотно перемещались, оборонялись и в целом справлялись с соперником. Думаю, что была цель навязать свою игру, но не получилось у красно-синих это сделать.</p> <p><strong>- Какую общую оценку поставите ЦСКА по двум встречам с «Манчестер Юнайтед»?</strong></p> <p>- Неудовлетворительную, учитывая то, что англичане не смогли показать свой привычный уровень в данных играх, поэтому ЦСКА вполне мог брать очки. Недаром же ПСВ их обыграл и сделал это по делу. Но еще не все потеряно, шанс есть. Побеждай в оставшихся двух матчах - и путевка в плей-офф турнира у тебя в руках.</p> <p><strong>- ПСВ и «Вольфсбург» имеют двухочковый отрыв от нашей команды. На ЦСКА это как-то скажется психологически? Данные команды ведь теперь и ничья с армейцами устроит, чтобы продолжить выступление.</strong></p> <p>- Да, верно, но, не одерживая побед, рассчитывать на что-то позитивное никто не вправе. Сейчас все зависит только от ЦСКА. Побеждая в оставшихся матчах, можно дальше и не смотреть на результаты соперников.</p> <p><strong>- Кто из этих клубов для нас сейчас более опасен?</strong></p> <p>- Не буду так рассматривать предстоящих соперников красно-синих. Ближайшая встреча у нас с «Вольфсбургом» в Химках, надо отталкиваться только от этой игры. Если обыгрываем немцев, а это надо делать, то можно уже смотреть на дальнейшие расклады. Без победы над «волками» игра с ПСВ никакого особого значения иметь не будет.</p> <p><a href="https:///articles/447564" target="_blank"><strong>Как «Зенит» вышел в плей-офф Лиги чемпионов</strong></a></p> <p><strong>- <a href="https:///online/87030" target="_blank">«Зенит» идет пока без потерь</a> и уже квалифицировался в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Как вам игра петербургского клуба во Франции?</strong></p> <p>- Они относительно и других своих победных матчей избрали такую же тактику: сине-бело-голубые достаточно глубоко садились, давая возможность сопернику получать мячи, и вылетали в контратаки. Но если армейцы допускали тут брак, то «Зенит» проделывал все это без потерь, что и повлияло на результат, на КПД футболистов.</p> <p><strong>- Отметите связку Халка и Дзюбы, которые снова сыграли выше всяких похвал?</strong></p> <p>- Да, можно отметить. Но я повторюсь, что мы могли отмечать сейчас и связку Тошич – Муса, но петербуржцы смогли грамотно сыграть всей командой, а уже там впереди все было отдано на откуп Дзюбе с Халком.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446717576_2302445_w2.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><strong>- Можно ли ожидать сейчас, что команда Андре Виллаш-Боаша сконцентрируется теперь на чемпионате России, несколько снизив обороты в Лиге чемпионов?</strong></p> <p>- Они и не скрывали, что клубу нужно как можно быстрее решить все свои вопросы в еврокубках, чтобы пытаться поправить положение в чемпионате России. Теперь они смогут поменять приоритеты, но не думаю, что они будут к Лиге чемпионов относиться с меньшим пиететом. Это ведь европейский престиж, очки, деньги, это все еще надо считать. Не думаю, что они сбавят обороты, но мысли будут только о Премьер-лиге.</p> <p><strong>- Соперник «Зенита» по группе «Лион» - один из топовых клубов во Франции – набрал лишь одно очко в четырех играх группового этапа. Это не удивило?</strong></p> <p>- Тут такая ситуация: команда играет с большим уклоном в сторону атаки, и их качественно ловили на контратаках. Играй «Лион» не первым номером, то результаты клуба вполне могли быть другими, но они избрали активную тактику.</p> <p><strong>- Но и передняя линяя не дала своих результатов – всего два мяча в четыре матчах. «Зенит» же смог наколотить 10.</strong></p> <p>- Верно, но моментов у них хватало, согласитесь? Ведь если ты не забиваешь, но и не пропускаешь, то ты вправе рассчитывать на одно очко, а если в защите «Лион» не смог сыграть чисто, то какие баллы тут могли быть? Но нас не сильно интересуют результаты французов, особо горевать по ним никто в России не будет.</p> <p><strong>- Может быть, тренерский штаб изначально неправильно расставил акценты, стараясь выкладываться на все сто процентов во всех турнирах сразу?</strong></p> <p>- А мне кажется, что биться на все 100 на всех фронтах – это вполне правильный путь.</p> <p><strong>- Но в ЛЧ сейчас у ЦСКА очень шаткое положение….</strong></p> <p>- Согласен, но тем не менее всегда играть на максимум – это верная стратегия. Взять хотя бы поединок с «МЮ» в Англии. ЦСКА планировал играть на контратаках, просто этого не получилось сделать. Надо было более качественно выходить из обороны. Если бы все прошло так, как задумывал Леонид Слуцкий, то мы бы сейчас говорили о том, какие же армейцы молодцы.</p> <p><a href="https:///articles/445311" target="_blank"><strong>Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Зенит Лион Манчестер Юнайтед Дзюба Артем Халк Тошич Зоран Муса Ахмед Слуцкий Леонид Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
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firs04
1446730854
И эта команда лидирует в нашем чемпионате? Это позор! Ни в одном матче ЛЧ не показали нормальную игру. нет комбинаций, нет паса, только на отбой. Такой МЮ надо разделывать на кусочки. Зенит точно бы их разобрал по полной
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Boniel+
1446793067
Тактика Слуцкого была верная.Только исполнители не те.Миланов,Дзагоев,Натхо,Тошич не соответствуют уровню Лиги Европы.Если эти парни не могут точно сделать два паса,о чем говорить.У ЦСКА не поставлена игра.По количеству пасов назад вратарю эта команда "чемпион мира".Не поленитесь посчитайте.И скоро наступит "момент истины"!!!
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petlyra
1448323013
Если бы все прошло так, как задумывал Леонид Слуцкий, то сборная России была-бы чемпионом мира.
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