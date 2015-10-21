ЦСКА сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед». Дайджест событий дня

<p><em>Беккенбауэра подозревают в коррупции. Федун извинился за высказывания о Дзюбе. «Уфа» отправила в отставку Колыванова. Кержаков будет работать на «Матч ТВ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Выиграв три стартовых матча ЛЧ, «Зенит» повторил достижение «Спартака»</strong></span></p> <p>Обыграв "Лион" (3:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> набрал девять очков и близок к выходу в плей-офф.</p> <p>Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга повторил достижение "Спартака" сезона-1995/96, второй из российских команд выиграв три стартовых матча турнира в группе.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Беккенбауэр вошел в список лиц, подозреваемых ФИФА в коррупции</strong></span></p> <p>Сегодня комитет по этике ФИФА должен обнародовать полный список лиц, подозреваемых в коррупции. Немецкое издание Bild утверждает, что в него вошел легендарный в прошлом футболист и тренер Франц Беккенбауэр.</p> <p>Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что функционер в 2000 году был в курсе передачи 10,3 миллиона швейцарских франков главой Adidas Робертом Луис-Дрейфусом организационному комитету на проведение чемпионата мира в Германии.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Федун: «Искренне сожалею о высказывании в адрес Дзюбы»</strong></span></p> <p>Владелец <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> Леонид Федун сожалеет о своем эмоциональном высказывании в адрес бывшего игрока клуба <a href="https:///player/207" target="_blank"><strong>Артема Дзюбы</strong></a>.</p> <p>"Всегда видел в Дзюбе отличного игрока спартаковской школы. К слову, после возвращения из аренды в "Томи", настоял на том, чтобы с ним был подписан новый контракт на заметно улучшенных условиях.</p> <p>Что касается сравнительно недавних событий, то сделал все от меня зависящее, чтобы Дзюба продолжил свою карьеру в "Спартаке". Но его выбор, увы, пал на "Зенит". Конечно, было очень обидно, ведь клуб очень много сделал для его воспитания.</p> <p>В общем, всегда старался поддерживать Артема и верил в него, как в потенциального лидера "Спартака". Хотя далеко не все в клубе были со мной согласны. Его же сегодняшняя результативная игра за сборную страны лишний раз подтверждает мою правоту.</p> <p>Мои слова о нем? Это просто эмоции после неудачного матча моей команды. Эмоции, о которых искренне сожалею", – признался Федун.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Колыванов уволен из «Уфы»</strong></span></p> <p>Футбольный клуб <a href="https:///teams/ufa" target="_blank">"Уфа"</a> и <a href="https:///coaches/866" target="_blank"><strong>Игорь Колыванов</strong></a> по обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество. Кроме Колыванова в отставку отправлен и его помощник Виктор Лосев.</p> <p>На пост главного тренера "Уфы" назначен Евгений Перевертайло, который ранее работал с командами "Сигнал" ( Изобильный), СКА (Ростов-на-Дону), ФК "Астрахань", "Машук-КМВ"(Пятигорск), ФК "Нижний Новгород", "Балтика"(Калининград) и "Тосно" (Ленинградская обл).</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445457845_351132_890x700.jpg" style="height: 479px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кержаков станет ведущим на телеканале «Матч-ТВ»</strong></span></p> <p>Бывший форвард сборной России <a href="https:///player/2114" target="_blank"><strong>Александр Кержаков</strong></a> станет ведущим на телеканале "Матч-ТВ".</p> <p>"Я с радостью принял предложение стать ведущим канала и присоединиться к "звездной команде" ведущих. Постараюсь приложить все свои усилия для популяризации футбола в нашей стране.</p> <p>Все мы помним название фильма "О спорт - ты мир!", и это стало крылатой фразой. Но ведь именно спорт, стремление победить, добиться высоких результатов объединяет всех без исключения. Уверен, что совместно с творческой командой "Матч-ТВ" мы обязательно придумаем интересный телевизионный проект о футболе. И не исключено, что это будет реалити-шоу", - заявил Кержаков.</p> <p>Напомним, что Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету в различных турнирах 224 мяча. В составе "Зенита" он провел 368 матчей, забив 160 мячей.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Палермо» не нужен Натхо</strong></span></p> <p>Спортивный директор <a href="https:///teams/pal" target="_blank">"Палермо"</a> Мануэль Геролин опроверг интерес своего клуба к полузащитнику ЦСКА <a href="https:///player/16474" target="_blank"><strong>Бибрасу Натхо</strong></a>.</p> <p>"Мы говорим о хорошем игроке, но нас это не касается. Мы никогда не делали запросы в адрес ЦСКА. Эта тема закрыта", - заявил Геролин.</p> <p>В текущем сезоне Натхо провел в Премьер-лиге девять матчей, отметившись в них двумя голами и одной желтой карточкой.