Убийца из «Динамо», криминальные разборки в Химках, лидерство «Тамбова». Каким был сентябрь в ПФЛ

О возвращении "Сатурна", разгуле криминала в "Химике", обезумевшем от вседозволенности игроке "Динамо" и попытках Есипова стать большим тренером – в сентябрьском обзоре ПФЛ от "Бомбардира".

Зона Запад. Как "Сатурн" готовит триумфальное возвращение в ПФЛ

Главное подмосковное дерби с "Химками" поклонники "Сатурна" ждали с особым нетерпением. На трибунах одного из лучших стадионов страны ожидалось около 5 тысяч человек. В Раменском накрапывал приятный майский дождик, который нисколько не портил настроение болельщикам. Они выходили с платформы и многочисленными группами поднимались по мостику; временами где-то вдалеке слышались кричалки про ненавистные "Химки". Уже через полчаса весь негатив раменчан был направлен на сотрудников ОМОНа. Выстроившись поперек стадиона, они наотрез отказывались пропускать болельщиков на матч. Бойцы по отношению к болельщикам вели себя крайне враждебно и агрессивно: одного из них скрутили и принялись избивать на глазах у возмущенной толпы.

Дерби "Сатурн" – "Химки" закончилось со счетом 3:0. Эта победа стала последней для раменской команды. В заключительном матче со "Знамя Труда" (0:1) капитан "Сатурна" Алексей Медведев в гордом одиночестве подошел к гостевой трибуне, подарил футболку болельщику и растворился в неказистом туннеле ореховского стадиона. Это был последний матч прославленного форварда за "Сатурн". Через две недели было объявлено о расформировании команды. Убитый горем Медведев объявил о завершении карьеры.

Новый поворот в судьбе команды случился 17 сентября. "В следующем сезоне мы снова выступим во втором дивизионе. Это позволит нашему стадиону жить, а не хиреть!" – торжественно объявил глава раменского района Владимир Демин. "Сатурн" вовсю расплачивается по долгам, создает новый попечительский совет и даже проводит специальные голосования на официальном сайте. Пока же болельщики вынуждены ходить на "Сатурн-2", который солидно смотрится в ЛФЛ. Под руководством экс-защитника "Сатурна" и "Динамо" Дмитрия Сережкина, "черно-синие" уверенно держатся в четверке лучших. Свои матчи раменчане играют на главной арене и стабильно отгружают соперникам по 6-7 голов. Футбол в Раменском – бессмертен. "На зависть всем, назло врагам"!

Зона Запад. Как "Химки" де-факто оформили путевку в ФНЛ

По окончании майского дерби с "Сатурном" игроки "Химок" понуро шли к клубному автобусу и по приезду домой старались лишний раз не пересекаться взглядами со своими болельщиками. Тогда участники того матча даже не подозревали, какую драму разыграет коварная судьба. Для "Сатурна" та победа остается в ПФЛ последней. "Химки" же с тех пор не проигрывают никому! Девять побед и две ничьи на старте сезона показали: в этом году у "красно-черных" конкурентов нет. Потенциальные завоеватели путевки в ФНЛ – "Псков-747" и костромской "Спартак" – были уничтожены по всем статьям.

Космический для ПФЛ футбол показывает экс-форвард "Уфы" Михаил Маркосов, на днях забивший 100-й гол в карьере. "Маркосов обладает абсолютно феноменальным прыжком. С ним в этом компоненте может сравниться только Криштиану Роналду",– восхищается защитник "Химок" Игорь Чернышов. В октябре попытки остановить "красно-черных" предпримут их ближайшие конкуренты – "Текстильщик" и тверская "Волга". Если и они окажутся безуспешными, добро пожаловать в ФНЛ, "Химки"!

Зона "Урал-Поволжье". Как президент "Химика" решил расправиться с собственным футболистом

Своеобразная конкуренция сложилась в дзержинском "Химике" в последние годы. Для попадания в основу им необязательно было выкладываться на тренировках – достаточно было лишь "отстегнуть" часть зарплаты руководству клуба. Эту информацию косвенно подтвердил глава общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. До поры до времени он закрывал на это глаза. Но после того, что случилось 13 сентября, на систему "Химика" обратила внимание вся страна.

В тот солнечный день хавбек "Химика" Александр Ивлев появился на тренировке клуба и попросил разрешения заниматься в общей группе, на что тренерский штаб уклончиво отходил от ответа. Во время диалога, снятого на видео, Ивлева сзади по голове ударил тренер вратарей дзержинского клуба. А закончилось все фразой президента "Химика" Юрия Шумского: "мы еще и мужики!". Уже вечером Ивлев валялся на земле в ссадинах, побоях и с сотрясением мозга – предположительно, избиение произошло как раз по заказу Шумского. Президент все отчаянно отрицает, но факты и свидетельства пока говорят против него. Четыре дня назад по факту нападения на Ивлева возбуждено уголовное дело. Надежда на справедливое разрешение дела сохраняется.

