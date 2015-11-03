Хет-трик Коне и первая победа Клоппа. Главные события 11-го тура английской Премьер-лиги

"Эвертон" громит "Сандерленд" и включается в борьбу за еврокубки. "Арсенал" Венгера снова добывает три очка, а Моуринью получает еще один шанс. "Бомбардир" рассказывает о том, что интересного подарил нам английский футбольный уик-энд.

Аруна Коне уничтожает "Сандерленд"

Признайтесь, что о существовании этого нападающего вы все давно забыли. Опытный Аруна Коне приходил в "Эвертон" еще с Роберто Мартинесом, но был вынужден долгое время провести в лазарете. В большинстве случаев Коне грустно наблюдал за игрой "ирисок" со скамейки, а в редкие моменты, когда нападающему удавалось принимать участие в матчах, болельщики "ирисок" просто смеялись над его неуклюжей игрой. Сейчас же пришло время заткнуть рты всем критикам. Аруна Коне выходит на охоту и зарабатывает себе новый контракт с клубом!

"Сандерленд" – не тот соперник, победой над которым можно гордиться. В нынешнем сезоне "черные коты" всерьез вознамерились превзойти самих себя и вылететь в Чемпионшип. Предпоследнее место в турнирной таблице и единственная победа в дерби против "Ньюкасла" ничего хорошего не предвещают. Зато "Эвертон" в полном порядке. Отправив в ворота "Сандерленда" сразу шесть мячей, коллектив Мартинеса победил и укрепил свои позиции в чемпионате. Теперь даже до зоны Лиги чемпионов команде остается всего пять очков, пусть и турнирная таблица при этом слишком плотная. А если Аруна Коне, оформивший хет-трик в ворота Костела Пантилимона, продолжит феерить и дальше, соперникам "Эвертона" нужно ждать большой беды.

Жозе Моуринью получил очередной шанс

Терпению Романа Абрамовича можно только позавидовать. С такими провальными результатами тренера "Челси" можно было отправить в отставку еще несколько недель назад, но Абрамович по-прежнему сохраняет спокойствие. Сообщения о том, что Жозе Моуринью будет уволен после кубковой игры со "Стоком" были похожи на правду. Когда же "Челси" уступил, португальскому специалисту дали срок до матча с "Ливерпулем". Проиграна и эта битва. Матч, в котором лондонцам нужно было обязательно побеждать, команда уступила сама себе.

Когда Рамирес в самом начале встречи открыл счет, подумалось, что "Челси" своего уже не упустит. Команда оказалась в своем самом любимом положении. Можно отойти к собственным воротам и ловить соперника в быстрых контратаках, а поддержка собственных болельщиков способна приподнять настроение. Однако судья, так не хотевший отправлять соперников в раздевалки, испортил весь план игроков "Челси". Филиппе Коутиньо забил роскошный мяч, сравняв счет перед уходом на перерыв.

На второй тайм игроки "Челси" вышли в подавленном настроении, уже не надеясь что-то исправить. Старался только Диего Коста, отличавшийся своими любимыми мерзкими выходками. Оскар, правда, попытался однажды побеспокоить Миньоле ударом с центра поля. Но этот единственный момент в исполнении футболистов "Челси" тоже не завершился голом. "Ливерпуль" спокойно забил еще дважды, наконец-то подарив Юргену Клоппу первую победу в чемпионате. Но самое веселое, что Жозе Моуринью снова дали время на исправление ситуации. Два ближайших матча с киевским "Динамо" и "Стоком" должны либо оправдать тренера, либо все-таки заставить его собрать чемоданы. Говорят, что Фабио Капелло уже летит в Лондон и хочет предложить Абрамовичу свои услуги.

Семь причин, почему нельзя увольнять Моуринью из "Челси"

"Арсенал" включается на полную мощность

По первым матчам нынешнего сезона могло показаться, что у "Манчестер Сити" не будет конкурентов в борьбе за титул. "Горожане" стартовали без потерь, а их соперники в этот момент занимались налаживанием собственной игры. Вот только вскоре "Сити" забуксовал, чем воспользовался не кто-нибудь, а лондонский "Арсенал". Команда Венгера, которую еще месяц назад нещадно критиковали, нашла в себе силы обозначить претензии на титул.

