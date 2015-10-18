«Спартак» - «Локомотив» - 1:2. Фоторепортаж

<p><em>«Локомотив» выиграл дерби у московского «Спартака». «Бомбардир» показывает главные моменты этого противостояния.</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174340_GOL_3788.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Красивым перфомансом болельщики московского "Спартака" отпраздновали десятилетие дружбы с "Црвеной Звездой".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174355_GOL_3817.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Дмитрий Тарасов самоотверженно шел в борьбу, но в итоге не доиграл даже первый тайм. Полузащитник "Локомотива" получил травму.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174367_GOL_3824.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>"Локомотив" с первых минут поразил соперника высоким прессингом, что вскоре принесло свои плоды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174380_GOL_3918.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Денису Глушакову в борьбе с настырным Умаром Ниассе приходилось тяжело.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174408_GOL_3965.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>А когда за дело брался Самедов, Денис даже не пытался отобрать мяч. Бесполезное это дело.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174423_GOL_4042.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Ивелин Попов явно провел не самую лучшую по качеству игру.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174433_GOL_3772.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Игорь Черевченко в хорошем настроении наблюдал за игрой своих подопечных.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174463_GOL_4249.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>У Попова отлично получалось фолить, но совсем плохо дело обстояло с созиданием.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174475_GOL_4288.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Красивые девушки пытались впечатлить игроков "Спартака".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174486_GOL_4477.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>У фанатов сегодня получалось болеть красиво!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174499_GOL_4520.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Артем Ребров приходилось серьезно потрудиться, чтобы спасти "Спартак" от еще больших неприятностей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174511_GOL_4556.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Гилерме стал одним из главных творцов итоговой победы "Локомотива"!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174528_GOL_4753.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Миранчук неплохо вошел в игру со скамейки, а Ниассе сделал результат.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174543_GOL_4801.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>"Спартак" свой гол все-таки забил. Боккетти отличился пяткой!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445174558_GOL_4226.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Но на большее красно-белых не хватило. "Локомотив" одержал важнейшую победу в дерби!</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/81007" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p>