Зона Запад. Как Александр Ильин попрощался с большим футболом

Эта мысль приходила к игроку питерского "Динамо" еще два года назад. "В декабре 2013 года Саша приезжал к нам в отпуск и сказал мне, что хочет закончить с футболом. Мол, не получается закрепиться в "Спартаке", не получилось в "Динамо". А я ему сказал: "Саша, а может быть дело в тебе? Может, ты что-то неправильно делаешь?" — рассказал его первый тренер Юрий Наговицын. Ильин взял время на размышление и все-таки решил продолжить карьеру футболиста. Лучше бы он этого не делал…

Ильин безуспешно пробовал себя в "Сахалине", а перед началом этого сезона решил уйти в амбициозное питерское "Динамо". Несмотря на тотальное отсутствие успехов и таланта, понтов у Александра было выше крыши. Развязная жизнь ничего не добившегося мальчика закончилась рано утром 15 сентября. В 6:45 на трассе Петербург – Сортавала пьяный хавбек на своем Audi спровоцировал лобовое столкновение с тремя автомобилями.

"Мы ехали на рыбалку на двух машинах. Я с девушкой на "Газели" и в нескольких километрах позади наши парни на "Subaru". Неожиданно меня как стоячего обошла "Audi", притом, что я "сотку" жал!" – рассказал один из очевидцев. В следующие мгновения машина Ильина продолжит "эксперименты" на дороге со скоростью свыше 200 км/ч. Как итог – авария и два погибших парня 27 и 28 лет. У одного из них осталось пятеро детей. А в крови задержанного гонщика-футболиста был обнаружен алкоголь в количестве около 1 промилле. "Динамо" расторгло контракт с Ильиным, но это – далеко не самое страшное. Теперь хавбеку грозит 9 лет лишения свободы. Лучшего он не заслуживает.

Зона Центр. Как Валерий Есипов рвется к первому тренерскому достижению

С момента завершения карьеры Есипова прошло десять лет. Однако возраст для легенды "Ротора" – лишь две ничего не значащие цифры. Став тренеров, Валерий остался "крепышом". Неподвластна времени и его прическа: золотистые волнистые волосы, небрежно убранные вправо, по-прежнему при нем. Не ушла даже его фирменная прямота. "Мы упустили три очка. Больше не знаю, что сказать", – обратился он к журналистам со своим провинциальным акцентом, после чего спешно удалился из зала.

Десятью минутами ранее его "Тамбов" потерпел первое поражение в сезоне – от липецкого "Металлурга" (1:2). Сказался кадровый голод: состав у "Тамбова" пока явно не подходит для ФНЛ. В нем выделяются лишь воспитанник "Локомотива" Константин Зимулька (защитник) и поигравший за "Крылья Советов" в Премьер-Лиге Роман Григорян (хавбек). Несмотря на это, Есипов и его "Тамбов" продолжают оставаться на первой строчке зоны Центр. В октябре "красно-синие" обязаны отрываться от конкурентов, ведь им предстоят встречи с тремя худшими командами первенства – "Орлом", "Энергомашем" и московским "Торпедо".

Цифры

3 – очка разделяют первую и пятую команду в зоне "Урал-Поволжье". За путевку в ФНЛ там отчаянно борются "Нефтехимик", ижевский "Зенит", "Челябинск", ульяновская "Волга" и "Волга-Олимпиец" – преемник умершего ФК "Нижний Новгород".

6 – игр подряд не может выиграть "Витязь". Для этого оказалось достаточно неожиданного лидерства и тотального отсутствия слаженной командной игры.

10 – голов наколотили друг другу "Афипс" и "Терек-2". Матч закончился со счетом 3:7, который пока является самым крупным среди всех встреч второго дивизиона. Подопечные Магомеда Адиева не проигрывают уже 6 встреч подряд и отчаянно пытаются ухватиться за путевку в ФНЛ.

10 – матчей подряд "Торпедо" не может забить больше одного гола. За всю свою историю москвичи такого позора еще не терпели!

30 – секунд потребовалось запасному вратарю "Тамбова" Олегу Смирнову, чтобы отразить пенальти от форварда "Металлурга" Андрея Титова. До этого момента Смирнов не провел за команду ни одной встречи.

100 – голов в своей карьере забил форвард "Химика" Михаил Маркосов. Юбилея экс-нападающий "Уфы" достиг в матче со "Знамя Труда", реализовав пенальти.

160 – дней подряд не может выиграть "Днепр". Такого унижения смоленский футбол еще не знал!

В ФНЛ на данный момент выходят:

"Химки", "Тамбов", "Нефтехимик", "Смена", "Спартак" Нальчик

В ЛФЛ на данный момент вылетают:

"Коломна", "Орел", "Динамо" Киров, "Сибирь-2", "Дружба"