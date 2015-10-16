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  • «Динамо» не будет устраивать распродажу. Венгер готов уйти из «Арсенала». Дайджест событий дня

«Динамо» не будет устраивать распродажу. Венгер готов уйти из «Арсенала». Дайджест событий дня

<p><em>«Мордовия» погасила все долги. «Ювентус» заработал больше всех в Лиге чемпионов. Сборная России – за потолок зарплат. «Бомбардир» рассказывает о событиях пятницы в традиционном дайджесте.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Венгер может покинуть «Арсенал», но при одном условии</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/ars" target="_blank">"Арсенала"</a> <a href="https:///coaches/52" target="_blank"><strong>Арсен Венгер</strong></a> считает, что его команда достойно выступает в еврокубках.</p> <p>"Я планирую доработать свой контракт с "Арсеналом" до конца, чтобы вернуть большие победы в клуб. Я готов покинуть "Арсенал", но только в том случае, когда пойму, что он может стать лучше без меня. Сейчас я отвечаю за результат команды.</p> <p>Наши результаты в Лиге чемпионов далеки от идеала. Но мы сыграли в Европе более 150 матчей, но журналисты всегда выбирают самые неудачные. Если вы посмотрите на процент выигранных матчей в Европе, то увидите, что "Арсенал" в топ-5", - заявил Венгер.</p> <p>После восьми туров "Арсенал" делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги в "Манчестер Юнайтед".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Месси не сыграет с Бразилией</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> <a href="https:///player/2361" target="_blank"><strong>Лионель Месси</strong></a> с большой долей вероятности не успеет восстановиться от травмы колена к матчу квалификации чемпионата мира-2018 Аргентины против Бразилии. Эта встреча пройдет 14 ноября. Есть шанс, что Месси сможет вернуться на поле к матчу чемпионата Испании против "Реала", который состоится 21 ноября.</p> <p>Напомним, что Федерация футбола Аргентины планировала форсировать восстановление Месси к матчу с Бразилией, тогда как каталонский клуб выступает против, считая, что поспешное восстановление игрока может привести к рецидиву травмы.</p> <p><a href="https:///articles/445431" target="_blank"><strong>«Барселона» и ее главный обман десятилетия</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ярмоленко подписал новый контракт с «Динамо»</strong></span></p> <p>Нападающий киевского <a href="https:///teams/dmk" target="_blank">"Динамо"</a> <a href="https:///player/8513" target="_blank"><strong>Андрей Ярмоленко</strong></a> подписал с клубом новый пятилетний контракт. Текущее соглашение футболиста было рассчитано до декабря 2015 года. К игроку продолжают проявлять интерес несколько европейских грандов: "Барселона", "Лацио", "Боруссия" Дортмунд, "Эвертон". Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.</p> <p>В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги Ярмоленко сыграл 10 матчей, в которых он четыре раза поражал ворота соперника, отдал пять результативных передач.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Широков: «В сборной обсуждали возможное введение потолка зарплат»</strong></span></p> <p>Полузащитник московского <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> <a href="https:///player/6970" target="_blank"><strong>Роман Широков</strong></a> рассказал о падении заработка футболистов из-за кризиса, а также поделился своим мнением о возможности введения потолка зарплат.</p> <p>"Сейчас тенденция такова, что зарплаты уменьшаются, и уже не платят таких баснословных денег. Во многих клубах при подписании фиксировали курс. Цифр назвать не могу, но упали зарплаты чувствительно. Особенно для тех, кто средние деньги получал. Средние — это от 10 до 25 тысяч долларов в месяц.</p> <p>Потолок зарплат? Думаю, что в НХЛ эту систему не просто так придумали. Мы в сборной между собой это обсуждали. В принципе, все были за то, чтобы и у нас было тоже самое. У нас, допустим, человек может сверкнуть один сезон, ему предложат большой контракт, а потом его пять лет не видно. А в НХЛ система такова, что первые три года у игрока контракт новичка. Это, если не ошибаюсь, 800 тысяч долларов плюс бонусы, – выходит максимум около 3,5 миллионов минус налоги. Если ты в течение трех лет постоянно держишь высокий уровень, только тогда тебе могут предложить значительно больший контракт</p> <p>Противоречит ли это интересам игроков? Да, но перспектива должна быть. Если мы хотим остаться в футболе, он должен развиваться, чтобы как раз эти зарплаты потом росли или хотя бы оставались на том же уровне. Чтобы качество продукта улучшалось, приходили новые рекламодатели и приток денег становился больше. У нас позиция такая была", - цитируют Широкова "Ведомости".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Смольников, Кришито, Файзулин и Гарай не полетели на игру с «Кубанью»</strong></span></p> <p>Сегодня петербургский <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> в составе 20 футболистов вылетел в Краснодар на игру 12 тура чемпионата России с "Кубанью". Защитники <a href="https:///player/6986" target="_blank"><strong>Игорь Смольников</strong></a>, Доменико Кришито, Эсекьель Гарай и полузащитник <a href="https:///player/6969" target="_blank"><strong>Виктор Файзулин</strong></a> остались в Санкт-Петербурге и продолжат индивидуальную подготовку в "Газпром" - тренировочном центре по решению тренерского и медицинского штаба команды, сообщает источник.</p> <p>Заявка питерцев на игру выглядит следующим образом:</p> <p><strong>Вратари:</strong> Лодыгин, М. Кержаков, Малафеев.</p> <p><strong>Защитники:</strong> Анюков, Нету, Ломбертс, Вяткин, Богаев.</p> <p><strong>Полузащитники:</strong> Хави Гарсия, Витсель, Юсупов, Ткачук, Зинков, Рязанцев, Евсеев, Шатов, Халк, Данни.