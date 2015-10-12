Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»

<p><em>У каждого поколения есть свой герой. «Бомбардир» решил узнать у читателей, кто же из нынешнего состава сборной России является главным любимчиком.</em></p> <p><strong>Перед вами список игроков сборной России. Кликайте на стрелку вверх рядом с теми, кто по каким-то причинам вам нравится больше остальных. Количество "плюсиков" неограниченно. Ведь нельзя лимитировать народную любовь!</strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="50cfb5c8-9403-42a6-a2e6-50210cb59506" data-game="/philfk10/10-11-2015-8-34-38-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>