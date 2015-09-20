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За «Оскаром». Самая скоростная видеоподборка века

<p><em>Многие киноманы любят экшн фильмы за быстрые события, неожиданные повороты сюжета, эффектные сцены. Все это, оказывается, можно найти и в футболе. «Бомбардир» предлагает подборку из пяти самых быстрых и неожиданных ситуаций на футбольном поле, исполнители которых однозначно достойны кинонаград.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Самый быстрый гол</strong></span></p> <p>В главных ролях - полузащитники Вук Бакич из Сербии и Наваф-аль-Абед из Саудовской Аравии, которые разделили между собой первое место в рейтинге самых быстрых голов в истории футбола. Этим парням понадобилось лишь несколько секунд для того, чтобы забить мяч.</p> <p>Один из этих исторических моментов произошел в матче молодежных команд «Полет» и «Дорчол» во втором дивизионе сербской лиги в 2013 году. Сразу после свистка игрок белградского «Полета» не стал разыгрывать мяч, а пробил по воротам соперника. Голкипер «Дорчола» не успел среагировать на этот двухсекундный удар, да и потом не сразу пришел в себя...</p> <p>Правда, этот трюк не является авторской разработкой Бакича. Этот обманных ход появился в футбольной истории еще раньше. Девятнадцатилетний Наваф-Аль-Абед установил рекорд скорости в 2009 году в матче турнира U-23 между командами «Аль Хиляль» и «Аль Шола». Прозвучал свисток арбитра - и спустя две секунды игрок уже праздновал забитый гол. Однако этот гол так и не попал в книгу рекордов Гинесса из-за административного нарушения. В ходе проверки выяснилось, что шесть футболистов «Аль Хиляля», игравших в том матче, были старше 23 лет, что противоречило правилам турнира. Обидный случай, но не бесполезный – теперь все клубы понимают, насколько сильно может навредить такое, казалось бы, незначительное отступление от правил.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/a33qtMYGPGM" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Самое быстрое удаление</strong></span></p> <p>В каждом экшн фильме, разумеется, есть злодей. Этакий антигерой, стремящийся навредить хорошим персонажам. Так вот его живое воплощение – Серж Джиеуа, бородач в синей футболке. И если физически ивуариец не выглядит, как суперзлодей, то поведением – один в один. Его удаление спустя нескольких секунд, проведенных на поле в матче против «Олимпиакоса Волос», вызывает стыдливые чувства.</p> <p>Дебют игрока за афинский «Глифадас» мягко говоря не задался – но справедливо ли его удалили? Точно так никто и не понял, толкнул ли он игрока противоположной команды, ударил ли и что-то сказал арбитру. Но сам футболист ушел с поля, смеясь во весь голос, да еще и под аплодисменты. А ведь тогда он не знал, что никогда больше не сыграет за «Глифадас» и будет продан в межсезонке. Напоминает историю Ронана Ле Крома, экс-вратаря «ПСЖ», удаленного в своем единственном матче за команду.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/wwIHACbxeX4" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Самая быстрая травма</strong></span></p> <p>Ни одна кинокартина не может обойтись без юмора. Над кем все мы смеемся? В основном, над самими же собой, а точнее – над человеческой глупостью. Зачастую в кино мы видим неуклюжего персонажа, которому катастрофически не везет и который при этом вызывает неистовый смех у зрителей. Все эти качества возможны и в футболе, только назвать их можно хрупкостью. Именно она проявила себя во всей красе у чилийского футболиста Марко Меделя. Он получил самую быструю травму в истории – после двух секунд игры.</p> <p>Итак, как все было: первый дивизион чемпионата Чили, 55-я минута встречи между «Саньяго Уондерерс» и «Универсидад де Консепсьон». 25-летний Марко Медель выходит на замену при счете 0:0. И за две секунды его пребывания на поле счет не изменился. Никто его даже тронуть не успел, так как игрок получил травму, просто неудачно ступив на поле. Очередная загадка и уверенное первое место в пантеоне хрупких спортсменов.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/n5YwUQHIKLY" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Самый мощный удар</strong></span></p> <p>189 км/ч или 157 км/ч – Youtube не уверен. Точную информацию не найти и в СМИ – все издания стремятся назвать наибольшие показатели. Споры ведутся вокруг ударов гениального ирландца Стивена Рида. Футболист явно стремился переплюнуть рекорд Роберто Карлоса: его гол, произошедший в 2005 году, вошел в историю как один из мощнейших.<br /> В канун новогодних праздников игрок забил свой лучший гол в карьере, за «Блэкберн» - мяч будто бы вылетел из пушки и пронзил ворота «Уигана», не оставляя голкиперу ни единого шанса. Этот суперудар стал «голом месяца» по версии BBC. Меткий и безжалостный футбольный стрелок Рид мог бы занять в кино нишу супергероя, наделенного нечеловеческими способностями.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/0vYr0Z2lYAw" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Самое эффектное появление на поле с замены</strong></span></p> <p>Наконец, в любом хорошем кино важны герои второго плана – от удачно подобранного фонового актера зачастую зависит успех того или иного фильма. А в сюжете такие персонажи способны выполнить ключевую функцию. Примером такого ключевого воздействия на ход развития событий является «Лорд» Никлас Бентнер.</p> <p>22 сентября 2009 года в своем первом матче за «Арсенал» в лондонском дерби он забил гол спустя несколько минут после того, как вышел на замену. В первом же угловом датчанин сыграл эффективнее всех и забил невероятной красоты мяч. Да, хорошее было время, тогда Бентнер был активен в атаке, Эммануэль Эбуэ и Филипп Сендерос держали оборону, а Сеск Фабрегас впечатлял своими штрафными ударами.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/PhkavhAHK3g" width="720"></iframe></p> <p><em>По материалам sofoot.com</em></p>

Англия. Премьер-лига Весь мир Арсенал Олимпиакос Уиган Атлетик Блэкберн Фабрегас Сеск Бендтнер Никлас Эбуэ Эммануэль
Комментарии (4)
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timurrazz
1442733694
Самый быстрый гол забил игрок Крымтеплицы же!
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skipushkach
1442757633
За что было самое быстрое удаление вообще не понятно...
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Audi R8
1442758650
Сульшер вышел на замену и сделал покер в матче, который мю выиграл 8-1.
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