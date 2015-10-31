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    • «Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Челси» Жозе Моуринью (Видео)

    «Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Челси» Жозе Моуринью (Видео)


    0
    Голосов: 0
    31.10.2015 17:59
    «Ливерпуль» в гостевой игре уверенно расправился с «Челси» (3:1). «Бомбардир» представляет видео главных моментов этого матча.
    <p><em>«Ливерпуль» в гостевой игре уверенно расправился с «Челси» (3:1). «Бомбардир» представляет видео главных моментов этого матча.</em></p> <p>Матч начался с большого количество атак "Челси". Лондонцы доминировали над соперником, что быстро вылилось в первый забитый мяч. Отличился Рамирес.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070324" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Пережив тяжелый старт матча, футболисты "Ливерпуля" встрепенулись. В концовке тайма судья Марк Клаттенбург, видимо, так сильно увлекся зрелищем, что забыл дать свисток на перерыв. Время тайма уже закончилось, но Коутиньо красивым ударом успел сравнять счет.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070409" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Вторая половина встречи проходила в равной борьбе. Шансов отличиться было не так много, но главный момент со стороны "Челси" имел Оскар. Бразилец ловко разобрался в ситуации, едва ли не с центра поля послав мяч за спину Симону Миньоле. Вратарь в этой ситуации тоже не сплоховал, успев выручить команду.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070476" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Практически сразу после этого Фелипе Коутиньо оформил дубль и вывел "Ливерпуль" вперед!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070484" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Вышедший на замену Кристиан Бентеке укрепил преимущество "Ливерпуля", установив окончательный счет на табло.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070502" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><a href="https:///online/80224" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: premierleague.com
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    Комментарии (4)
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    kuman1970
    1446306315
    (
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    Prology
    1446306609
    пока жозе
    Ответить
    robik
    1446311588
    Центр защиты Челси: 1-й гол Коутиньо - рикошет от ноги Терри , 3-й гол (Бентеке) - рикошет от ноги Кэхилла...
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    roman1303
    1446489330
    а теперь вспомним его слова после победы интера в лч " я наверное особенный" перед тем как возглавить реал
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