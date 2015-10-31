«Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Челси» Жозе Моуринью (Видео)

<p><em>«Ливерпуль» в гостевой игре уверенно расправился с «Челси» (3:1). «Бомбардир» представляет видео главных моментов этого матча.</em></p> <p>Матч начался с большого количество атак "Челси". Лондонцы доминировали над соперником, что быстро вылилось в первый забитый мяч. Отличился Рамирес.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070324" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Пережив тяжелый старт матча, футболисты "Ливерпуля" встрепенулись. В концовке тайма судья Марк Клаттенбург, видимо, так сильно увлекся зрелищем, что забыл дать свисток на перерыв. Время тайма уже закончилось, но Коутиньо красивым ударом успел сравнять счет.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070409" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Вторая половина встречи проходила в равной борьбе. Шансов отличиться было не так много, но главный момент со стороны "Челси" имел Оскар. Бразилец ловко разобрался в ситуации, едва ли не с центра поля послав мяч за спину Симону Миньоле. Вратарь в этой ситуации тоже не сплоховал, успев выручить команду.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070476" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Практически сразу после этого Фелипе Коутиньо оформил дубль и вывел "Ливерпуль" вперед!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070484" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Вышедший на замену Кристиан Бентеке укрепил преимущество "Ливерпуля", установив окончательный счет на табло.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8070502" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><a href="https:///online/80224" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p>