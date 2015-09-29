«Зенит» - «Гент» - 2:1, «Барселона» - «Байер» - 2:1, БАТЭ - «Рома» - 3:2. Онлайн матчей Лиги чемпионов

<p><em>Вторые матчи группового этапа Лиги чемпионов начинаются уже сегодня вечером. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о том, что происходит в главном клубном турнире Европы.</em></p> <p><strong>23:34 "Зенит" выигрывает у "Гента"! Впереди битва с "Лионом"! </strong></p> <p><strong>23:25 ОНА ПРОСНУЛАСЬ! "Барселона" за две минуты забивает дважды и уже выходит вперед в матче с "Байером". "Рома" отыгрывает еще один мяч. Веселье!!</strong></p> <p><strong>23:23 </strong>Можно пока гол Жервиньо посмотреть.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001708" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:21 </strong>Встала Лига чемпионов. Нигде не происходит ничего интересного. Ждем веселых концовок матчей!</p> <p><strong>23:14 Полюбуйтесь на гол Шатова!</strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001696" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:12 </strong>"Олимпиакос" снова впереди! А Жервиньо отыгрывает один мяч у БАТЭ. Способна ли нынешняя "Рома" на камбэк?</p> <p><strong>23:08 </strong>А великолепный Алексис Санчес сравнял счет в матче "Арсенал" - "Олимпиакос".</p> <p><strong>23:07 ОЛЕГ ШАТОВ! Перекинул голкипера и забил гол! Великолепную игру Халка в этом моменте тоже отметим. </strong></p> <p><strong>23:02 </strong>Вот такой гол "Зенит"пропустил.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001675" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:01 </strong>Никлас Ломбертс травму получает. Все становится совсем грустно для "Зенита"!</p> <p><strong>22:56 "Гент" сравнивает счет. А Левандовски забивает пятый гол "Баварии" в ворота "Динамо" из Загреба.</strong></p> <p><strong>22:54 "Порту" забивает второй! Киевское "Динамо" тоже увеличивает свое преимущество. Мощно! </strong></p> <p><strong>22:52 </strong>А вот так "Челси" пропускал. Бегович - волшебник. Иванович - клоун.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001643" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:47 Вторые таймы начались. "Челси", кстати, сравнял счет перед самым перерывом. Виллиан отличился. Сейчас команда Моуринью должна всеми силами пойти в атаку.</strong></p> <p><strong>22:43 </strong>А как в такой ситуации не забил "Лион"?! Загадка.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001613" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:38 </strong>Момент упущен? Негредо не успевает замкнуть? Не беда! Фегули и без партнеров может решить момент одним дальним ударом. Лопеша в такой ситуации даже жалко.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001608" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:34 </strong>Вот так, например, "Байер" сейчас возит "Барселону". Возникает ощущение, что Дмитрий Чигринский вдруг неожиданно вернулся в Каталонию и переоделся в Жерара Пике.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001593" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:33 </strong>В матчах перерывы. А мы сейчас дадим вам какой-нибудь интересный видеоконтент.</p> <p><strong>22:29 "Олимпиакос" выходит вперед, Фегули забивает за "Валенсию". Вряд ли этот алжирец жалеет, что летом не уехал в "Фенербахче". А голов сегодня много!</strong></p> <p><strong>22:26 Гол Дзюбы гляньте. Артем молодец!</strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001580" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:25 Мы его предупреждали! Ну предупреждали же! Пропускает "Челси" и ликует "Порту". Андре Андре отличился. </strong></p> <p><strong>22:23 "Арсенал" встрепенулся. Выровняли положение "канониры"!</strong></p> <p><strong>22:20 ГОЛ-ГОЛ-ГОЛ-ГОЛ-ГОЛ! Артем Дзюба выводит "Зенит" вперед! </strong></p> <p><strong>22:19 </strong>"Олимпиакос" вышел вперед в матче с "Арсеналом". Венгер, что с твоей командой?! БАТЭ забил третий мяч!</p> <p><strong>22:13 "Барселона" пропустила от "Байера", "Бавария" громит своего соперника уже со счетом 4:0. А мы предлагаем не обращать на это внимание и просто посмотреть на чудовищную игру польского голкипера "Ромы". Ну и поляки пошли...</strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001540" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:09 </strong>Трудовой гол БАТЭ выглядит очень интересно. А скоро мы вам ляп Войцеха Щенсны покажем!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001530" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:06 </strong>На красивый гол Ярмоленко полюбуйтесь. Как он вратаря положил!