Матч против "Суонси" должен был стать для подопечных Венгера большим испытанием. "Лебеди" начали сезон уверенно, представ своеобразным теневым претендентом на еврокубки. Однако "Арсенал" показал, что футболистам "Суонси" нужно еще много работать, чтобы достичь такого высокого уровня. Три безответных мяча влетели в ворота коллектива Монка. Смог отличиться даже Хоэль Кэмпбелл, долгое время ждавший шанса проявить себя. "Арсенал" выходит на максимум, пытаясь доказать, что его все-таки можно рассматривать всерьез. Сейчас лондонский клуб вместе с "Манчестер Сити" лидирует в чемпионской гонке. Теперь у нас уже два главных претендента на трофей. Подождем, когда подтянутся остальные.

"Манчестер Юнайтед" готовится к ЦСКА

У Луи Ван Гаала все под контролем. Его "Манчестер Юнайтед" не забивает уже три матча подряд, но это голландского специалиста совсем не смущает. "Надеюсь, что безголевая серия прервется в игре против ЦСКА", – строит планы тренер "Юнайтед". Можно смело утверждать, что в гостевом матче с "Кристал Пэлас" футболисты "Манчестера" уже держали в уме именно предстоящую встречу с московской командой.

За скромную ничью против "Кристал Пэлас" (0:0) "дьяволов" никто не осудит. Подумаешь, что не хватило концентрации и нацеленности на чужие ворота. И все равно, что при этом команда Ван Гаала едва вообще не проиграла. Этот результат забудется, а вот Лигу чемпионов никто не отменял. Матч против ЦСКА станет для парней из "Юнайтед" определяющим во всем групповом этапе. И там уже не будет много игр на исправление ситуации. Возможно, именно этим вызвано то, что "Манчестер" так расхлябано играет в собственном чемпионате. Но если положение дел не изменится, то подопечные Леонида Слуцкого вполне могут обыгрывать своего соперника. Бояться тут точно никого не нужно!

Реми Гард возглавил "Астон Виллу"

Французский специалист Реми Гард, ранее стоявший у руля "Лиона", стал тренером "Астон Виллы". Команда, недавно разорвавшая отношения с Тимом Шервудом, не нашла ничего лучшего, как еще больше усилить французскую диаспору в клубе. Летом коллектив пополнили множество франкоговорящих футболистов. Теперь и главный тренер будет разговаривать с ними на родном языке.

Однако за матчем с "Тоттенхэмом" Гард еще наблюдал с трибун. И вряд ли увиденное ему сильно понравилось. В первом тайме "шпоры" не оставили своему сопернику ни единого шанса. Дембеле и Али дважды огорчили Брэда Гьюзана, подтвердив притязания "Тоттенхэма" на итоговую победу. Гард порядком загрустил, однако в концовке матча "Вилла" подарила своему новоиспеченному тренеру настоящее зрелище. Джордан Айю один мяч отквитал, а Руди Жестеде едва не воспользовался ошибкой Льориса, опрометчиво выбежавшего из ворот. Но отыграться "Вилла" все-таки не смогла, а в добавленное время Харри Кейн установил окончательные цифры на табло. Реми Гарду предстоит серьезно поработать, чтобы спасти "Астон Виллу" от вылета в Чемпионшип.

Символическая сборная

Все результаты 11-го тура английской Премьер-лиги:

Челси – Ливерпуль – 1:3 (видео)

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 0:0 (видео)

Манчестер Сити – Норвич – 2:1

Ньюкасл – Сток Сити – 0:0

Суонси – Арсенал – 0:3 (видео)

Уотфорд – Вест Хэм – 2:0

Вест Бромвич – Лестер – 2:3

Эвертон – Сандерленд – 6:2 (видео)

Саутгемптон – Борнмут – 2:0 (видео)

Тоттенхэм – Астон Вилла – 3:1 (видео)