«Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Челси» Жозе Моуринью (Видео)

«Ливерпуль» в гостевой игре уверенно расправился с «Челси» (3:1). «Бомбардир» представляет видео главных моментов этого матча.

Матч начался с большого количество атак "Челси". Лондонцы доминировали над соперником, что быстро вылилось в первый забитый мяч. Отличился Рамирес.

Пережив тяжелый старт матча, футболисты "Ливерпуля" встрепенулись. В концовке тайма судья Марк Клаттенбург, видимо, так сильно увлекся зрелищем, что забыл дать свисток на перерыв. Время тайма уже закончилось, но Коутиньо красивым ударом успел сравнять счет.

Вторая половина встречи проходила в равной борьбе. Шансов отличиться было не так много, но главный момент со стороны "Челси" имел Оскар. Бразилец ловко разобрался в ситуации, едва ли не с центра поля послав мяч за спину Симону Миньоле. Вратарь в этой ситуации тоже не сплоховал, успев выручить команду.

Практически сразу после этого Фелипе Коутиньо оформил дубль и вывел "Ливерпуль" вперед!

Вышедший на замену Кристиан Бентеке укрепил преимущество "Ливерпуля", установив окончательный счет на табло.

Текстовый онлайн матча