Витиньо не хочет возвращаться в ЦСКА. Имя тренера сборной будет объявлено 5-6 ноября. Дайджест событий дня

<p><em>Сборная России сыграет товарищеские матчи с Португалией и Хорватией. Представлен официальный гимн «Матч ТВ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ари: «Сейчас не заинтересован в получении паспорта РФ»</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/kra" target="_blank">"Краснодара"</a> <strong><a href="https:///player/8223" target="_blank">Ари</a></strong> прервал свою затяжную безголевую серию в матче с "Рубином", отметившись дублем. "Если я получу российское гражданство и сборной России понадобятся мои услуги, то я с радостью приму приглашение, но сейчас я не заинтересован в получении паспорта, как это было раньше", - заявил Ари.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Витиньо не хочет возвращаться в ЦСКА</strong></span></p> <p>Полузащитник московского <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <strong><a href="https:///player/29455" target="_blank">Витиньо</a></strong>, выступающий на правах аренды за бразильский <a href="https:///teams/ibr" target="_blank">"Интернасионал"</a>, заявил, что хотел бы продолжить свои выступления на родине.</p> <p>"Я не в курсе переговоров между клубами, но "Интернасьонал" обговаривает этот вопрос с моим агентом и ЦСКА. Многое еще предстоит обсудить, но я хочу играть в "Интернасьонале" и в 2016 году", - сказал бразилец.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Моуринью через неделю может быть уволен</strong></span></p> <p>Следующий матч <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> предстоит провести против "Ливерпуля". В случае неудачи <strong><a href="https:///coaches/110" target="_blank">Жозе Моуринью</a></strong> будет уволен. Главными кандидатами на пост тренера "Челси" являются Гус Хиддинк и Карло Анчелотти. Стоит отметить, что после десяти туров в чемпионате Англии "Челси" располагается лишь на 15-м месте в турнирной таблице.</p> <p><strong><a href="https:///articles/446532" target="_blank">Очередное фиаско Моуринью и впечатляющий успех «Сандерленда». Главные события 10-го тура английской Премьер-лиги</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Баста и Смоки Мо презентовали гимн «Матч ТВ»</strong></span></p> <p>Сегодня в прямом эфире "Авторадио" состоялась премьера песни Баста и Смоки Мо, которая стала гимном нового спортивного телеканала "Матч ТВ". Послушать гимн можно <a href="https:///news/446533" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445894992_Леня.jpg" style="width: 720px; height: 407px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мутко: «До 5-6 ноября вынесем решение по главному тренеру сборной»</strong></span></p> <p>Я уже говорил, что мы удовлетворены работой тренерского штаба. 13 ноября у нас матч с Португалией. Как минимум до 5-6 ноября должны будем вынести решение. Напомним, что после завершения отборочного турнира Евро-2016 краткосрочный контракт наставника <strong><a href="https:///coaches/46" target="_blank">Леонида Слуцкого</a></strong> с национальной сборной истек. Новый контракт пока не подписан.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с Португалией и Хорватией</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/rus" target="_blank">Сборная России</a> в рамках подготовки к Евро-2016 проведет товарищеские матчи против <a href="https:///teams/ptg" target="_blank">Португалии</a> и <a href="https:///teams/cro" target="_blank">Хорватии</a>. Встречи запланированы на ноябрь. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.</p> <p>"13 ноября мы встретимся с Португалией. Матч пройдет в Лондоне. 17 ноября сыграем с Хорватией в Краснодаре. Весной – 29 марта - будет матч с Францией в Париже. В июне запланирована Италия. Постараемся сыграть с ней в России. Кроме того, ведем переговоры с Аргентиной, Бразилией и другими топ-сборными", - проинформировал Мутко.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Рубину» и армавирскому «Торпедо» запрещено регистрировать новых игроков</strong></span></p> <p>На казанский <a href="https:///teams/rub" target="_blank">"Рубин"</a> и армавирское <a href="https:///teams/toa" target="_blank">"Торпедо"</a> наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Данное решение было вынесено палатой по разрешению споров РФС в качестве обеспечительной меры. Это связано с тем, что команды не до конца рассчитались со своими бывшими тренерами.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову»</strong></span></p> <p>В матче 13-го тура РФПЛ "Локомотив" проиграл "Ростову" со счетом 0:2. Голы на счету Полоза и заменившего его Думбия.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000;"><strong>Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0)</strong></span> <a href="https:///online/81011" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:2 – Полоз, 57; Думбия, 85.</p> <p><a href="https:///articles/446611" target="_blank"><strong>Промес вытаскивает «Спартак», а «Ростов» рвется в Европу. Каким был 13-й тур РФПЛ</strong></a></p>