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Азар готов перейти в «Реал»</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///player/10824" target="_blank"><strong>Эден Азар</strong></a> ближайшим летом может продолжить свою карьеру в испанской Примере в составе мадридского "Реала". В текущем сезоне футболист сборной Бельгии перестал считаться твердым игроком основы лондонского клуба.</p> <p>Азар провел с начала сезона в Премьер-лиге девять игр, в которых он забил один гол, отдал две результативные передачи, а также отметился предупреждением. В Лиге чемпионов он трижды появлялся на поле, но результативных действий на свой счет не записал.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Барселона» снова несет кадровые потери</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/bar#news" target="_blank">"Барселоны"</a> <a href="https:///player/20314" target="_blank"><strong>Серхи Роберто</strong></a> выбыл из строя на срок от одной недели до десяти дней.</p> <p>Футболист получил повреждение в матче третьего тура Лиги чемпионов против БАТЭ (0:2). Роберто был заменен на 17-ой минуте, а сегодня он прошел медицинское обследование.</p> <p>Сообщается, что осмотр выявил у игрока повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Врачи ожидают, что восстановление займет от семи до десяти дней.</p> <p>Это значит, что Серхи Роберто не сыграет в Примере с "Эйбаром", а также в Кубке Короля с "Вильяновенсе".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>В тренерском штабе «Спартака» возникли разногласия</strong></span></p> <p>В тренерском штабе <a href="https:///teams/spa#news" target="_blank">"Спартака"</a> возникло недопонимание между Дмитрием Ананко и Егором Титовым.</p> <p>Сообщается, что разногласия обычно касаются определения состава на игру, а также селекционной деятельности. При этом главный тренер "Спартака" <a href="https:///coaches/1410" target="_blank"><strong>Дмитрий Аленичев</strong></a> чаще всего принимает сторону Титова, что отражается на настроении Ананко и сказывается на атмосфере внутри команды, а также непосредственно на игре. Об этом сообщает источник в клубе.</p> <p>"В последнее время Ананко все чаще выглядит недовольным, стал раздражительным и безынициативным. У специалиста пропали огонь в глазах, желание, азарт. Очевидно, что постепенно пропадает и мотивация работать на благо клуба, так как его позиция и мнение по той или иной ситуации практически никогда не воспринимаются коллегами по тренерскому штабу. Со временем это может вылиться в серьезный конфликт, и, чтобы избежать его, в случае, если в течение ближайшего времени ситуация никак не поменяется, Ананко не исключает, что ему придется покинуть тренерский штаб красно-белых", - говорит источник.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лига чемпионов. ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью</strong></span></p> <p>В матче третьего тура Лиги чемпионов <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> и <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> сыграли вничью. Счет в игре открыли армейцы: Думбия добил мяч в ворота после того, как Еременко не реализовал пенальти. На 65-ой минуте Марсьяль восстановил равновесие, которое продержалось до финального свистка.</p> <p>Напомним, в этой группе также выступают "Вольфсбург" и ПСВ.</p> <p><strong>Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/87010" target="_blank"><strong>ЦСКА (Россия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (1:0) </strong></a> <a href="https:///online/87010" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Думбия, 15; 1:1 – Марсьяль, 65.</p> <p><strong>ЦСКА:</strong> Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 41), Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев (Цауня, 86), Еременко (Панченко, 83), Муса, Думбия.</p> <p><strong>Манчестер Юнайтед:</strong> Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Рохо (Блинд, 64), Швайнштайгер (Феллаини, 66), Шнейдерлин, Лингард (Депай, 79), Эррера, Марсьяль, Руни.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Эррера, 80; Феллаини, 90; Вернблум, 90.</p> <p><a href="https:///articles/445946" target="_blank"><strong>Виктория Демченко: «Для выхода из группы у ЦСКА есть все»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Состоялись очередные матчи Лиги чемпионов</strong></span></p> <p>Матчи 3-го тура Лиги чемпионов подарили зрителям много голов и интересных результатов. Мадридский «Атлетико» в родных стенах разгромил «Астану» (<strong><a href="https:///online/87012" target="_blank">4:0</a></strong>). «Галатасарай» смог взять три очка в противостоянии с «Бенфикой» (<a href="https:///online/87013" target="_blank"><strong>2:1</strong></a>). Все подробности и результаты остальных матчей можно посмотреть ниже по ссылкам.</p> <p><a href="https:///news/446076" target="_blank"><strong>Группа А</strong></a></p> <p><a href="https:///news/446075" target="_blank"><strong>Группа В</strong></a></p> <p><a href="https:///news/446079" target="_blank"><strong>Группа С</strong></a></p> <p><a href="https:///news/446078" target="_blank"><strong>Группа D</strong></a></p>