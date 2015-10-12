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Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»

<p><em>У каждого поколения есть свой герой. «Бомбардир» решил узнать у читателей, кто же из нынешнего состава сборной России является главным любимчиком.</em></p> <p><strong>Перед вами список игроков сборной России. Кликайте на стрелку вверх рядом  с теми, кто по каким-то причинам вам нравится больше остальных. Количество "плюсиков" неограниченно. Ведь нельзя лимитировать народную любовь!</strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="50cfb5c8-9403-42a6-a2e6-50210cb59506" data-game="/philfk10/10-11-2015-8-34-38-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Рейтинг Россия Самедов Александр Денисов Игорь Касаев Алан Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Жирков Юрий Дзюба Артем Мамаев Павел Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Смолов Федор Ионов Алексей Широков Роман Смольников Игорь Дзагоев Алан Кокорин Александр Шатов Олег Черышев Денис
Комментарии (12)
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vladik12
1444633694
Интересная вещичка, такой креатив по душе).
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FIRESTAR
1444639003
Кажется наглядно видно отношение болельщиков к Кокорину
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2 ЗЛОДЕЯ
1444659191
После сегодняшнего матча сравним... А так-то звезда на звезде, аж слепит...
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Ronaldinho R10
1444672842
ВСЕ КРАСАВЦЫ!!! С ВЫХОДОМ на Евро, ПОСОНЫ !!!! РОССИЯ ЛУЧШАЯ !
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CSKA №1
1444673405
Дзагоев лучший!!!
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MaxKovStronghold
1444674112
Кокорин - лучший!
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MuminYNWA
1444676862
Ионова чет не особо любят
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TUMS
1444683480
Акинфеев конечно же!
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nim-
1444687417
Широков сегодня, да и не только сегодня, был лучшим. Без него пришлось бы туго, без его мгновенных обостряющих передач в одно-два касания. По-моему, рейтинг должен быть таким, как минимум, за последние два-три матча: 1. Широков 2. Игнашевич 3. Акинфеев, Денисов, Дзюба 4. Все остальные. 5. Кокорин
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вован1409
1444716604
А где Олег Кузмин,он вчера был хорош по сути как всегда
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