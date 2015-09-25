Укрощение строптивого. Главные события 5-го тура итальянской Серии А

«Интер» продолжает побеждать, «Ювентус» − терять очки, а «Милан» будит спящего гиганта. Эти и другие темы в обзоре очередного тура чемпионата Италии, который в этот раз состоялся прямо посередине рабочей недели.



«Интер» продолжает побеждать, «Ювентус» − терять очки, а «Милан» будит спящего гиганта. Эти и другие темы в обзоре очередного тура чемпионата Италии, который в этот раз состоялся прямо посередине рабочей недели.

Единственный способ управления Балотелли

«Милан» снова победил. С учетом бурных событий последних лет две виктории подряд уже можно считать настоящей серией. Но за целостность "россонери" все еще тревожно. Атака с умницей Баккой и таинственным Хондой отработала если не на "отлично", то на твердое "хорошо". Но вот оборона опять стала предметом неоднократного фейспалма. Потеря концентрации оборонительных игроков чуть не привела к тому, что «Удинезе» повторил подвиги ЦСКА, но за шаг до пропасти все обошлось.

Отдельный повод для радости у фанатов в красно-черных футболках вызвало оживление Марио Балотелли. Бестолковый форвард, который к тюрьме и алкоголизму находится сильно ближе, чем к "Золотому мячу", в третий раз доказывает одну непреложную истину − не страдать фигней он способен только на родине. Мы никогда не узнаем, насколько в этом трансфере был заинтересован сам Синиша Михайлович, но за (пере)воспитание Бало серб взялся основательно. Для этого он выбрал свою коронную стратегию. Режиссеры трансляции успели выхватить эпизод, когда подошедший к бровке Марио вместе с указаниями получил от тренера приличный пинок по тому самому месту, на котором ему так плохо сиделось все эти годы.

В Серии А будет новый чемпион...

«Ювентус» отстает на 10 очков от первого места. «Ювентус» не сможет догнать лидера. По крайней мере, в своей нынешней форме. Руководство клуба переоценило свой менеджерский талант и тренерские способности Массимилиано Аллегри. Уход сразу троих важнейших игроков все-таки стал для «Старой синьоры» ударом − хорошим плотным нокдауном. Игровые связи расстроены, новички не готовы, Погба хандрит, просматривая в айпаде фотографии с видами Барселоны и Лондона.

Нагляднее всего глубина проблема видна на пресс-конференции, потому что даже главный тренер на весь мир признает ужасные кондиции команды: «К сожалению, на данный момент мы можем обыграть кого угодно, но и проиграть можем тоже кому угодно».

Пожалуй, Аллегри немного погорячился: проиграть «Фрозиноне» − слабейшей по многим критериям команде чемпионата − «Юве» все-таки не мог. Но и для победы ему не хватило элементарного толка и четкости действий. Большинство моментов заканчивались корявыми итогами, а многие мысли оставались нереализованными. Желто-синие воспользовались ситуацией, драматично сравняв счет в добавленное время, и заработали свое первое очко. Может, не последнее.

... И им будет «Интер»?

Часто на долгих дистанциях побеждает не тот, кто показывает самый сумасшедший футбол, а тот, кто просто умеет брать свое. «Интер» одержал пять побед в пяти матчах, и все это были победы с разницей в один гол. Но на выходе получились тот же максимум, что и, например, у «Баварии». Футбол на результат нравится не всем. Зато всем нравится в конце мая встречать на улицах своего города чемпионский автобус правильных цветов. Конспекты Жозе Моуринью в Милане вновь актуальны.

Кто будет тренировать «Рому» в новому году?

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение − с такими равными показателями обычно выступают середняки. "Рома" сейчас и есть середняк. По месту в таблице, по непоставленной сбивчивой на настроение и отдельных личностей игре, по сумбурному кадровому движению в составе. Когда у команды вместо четкого костяка футболистов есть лишь два десятка тасуемых в разных вариантах претендентов, наивно ждать от нее какой-то толк.

В неразберихе виноват далеко не только Руди Гарсия, но по традиции крайним сделают именно тренера. Дальние удары Алессандро Флоренци не будут выручать каждую неделю. Нужна поставленная атакующая игра. А ее нет. В матче с "Сампдорией" "Рома" в 4 раза превзошла соперника по количеству ударов, добилась тотального процента владения мячом, подала 19 угловых против 4, но все это оказалось пустыми усилиями. Сайт Sport Mediaset распространил слухи о скором приезде в Рим Карло Анчелотти. Гарсии пора привыкать − он подошел к черте, за которой такие новости придется читать каждый день.

А "Сампдория" молодцы. Вальтер Дзенга оказался на что-то годным, а уход Синиши Михайловича не таким уж важным. Особенно молодец Эдер, набирающийся сил словно для того, чтобы летом спасать сборную Италии на Евро-2016.

Интересный факт: в четырех последних турах "Сампдория" забивает ровно по два мяча. Вы поняли, с какого матча можно подняться на ставках в понедельник?..

Символическая сборная

Все результаты 5-го тура итальянской Серии А:

Удинезе - Милан - 2:3

Карпи - Наполи - 0:0 (видео)

Кьево - Торино - 1:0

Фиорентина - Болонья - 2:0

Интер - Верона - 1:0 (видео)

Ювентус - Фрозиноне - 1:1 (видео)

Лацио - Дженоа - 2:0 (видео)

Палермо - Сассуоло - 0:1

Сампдория - Рома - 2:1 (видео)

Эмполи - Аталанта - 0:1