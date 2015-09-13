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  • «Интер» - «Милан» - 1:0, «Анжи» - «Терек» - 0:2. Онлайн событий дня

«Интер» - «Милан» - 1:0, «Анжи» - «Терек» - 0:2. Онлайн событий дня

"Ростов" на выезде уступил "Спартаку", "Краснодар" в родных стенах разгромил "Динамо", а в Серии А нас ждет захватывающая битва двух миланских клубов. "Бомбардир" следит за событиями вокруг главных матчей воскресенья.

 

23:20 А вот и видео его творения.

23:18 Фредди очень рад забитому голу. Пока все идет к тому,  что хозяева наберут очередные три очка на старте сезона.

23:03 Гуарин все же продавил оборону "Милан" и забил мяч.

22:26 В Милане первый тайм дерби подходит к концу, но пока счет не открыт.

21:42 Болельщики "Милана" подготовили очень красивый перформанс к дерби.

20:53 Последний матч вечера – противостояние "Интера" и "Милана". Вот вам составы на игру.

20:51 "Терек" довел все до уверенной победы. Можно ли поздравить команду Рашида Рахимова с таким результатом.

20:40 Не будем вас томить – вот и второй гол грозненской команды.

20:37 Первый гол, который был забит в Махачкале. Весьма курьезно.

20:22 Прошло всего несколько минут и Лебеденко удвоил преимущество "Терека".

20:18 Вот мы и дождались голов в кавказском дерби. Защитник "Анжи" Лазич срезал мяч в собственные ворота.

19:55 В Махачкале пока счет не открыт, но хозяева поля были близки к тому, чтобы это сделать. Ждем вторые 45 минут.

19:00 Представляем вашему вниманию стартовые составы махачкалинского "Анжи" и грозненского "Терека".

"Анжи": Песьяков, Ещенко, Жиров, Лазич, Тигиев, Мкртчян, Эбесилио, Леонардо, Максимов, Алмейда, Боли

"Терек": Городов, Родолфо, Адилсон, Маурисио, Кудряшов, Айссати, Семенов, Иванов, Уциев, Лебеденко, Митришев.

18:20 Жирную точку ставят хозяева поля, забив четвертый мяч в ворота бело-голубых. Совсем ничего не смогли показать подопечные Андрея Кобелева на выезде.

18:17 Пушечный выстрел Ахмедова почти с 30 метров.

18:00 Подопечные Олега Кононова просто разрывают своего соперника. Третий мяч в ворота "Динамо" записан на счет на хавбека Одила Ахмедова.

17:31 Представляем вам статистику первого тайма.

17:28 Полузащитник южан Павел Мамаев огорчает москвичей. 

17:22 Ничего пока не получается у "Динамо". "Краснодар" без особых проблем отправил в ворота соперника два мяча.

16:48 Подоспело красивое видео гола "Краснодара".

16:43 Лаборде без особых проблем выводит "Краснодар" вперед.

16:06 Юрий Жирков и Анатолий Катрич травмировались в сборных, Кристофер Самба и Александр Бюттнер - на тренировках на неделе 

16:02 С первых минут в воротах "быков" оказался Андрей Синицын.

15:51 Уже скоро начнется противостояние "Краснодара" с московским "Динамо". Мы представляем вам стартовые составы команд.

"Динамо": Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Денисов, Зобнин, Левин, Ионов, Ташаев, Погребняк.

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский, Мамаев, Ахмедов, Лаборде, Быстров, Смолов.

15:25 "Спартак" добывает трудовые три очка при родных трибунах.

15:17 Представляем вашему вниманию гол Промеса.

15:15 "Вильярреал", пока все наше внимание обращено на игру в Тушино, уверенно разобрался с "Гранадой".

14:20 В матче "Спартака" и "Ростова" пока перерыв. Есть возможность немного передохнуть. 

13:57 "Спартак" открывает счет. Промес просто ювелирно вкладывает мяч в ворота "Ростова".

13:30 Игра в Тушино уже началась, так что приглашаем вас в нашу текстовую трансляцию.

13:24 В раздевалке "Ростова" все готово к началу встречи.

13:05 Подопечные Дмитрия Аленичева уже приступили к разминке. 

13:01 Предлагаем вам ознакомиться со стартовыми составами "Спартака" и "Ростова".

"Спартак": Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Ромуло, Попов, Промес, Мовсисян.

"Ростов": Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Маргасов, Терентьев, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун, Полоз.

13:00 Добрый день! Воскресенье будет весьма футбольным. Уже через 30 минут в Тушино на поле появятся "Спартак" и "Ростов".  Далее игра действо переместится в Краснодар, где к "быкам" пожалует московское "Динамо", а завершится игровой день в РФПЛ матче "Анжи" - "Терек". Отметим, что известный агент Алексей Сафонов дал свой прогноз на данные поединки.

В Европе нельзя обойти стороной миланское дерби, которое начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига Милан Интер Краснодар Спартак Жирков Юрий Лаборде Рикардо Промес Квинси Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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starche
1442147491
Скучнейшая игра в исполнении 3-х этажного автобуса мясных.
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cканер
1442166926
Терек с поедой! а нашим...
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89388900185
1442177082
ИНТЕР чемпион
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