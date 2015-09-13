«Интер» - «Милан» - 1:0, «Анжи» - «Терек» - 0:2. Онлайн событий дня

"Ростов" на выезде уступил "Спартаку", "Краснодар" в родных стенах разгромил "Динамо", а в Серии А нас ждет захватывающая битва двух миланских клубов. "Бомбардир" следит за событиями вокруг главных матчей воскресенья.
23:20 А вот и видео его творения.
23:18 Фредди очень рад забитому голу. Пока все идет к тому, что хозяева наберут очередные три очка на старте сезона.
23:03 Гуарин все же продавил оборону "Милан" и забил мяч.
22:26 В Милане первый тайм дерби подходит к концу, но пока счет не открыт.
21:42 Болельщики "Милана" подготовили очень красивый перформанс к дерби.
20:53 Последний матч вечера – противостояние "Интера" и "Милана". Вот вам составы на игру.
20:51 "Терек" довел все до уверенной победы. Можно ли поздравить команду Рашида Рахимова с таким результатом.
20:40 Не будем вас томить – вот и второй гол грозненской команды.
20:37 Первый гол, который был забит в Махачкале. Весьма курьезно.
20:22 Прошло всего несколько минут и Лебеденко удвоил преимущество "Терека".
20:18 Вот мы и дождались голов в кавказском дерби. Защитник "Анжи" Лазич срезал мяч в собственные ворота.
19:55 В Махачкале пока счет не открыт, но хозяева поля были близки к тому, чтобы это сделать. Ждем вторые 45 минут.
19:00 Представляем вашему вниманию стартовые составы махачкалинского "Анжи" и грозненского "Терека".
"Анжи": Песьяков, Ещенко, Жиров, Лазич, Тигиев, Мкртчян, Эбесилио, Леонардо, Максимов, Алмейда, Боли
"Терек": Городов, Родолфо, Адилсон, Маурисио, Кудряшов, Айссати, Семенов, Иванов, Уциев, Лебеденко, Митришев.
18:20 Жирную точку ставят хозяева поля, забив четвертый мяч в ворота бело-голубых. Совсем ничего не смогли показать подопечные Андрея Кобелева на выезде.
18:17 Пушечный выстрел Ахмедова почти с 30 метров.
18:00 Подопечные Олега Кононова просто разрывают своего соперника. Третий мяч в ворота "Динамо" записан на счет на хавбека Одила Ахмедова.
17:31 Представляем вам статистику первого тайма.
17:28 Полузащитник южан Павел Мамаев огорчает москвичей.
17:22 Ничего пока не получается у "Динамо". "Краснодар" без особых проблем отправил в ворота соперника два мяча.
16:48 Подоспело красивое видео гола "Краснодара".
16:43 Лаборде без особых проблем выводит "Краснодар" вперед.
16:06 Юрий Жирков и Анатолий Катрич травмировались в сборных, Кристофер Самба и Александр Бюттнер - на тренировках на неделе
16:02 С первых минут в воротах "быков" оказался Андрей Синицын.
15:51 Уже скоро начнется противостояние "Краснодара" с московским "Динамо". Мы представляем вам стартовые составы команд.
"Динамо": Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Денисов, Зобнин, Левин, Ионов, Ташаев, Погребняк.
"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский, Мамаев, Ахмедов, Лаборде, Быстров, Смолов.
15:25 "Спартак" добывает трудовые три очка при родных трибунах.
15:17 Представляем вашему вниманию гол Промеса.
15:15 "Вильярреал", пока все наше внимание обращено на игру в Тушино, уверенно разобрался с "Гранадой".
14:20 В матче "Спартака" и "Ростова" пока перерыв. Есть возможность немного передохнуть.
13:57 "Спартак" открывает счет. Промес просто ювелирно вкладывает мяч в ворота "Ростова".
13:30 Игра в Тушино уже началась, так что приглашаем вас в нашу текстовую трансляцию.
13:24 В раздевалке "Ростова" все готово к началу встречи.
13:05 Подопечные Дмитрия Аленичева уже приступили к разминке.
13:01 Предлагаем вам ознакомиться со стартовыми составами "Спартака" и "Ростова".
"Спартак": Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Ромуло, Попов, Промес, Мовсисян.
"Ростов": Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Маргасов, Терентьев, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун, Полоз.
13:00 Добрый день! Воскресенье будет весьма футбольным. Уже через 30 минут в Тушино на поле появятся "Спартак" и "Ростов". Далее игра действо переместится в Краснодар, где к "быкам" пожалует московское "Динамо", а завершится игровой день в РФПЛ матче "Анжи" - "Терек". Отметим, что известный агент Алексей Сафонов дал свой прогноз на данные поединки.
В Европе нельзя обойти стороной миланское дерби, которое начнется в 21:45 по московскому времени.