Не позволено быку. Почему «Краснодар» в кризисе

<p><em>Удивительно, как народ не перестает ходить по бесконечному кругу и обсуждать проблемы "Спартака". Салтыков-Щедрин сказал бы в наше время: "Если я проснусь через сто лет: в России точно пьют, воруют и ругают "Спартак". И как-то совсем незамеченным остается "Краснодар" – клуб, который по инерции продолжают с упоением хвалить. Однако сейчас "быки" переживают свой самый сильный кризис за всю историю существования. «Бомбардир» разбирает основные проблемы краснодарцев. </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443876965_dsc_2890.jpg" style="height:479px" /></em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>У лидеров атаки – большие проблемы</strong></span></p> <p>Ари и Вандерсону – 29 лет. Оба забили в прошлом году по семь мячей, а за десять туров нынешнего чемпионата вообще не отличились, немного выделяясь только в играх Лиги Европы. Да, в РФПЛ они на двоих провели чуть больше полноценного матча. Но это неспроста. Кононов видит, как постепенно оба бразильца свыклись с ключевыми ролями в клубе и перестали стараться и выкладываться. А тут еще Жоаозиньо пропустил концовку прошлого и начало нынешнего сезона.</p> <p>Конечно, не стоит забывать о факторе Смолова. С Федором атака "быков" значительно изменилась, и теперь команде надо думать, чтобы более грузный форвард приносил пользу, а не просто наматывал круги от центра поля до чужой штрафной. В этих условиях бразильцы совсем сникли, и Кононов просто перестал находить им место на поле. Есть версия, что поскольку у обоих скоро закончатся контракты, Ари и Вандерсон решили поймать синдром Ильи Муромца, которому еще не исполнилось 33 года.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443877007_dsc_7653.jpg" style="height:479px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Краснодар» не умеет обыгрывать слабаков</strong></span></p> <p>В чемпионате "быки" обыграли "Амкар" (забив благодаря <a href="https:///video/55" target="_blank">"бабочке" Геруса</a>), "Динамо" и "Зенит". Для десяти туров – показатель скромный, как мальчик из семьи преподавателей литературы. У "Краснодара" очень много ничьих с весьма средними командами: "Ростовом", "Кубанью", "Мордовией", "Тереком". Можно в каждой игре найти кучу оправданий. И вспомнить, как обороняется "Ростов". И заметить, что для "Кубани" дерби сейчас – самые главные игры в году. А саранчане и грозненцы – традиционно кусачие соперники.</p> <p>Но "Краснодар" со своими амбициями обязан дожимать середняков. И очень многое кроется в настрое. С "Зенитом" команда Кононова играла бойко, перекрыла весь атакующий кислород и реализовала не самые очевидные моменты. А с "Уралом" выдохлась и проиграла команде, которая и без Федора Смолова атаковала резче и результативнее.</p> <p>После трети турнира "быки" проигрывают лидеру 13 очков, и пока в Краснодаре могут потихоньку готовиться к еще одному сезону без нового рывка. Скорее всего, черно-зеленые доберутся до зоны Лиги Европы, но о Лиге чемпионов думать рановато – "быки" перестали настраиваться на всех.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443877033_dsc_7461.jpg" style="height:479px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>У команды нет большого изобретателя</strong></span></p> <p>Сергей Галицкий долго и последовательно убеждал всех болельщиков и журналистов, что его команда будет играть только красиво. Эстетическое восприятие у всех разное, но пока краснодарцы играют туговато и сбивчиво. Одна из главных причин – отсутствие задорного креативщика, регулятора атак.</p> <p>Такими были Роман Широков, Марат Измайлов и Маурисио Перейра в лучшей форме. Сейчас Кононов отдал креативные вожжи Мамаеву и Газинскому, но пока прежнего искристого эффекта команда не выдает. А сейчас вовсе сделана ставка на серьезную роль опорников (Страндберг и Каборе) и чуть меньшие задачи стоят у игроков атаки: "Краснодар" забыл про игру в три форварда и все больше осторожничает. Это правильно, что "быки" чуть отходят от немного устарелой идеологии президента клуба, но пока ожидаемой надежности не наблюдается, как и большого футболиста, который бы одним пасом мог в чужой штрафной разжечь костер.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/440784" target="_blank"><strong>Почему в этом сезоне «Краснодар» опять останется без Лиги чемпионов</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443877067_dsc_98842.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В "Краснодаре" не знают, что важнее</strong></span></p> <p>Чемпионат, Лига Европы или все-таки красивый футбол? "Быки" разрываются между всеми целями, и Олег Кононов с огромным трудом удерживает баланс системообразующих идей и результата. Скоро ведь у "Краснодара" будет новехонькая арена, и на кого придет болельщик: на чемпиона или на команду, чей футбол безоговорочно признан самым красивым в Восточной Европе?</p> <p>На старте сезона, если не брать несколько игр, краснодарцы ни к чему не пришли. Голов немного, очков тоже, а риск серьезно отстать от верхушки РФПЛ огромен. Но, может быть, в этом году Сергей Галицкий задумался о том, чтобы европейские журналисты охали от краснодарской академии и системы клуба? Для этого нужно произвести впечатление основной командой. Согласитесь, в Дортмунде получилось. Возможно, неплохая игра с "Боруссией" стоит всех побед над "амкарами" и "мордовиями"? Но нервы в игре с "Габалой" дают понять, что и в Европе "Краснодар" настраивается только на топ.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///video/272" target="_blank"><strong>ЛЕ. 2-й тур. «Краснодар» - «Габала» - 2:1</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443877085_dsc_27033.jpg" style="height:479px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>У "Краснодара" нет хорошего голкипера в тонусе</strong></span></p> <p>Этим летом краснодарцы хотели подписать и русифицировать Маринато Гильерме. Но запрет на трансферы в летнее трансферное окно не позволил "быкам" провести этот трансфер. А на аренду или более сложную схему (как с Каборе) "Локомотив" не пошел.</p> <p>Желание селекции клуба понятно. Андрей Дикань может вытащить сложный мяч, но на одно суперспасение придутся два необязательных пропущенных мяча. Да и паспорт игнорировать нельзя – 38 лет – возраст и для голкипера не очень приятный. А Андрей Синицын – вратарь куражистый, но при всех заслугах довольно среднего уровня.</p> <p>Не сказать, что вратарская проблема – ключевая для "Краснодара", но опытной обороной должен управлять классный голкипер, который готов от свистка до свистка сыграть почти все матчи сезона на высоком уровне. Зимой или, в крайнем случае, летом следующего года "быки" должны закрыть вопрос с первым номером.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/439565"><strong>Лимитное отключение. 7 легионеров, которые скоро уедут из России</strong></a></p>