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001508" width="720"></iframe></p> <p><strong>21:59 </strong><strong>РЕБЯТА, это надо видеть! БАТЭ забивает второй гол в ворота "Ромы". Шутки тут не уместны. Бегом в нашу <a href="https:///online/86985" target="_blank">видеотрансляцию</a>. </strong></p> <p><strong>21:58 </strong>Дуглас Коста забивает за "Баварию"! Классно бразилец влился в состав немецкого гранда. Загребскому "Динамо", похоже, ловить сегодня нечего.</p> <p><strong>21:56 </strong>И что-то интересное у нас в параллельном матче! Да это же БАТЭ вышел вперед в матче против "Ромы". Неожиданность! Стасевич отличился.</p> <p><strong>21:55 У "Гента" очень интересный вратарь! Вот такой штрафной от Гарая в начале матча потащил.</strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001501" width="720"></iframe></p> <p><strong>21:49 </strong>В матче "Маккаби" - "Динамо Киев" счет открыл Андрей Ярмоленко. Интересный поворот событий! Киевлянам надо железно брать три очка в этой встрече!</p> <p><strong>21:44 Ребята, дружно перемещаемся в наши текстовые онлайны. Сюда возвращаемся, чтобы посмотреть голы и интересные моменты матчей Лиги чемпионов. </strong></p> <p><strong>21:40 </strong>Друзья, не забывайте и про наш сервис видеотрансляций. Рекомендуем обратить особое внимание на встречу <a href="https:///online/86990" target="_blank">"Лион" - "Валенсия"</a>. Наши соперники по группе пока выглядят не слишком хорошо. "Лион" из-за травмы потерял своего юного форварда Фекира сразу на шесть месяцев. У "Валенсии" серьезные проблемы с вратарской линией. Интересно, а кто же из них сегодня победит?!</p> <p><strong>21:35 </strong>Начинаем постепенно готовиться к матчам. Вы не забывайте, что текстовые онлайны не спят! Матчи <a href="https:///online/86991" target="_blank">"Зенит" - "Гент"</a> и <a href="https:///online/86984" target="_blank">"Барселона" - "Байер"</a> мы проведем.</p> <p><strong>21:30 </strong>Состав "Челси" тоже выглядит интересным. Оскара нет вообще, Азар в запасе! И как только Моуринью выигрывать на "Драгау" собрался?!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443551390_Сохраненное изображение 2015-9-29_21-28-16.271.jpg" style="height:458px; width:350px" /></p> <p><strong>21:25 Изучаем состав "Порту". Интересных личностей много. Имбула, например, который в "Интер" летом собирался.</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443551153_Сохраненное изображение 2015-9-29_21-25-8.901.jpg" style="height:449px; width:350px" /></strong></p> <p><strong>21:20 </strong>Ребята, а ведь сегодня Жозе Моуринью вернется туда, где когда-то для него все начиналось. Помните ту команду, где еще Дмитрий Аленичев зажигал?</p> <p><strong>21:16 Рекомендуем обратить внимание и на состав "Байера". Эти парни могут сегодня приподнести сюрприз:</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443550595_Сохраненное изображение 2015-9-29_21-15-45.278.jpg" style="height:453px; width:350px" /></strong></p> <p><strong>21:13 </strong>Тер Штеген любит брать пример с нашего Лодыгина. Из ворот выходит далеко, ляпы частенько допускает. Почитать и даже посмотреть на некоторые из них можно в<a href="https:///articles?id=443848" target="_blank"> нашем материале</a>.</p> <p><strong>21:10 </strong>Стартовый состав "Барселоны" выглядит интересно. Месси заменяет талантливый Сандро. Глянем на парня!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443550240_Сохраненное изображение 2015-9-29_21-9-19.850.jpg" style="height:453px; width:350px" /></p> <p><strong>21:06 Состав "Гента":</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443550024_Сохраненное изображение 2015-9-29_21-5-35.576.jpg" style="height:452px; width:350px" /></strong></p> <p><strong>21:01 </strong>Удивлены отсутствием Лодыгина? А мы нет. Он ведь такие <a href="https:///articles?id=443627" target="_blank">серьезные ошибки</a> допускал в предыдущем матче Лиги чемпионов.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7974059" width="720"></iframe></p> <p><strong>20:53 У нас уже есть состав "Зенита"! А Юрия Лодыгина в нем нет:</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443549214_Сохраненное изображение 2015-9-29_20-52-40.236.jpg" style="height:445px; width:350px" /></strong></p> <p><strong>20:50 </strong>Соперник у "Зенита" сегодня не такой статусный, как "Валенсия". Но не менее опасный. Бельгийцы сильны неуступчивым характером! Об достоинствах и слабостях этой команды можно узнать из <a href="https:///articles?id=443841" target="_blank">нашего материала</a>.</p> <p><strong>20:45 </strong>Дорогие друзья, здравствуйте! Прямо сейчас мы начинаем следить за матчами Лиги чемпионов. Сегодня вас ожидает много всего интересного. Оставайтесь вместе с нами, чтобы первыми узнать о произошедших событиях!</p>