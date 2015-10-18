Неймар оформил покер. Роналду обогнал Рауля. Дайджест событий дня

<p><em>«Спартак» претендует на талантливого бразильца, а Тото Сиригу хочет вернуться в Италию. «Бомбардир» подводит информационные итоги субботы.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сиригу задумывается о возвращении в Серию А</strong></span></p> <p>Голкипер <a href="https:///teams/psg" target="_blank">"ПСЖ"</a> <a href="https:///player/15288" target="_blank"><strong>Сальваторе Сиригу</strong></a> рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Италии. 28-летний итальянец потерял статус основного стража ворот в парижском клубе и боится, что это может стоить ему места в составе национальной сборной. </p> <p>Как сообщает источник, наиболее удобным вариантом решения проблемы для Сиригу будет возвращение в Серию А в ближайшее зимнее трансферное окно. Напомним, ранее вратарь выступал в итальянской высшей лиге в составе "Палермо". Этим летом сообщалось, что интерес к игроку проявляет <a href="https:///teams/rom" target="_blank">"Рома"</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Юнузович: «Игры со сборной России запомнились»</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/ver" target="_blank">"Вердера"</a> и <a href="https:///teams/avs" target="_blank">сборной Австрии</a> <a href="https:///player/16619" target="_blank"><strong>Златко Юнузович</strong></a> рассказал, чем ему запомнились матчи со <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной Россией</a> на квалификационном этапе Евро-2016, а также прояснил свое отношение к новой схеме проведения финальной части турнира, которая предполагает большее количество участников, 24 вместо 16.</p> <p>"Помню, что игры были очень напряженными. Мне кажется, обе команды показали настоящую борьбу. Эти матчи мы смогли выиграть, что сыграло большую роль в нашем итоговом первом месте.</p> <p>Мы впервые поедем на чемпионат Европы, поэтому нам уже все равно, сколько там будет участников. Мы рады за себя и очень хотим показать свой лучший футбол. Уже предвкушаем атмосферу заполненных стадионов, возгласы болельщиков и матчи с сильными соперниками. Очень хотим достойно представить свою страну и пройти в турнире так далеко, как только сможем", - сказал Юнузович.</p> <p><strong><a href="https:///articles/445590" target="_blank">Полную версию интервью</a></strong> читайте на "Бомбардире"!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445114757_rue2c1723d89c.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спартак» является главным претендентом на Клейтиньо</strong></span></p> <p>Спортивный директор <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака</a>" <strong>Дмитрий Попов</strong> прибыл в Бразилию, где провел переговоры по трансферу нападающего <a href="https:///teams/fue" target="_blank">"Фигейренсе"</a> <strong> Клейтиньо</strong>. По информации Globo Esporte, вероятность, что форвард останется в бразильском клубе в 2016 году крайне мала.</p> <p>Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро, а действующий контракт форварда рассчитан до 2017 года. Напомним, интерес к Клейтиньо также проявляет и ЦСКА.</p> <p>Если переход состоится, "Фигейренсе" заработает только 10% от суммы трансфера. Оставшиеся 90% получат отец игрока, бизнесмен <strong>Жорже Машадо</strong> и еще три инвестора.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роналду побил рекорд Рауля</strong></span></p> <p>В матче восьмого тура Примеры <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реал"</a> - <a href="https:///teams/lev" target="_blank">"Леванте"</a> (3:0) один из мячей мадридцев забил <a href="https:///player/3671" target="_blank"><strong>Криштиану Роналду</strong></a>. Этот гол позволил португальцу обойти <strong>Рауля</strong> в списке бомбардиров "Реала".</p> <p>Теперь на счету Роналду 324 гола, тогда как Рауль остановился на отметке в 323 мяча.</p> <p>При этом Роналду достиг своего показателя за 310 матчей, а Раулю понадобилась 741 игра.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445114464_804_142.jpg" style="height:480px; width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Стартовал 12-й тур РФПЛ</strong></span></p> <p>Сегодня прошли половина матчей очередного тура нашей отечественной Премьер-лиги. В первой встрече ЦСКА обыграл «Урал» (<a href="https:///online/81005" target="_blank"><strong>3:2</strong></a>), а вот преследователи армейцев из Петербурга увезли лишь ничью после матча с «Кубанью» (<a href="https:///online/81009" target="_blank"><strong>2:2</strong></a>). Также в ничью сыграли «Амкар» и «Динамо» (<a href="https:///online/81006" target="_blank"><strong>1:1</strong></a>). А вот «Рубин» неожиданно легко обыграл «Уфу» (<a href="https:///online/81004" target="_blank"><strong>3:1</strong></a>). <a href="https:///news/445674" target="_blank"><strong>Дубль</strong></a> оформил Олег Кузьмин.</p> <p><a href="https:///articles/445647" target="_blank"><strong>«Мы должны быть чемпионом». Как ЦСКА продолжает лидировать в РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Продолжился 9-й тур немецкой Бундеслиги</strong></span></p> <p>В самом захватывающем матче дня «Вольфсбург» одолел «Хоффенхайм» (<a href="https:///online/83254" target="_blank"><strong>4:2</strong></a>). «Бавария» одержала скромную победу над «Вердером» (<a href="https:///online/83258" target="_blank"><strong>1:0</strong></a>).</p> <p><a href="https:///news/445652" target="_blank"><strong>Исходы других матчей</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Неймар оформил покер в ворота «Райо Вальекано»</strong></span></p> <p>Благодаря достижению бразильца «Барселона» разгромила «Райо» со счетом (<a href="https:///online/84084" target="_blank"><strong>5:2</strong></a>). Мадридский «Реал» победил столь же убедительно. «Леванте» получил три безответных мяча<strong> (<a href="https:///online/84088" target="_blank">3:0</a>)</strong>.</p> <p><a href="https:///spain/results" target="_blank"><strong>Остальные результаты матчей</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Прошли матчи 9-го тура чемпионата Англии.</strong></span></p> <p>В первом матче под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (<a href="https:///online/80210" target="_blank"><strong>0:0</strong></a>). А вот «Челси» наконец добилась уверенной победы. Повержена оказалась «Астон Вилла» (<a href="https:///online/80204" target="_blank"><strong>2:0</strong></a>).</p> <p><a href="https:///england/results" target="_blank"><strong>Остальные результаты дня</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/445660" target="_blank"><strong>Абрамович не уволит Моуринью - правда или вымысел</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В Серии А прошло два матча</strong></span></p> <p>«Рома» разгромила «Эмполи» (<a href="https:///online/84495" target="_blank"><strong>3:1</strong></a>). Лучшим игроком матча стал Миралем Пьянич, который забил сам и отдал голевую передачу на Мохамеда Салаха. А вот в матче «Милана» и «Торино» голов было меньше. Была зафиксирована минимальная из возможных результативных ничьих (<a href="https:///online/84497" target="_blank"><strong>1:1</strong></a>).</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Во Франции прошли матч 10-го тура Лиги 1</strong></span></p> <p>«ПСЖ» вновь без труда обыграл соперника. На этот раз пала «Бастия» (<a href="https:///online/80607" target="_blank"><strong>2:0</strong></a>). А вот «Лилль» не смог одержать победу в матче с «Генганом». Игра закончилась вничью (<a href="https:///online/80603" target="_blank"><strong>1:1</strong></a>).</p> <p><a href="https:///news/445676" target="_blank"><strong>Другие результаты игрового дня</strong></a></p>