</p> <p><strong>Нападающие:</strong> Долгов, Дзюба.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Динамо» не будет расставаться с большим количеством футболистов зимой</strong></span></p> <p>Председатель совета директоров московского <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> Василий Титов сообщил, что клуб не планирует устраивать массивную распродажу своих игроков в ближайшее зимнее трансферное окно.</p> <p>"Намерено ли "Динамо" расставаться с большим количеством игроков в зимнее трансферное окно? Нет. Все будет в соответствии с контрактами. Кого надо будет по контракту продавать - будем продавать. Приобретать будем по всем правилам трансферной политики", - проинформировал Титов.</p> <p><a href="https:///articles/436835" target="_blank"><strong>Импортозамещение. Почему «Динамо» прямо сейчас стало самым русским клубом РФПЛ</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445025667_скачанные файлы.jpg" style="height:450px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Моуринью подаст апелляцию на штраф и условную дисквалификацию</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a> не согласен с решением футбольной ассоциации Англии наложить на него штраф размером в 50 тысяч фунтов и условно дисквалифицировать на один матч. Сообщается, что португалец намерен подать апелляцию.</p> <p>"Я получил решение ассоциации, тщательно изучил его и решил подать апелляцию. В первую очередь я должен быть честен перед самим собой. Сейчас самый подходящий момент, чтобы перестать высказывать свое мнение и не говорить ничего более того, что я уже сказал", - заявил специалист.</p> <p>Решение наказать Моуринью было мотивировано его комментариями о судействе после игры прошлого тура чемпионата Англии, в которой "Челси" уступил дома "Саутгемптону" (1:3).</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Мордовия» погасила задолженность по зарплате перед игроками</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/mor" target="_blank">"Мордовия"</a> погасила задолженность по зарплате перед футболистами команды. Об этом сообщил директор саранского клуба Владимир Бибиков.</p> <p>"Долги погасили. Задолженность составляла два месяца", - проинформировал он.</p> <p>"Мордовия" после 11 туров чемпионата России находится на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Локомотив» наказан закрытием сектора и должен разместить баннер «Нет расизму»</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотив"</a> наказан частичным закрытием Южной трибуны своего стадиона на ближайшем домашнем матче Лиги Европы. Такое решение приняла контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА.</p> <p>Помимо этого, клуб должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч евро и разместить баннер со слоганом "Нет расизму" во время ближайшего еврокубкового поединка.</p> <p>Московский клуб наказан за поведение своих болельщиков в ходе игры Лиги Европы против албанского "Скендербеу". Фанаты "Локомотива" скандировали политические речевки, содержавшие призывы убивать албанцев.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Ювентус» заработал больше всех в прошлом розыгрыше ЛЧ</strong></span></p> <p>УЕФА опубликовал сведения о выплатах клубам-участникам розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2014/15.</p> <p>Выплаты клубам из маркетингового пула осуществлялись в соответствии с удельным весом их национальных федераций на телевизионном рынке, а также с учетом некоторых других показателей.</p> <p>В общей сумме 32 клуба заработали 1 миллиард 30 миллионов евро. Каждая из команд получила стартовый бонус в размере 8,6 миллиона за попадание в групповую стадию, а затем за каждую ничью начислялись 500 тысяч, за каждую победу -  1 миллион евро.</p> <p>Участники плей-офф получили дополнительные бонусы: за выход в 1/8 финала – 3,5 миллиона, за попадание в 1/4 - 3,9 миллиона, а участники полуфиналов заработали по 4,9 миллиона. За выход в финал <a href="https:///teams/juv" target="_blank">"Ювентусу"</a> заплатили 6,5 миллионов, а "Барселона" получила 10,5 миллиона евро как победитель турнира.</p> <p>Всего каталонцы заработали в течение розыгрыша ЛЧ 61 миллион евро. Однако "Ювентус" опередил "Барселону" благодаря выплатам из маркетингового пула и получил 89 миллионов. Далее идут "ПСЖ" (56 миллионов), а также "Реал" и "Монако" (около 52 миллионов).</p> <p>Отметим, что "Зенит" заработал 19,1 миллиона евро, а ЦСКА – 18,2 миллиона.</p> <p><a href="https:///articles/445527" target="_blank"><strong>Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ФИФА проверит честность назначения Германии страной-хозяйкой ЧМ-2006</strong></span></p> <p>ФИФА собирается  начать собственное расследование по поводу информации о том, что Германия получила право на проведение чемпионата мира 2006 года с помощью подкупа членов исполкома.</p> <p>Напомним, немецкие СМИ опубликовали сведения, гласящие, что был создан тайный фонд в размере около 6,5 миллионов долларов, средства которого предназначались для обеспечения необходимого количества голосов в пользу Германии на выборах страны-хозяйки ЧМ-2006.</p> <p>ФИФА называет эту информацию "серьезными обвинениями" и заявляет о своем намерении провести независимое расследование.</p>

Россия. Премьер-лига Динамо Мордовия Ювентус Арсенал Месси Лионель Гарай Эсекьель Файзулин Виктор Широков Роман Смольников Игорь Ярмоленко Андрей Кришито Доменико Венгер Арсен Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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skipushkach
1445033243
А Широков то дело сказал про потолок зарплат...
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Али Самаркандский
1445046894
Зенит докатился до того, что "своих" в составе вообще нет!!! У ДИНАМО играет практически одна молодежь.Удачи!
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