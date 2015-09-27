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  • В раздевалке «Зенита» была драка. В сборной России произошла замена. Дайджест событий дня

В раздевалке «Зенита» была драка. В сборной России произошла замена. Дайджест событий дня

<p><em>Блаттер не покинет свой пост. Джовинко побил рекорд МЛС. Тотти получил травму. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Джовинко побил рекорд результативности МЛС по системе «гол + пас»</strong></span></p> <p>Нападающий "Торонто" <strong><a href="https:///player/5463" target="_blank">Себастьян Джовинко</a></strong>, отметившийся двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата МЛС с "Чикаго" (3:2), установил новый рекорд лиги по количеству набранных очков по системе "гол+пас" в одном сезоне. Теперь на счету 28-летнего форварда в общей сложности 35 баллов: 19 голов и 16 голевых пасов. Итальянец превзошел достижение Криса Вондоловски из "Сан-Хосе", набравшего 34 балла (27+7) в 2012 году.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бывший консультант Блаттера: «Зепп не покинет досрочно свой пост»</strong></span></p> <p>Клаус Штелкер, бывший консультант президента ФИФА Зеппа Блаттера заявил, что тот не покинет досрочно свой пост. В пятницу Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера. В субботу Guardian сообщил, что комитет по этике ФИФА также начал расследование в отношении чиновника.<br />  <br /> "Досрочный уход не обсуждается. Президент остается президентом. У Блаттера нет поводов для малейшего беспокойства. Он находится в хорошем настроении", - цитирует Штелкера Aargauer Zeitung.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Тотти пропустит месяц из-за травмы</strong></span></p> <p>Форвард "Ромы"<a href="https:///player/5588" target="_blank"><strong> Франческо Тотти</strong></a>, которому сегодня исполнилось 39 лет, во вчерашнем матче с "Карпи", в котором его команда одержала разгромную победу со счетом 5:1, провел на поле всего шесть минут. Император вышел в начале второго тайма и был заменен из-за травмы.</p> <p>Медицинское обследование показало, что Тотти получил повреждение мышцы бедра на правой ноге. Восстановление капитана "волков" займет месяц.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443643" target="_blank">Римский профиль. 39 фактов о 39-летнем Франческо Тотти</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Клопп готов возглавить «Ливерпуль»</strong></span></p> <p>Экс-тренер дортмундской "Боруcсии" <strong><a href="https:///coaches/420" target="_blank">Юрген Клопп</a></strong> готов возглавить "Ливерпуль", который раздумывает о смене главного тренера команды Брендана Роджерса.</p> <p>Иcточники, близкие к немецкому специалисту, сообщили, что Клопп хочет прервать свой отпуск и вернуться к тренерской работе, а "Ливерпуль" подходит ему как нельзя лучше. Клоппу нравится, что "красные" не выступают в этом сезоне в Лиге чемпионов, а это значит, что тренер сможет поработать с командой на перспективу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443386304_Кас.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Касаев заменит в сборной России Файзулина</strong></span></p> <p>В списке игроков, вызванных в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2016 года против Молдовы и Черногории, произошло изменение. Вместо полузащитника Виктора Файзулина, представляющего питерский "Зенит", в национальную команду вызван игрок московского "Локомотива" Алан Касаев.</p> <p>Отметим, что подготовку к ответственным играм команда Леонида Слуцкого начнет в понедельник, 5 октября.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Андронов: «В раздевалке «Зенита» была драка»</strong></span></p> <p>Комментатор "НТВ-Плюс" Алексей Андронов рассказал, что после матча со "Спартаком" в раздевалке "Зенита" произошла драка.</p> <p>"Вчера в раздевалке "Зенита" была драка. Анюков против Лодыгина. Началось с плевка.</p> <p>Источник – из раздевалки", - написал Андронов в Twitter.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443627" target="_blank"><strong>Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Пресс-атташе «Зенита»: «Андронов говорит неправду»</strong></span></p> <p>Пресс-аташе питерского "Зенита" Дмитрий Циммерман прокомментировал информацию о том, что в раздевалке команды после игры со "Спартаком" произошла драка.</p> <p>- Андронов говорит неправду, - парировал Циммерман. - Александр Анюков до отъезда команды не появлялся в раздевалке, был на допингконтроле и уехал со стадиона гораздо позже всей команды. Ни до, ни в перерыве, ни после матча драки не было. Кроме того, у Александра с Юрием Лодыгиным по жизни прекрасные отношения.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Состоялись три матча РФПЛ</strong></span></p> <p>Московское «Динамо» не смогло выиграть в Самаре. Гол Петрова позволил «Краснодару» спасти ничью. «Рубин» в упорной борьбе уступил «Уралу».</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80986" target="_blank">"Крылья Советов" - "Динамо" - 0:0</a></strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80988" target="_blank"><strong>"Краснодар" - "Терек" - 1:1</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80989" target="_blank"><strong>"Рубин" - "Урал" - 1:2</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Серия А. «Интер» пал перед «Фиорентиной»</strong></span></p> <p>После пяти стартовых побед подряд "Интер" с треском провалился в матче с еще одним лидером Серии А - "Фиорентиной". Уже к перерыву гости вели с солидным преимуществом в три мяча - постарались Иличич и Калинич, оформивший дубль. Кроме того, в составе хозяев на 30-й минуте встречи был удален Миранда. Поэтому в дальнейшем "фиалки" чувствовали себя комфортабельно и довели дело до победы, забив при этом еще один мяч - свой третий гол отпраздновал Калинич. Что до "Интера", то подопечные Манчини нашли в себе силы отквитать один гол, но этого оказалось крайне мало.  </p> <p><strong>Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Интер – Фиорентина – 1:4 (0:3) </strong></span> <strong><a href="https:///online/84473" target="_blank"> Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Иличич, 3 (с пенальти); 0:2 – Калинич, 18; 0:3 – Калинич, 23; 1:3 – Икарди, 60; 1:4 – Калинич, 76. </p>

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Россия Интер Касаев Алан Анюков Александр Джовинко Себастьян Лодыгин Юрий Клопп Юрген Блаттер Зепп
Комментарии (5)
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richi
1443414412
Ничего удивительного, парни выкладываются по полной и играют то не плохо. А благодаря ляпам Лодыгина во всех последних встречах Зенит балансирует на грани поражения.
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vyishenka
1443456095
А что особенного, могут и подраться не монахи.
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lifter025
1443480459
Кержаков лучше,чем этот клоун
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_____MAKC_____
1443513637
По себе знаю, сразу бы схватился!!!!!
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