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  • Виллаш-Боаш покинет «Зенит». Капелло был допрошен прокуратурой. Дайджест событий дня

Виллаш-Боаш покинет «Зенит». Капелло был допрошен прокуратурой. Дайджест событий дня

<p><em>У «Торпедо» снова нет финансов на существование. «Динамо» запретили регистрировать новичков, а «Реал» не станет покупать зимой Де Хеа. Все подробности и другие новости в дайджесте событий дня на «Бомбардире».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Реал» не будет покупать Де Хеа зимой</strong></span></p> <p>Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно покупать  вратаря "Манчестер Юнайтед" <a href="https:///player/15236" target="_blank">Давида Де Хеа</a>. Напомним, контракт голкипера с английским клубом истекает по окончании текущего сезона.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441064" target="_blank"><strong>Юридическая коллизия. Как «Реал Мадрид» опозорился перед всем миром</strong></a></p> <p>"Мы однозначно не будем подписывать Де Хеа в январе. Мы сделали все, что могли, но не получили от <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> нужных документов, потому что они не имеют навыка заключения сделок в последний день, как это. год назад было с Коэнтрау", – сказал Перес.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия отложила продление контракта с Ходжсоном, чтобы не повторить ошибку с Капелло</strong></span></p> <p>Футбольная ассоциация Англии отложила переговоры с главным тренером сборной <strong><a href="https:///coaches/429" target="_blank">Роем Ходжсоном</a></strong> о продлении контракта. Об этом рассказал исполнительный директор организации Мартин Гленн.</p> <p>Стороны пришли к договоренности обсудить новое соглашение после чемпионата Европы-2016, куда команда уже квалифицировалась. Причиной такого решения является неудачный предыдущий опыт, когда еще до начала чемпионата мира-2010 на очень выгодных условиях был продлен контракт с наставником Фабио Капелло. В итоге на турнире англичане с трудом вышли из группы, набрав всего 5 очков в трех матчах, а в 1/8 финала были разгромлены Германией (1:5).</p> <p>Срок контракта Ходжсона с FA истекает летом следующего года, по его условиям оклад 68-летнего специалиста составляет 3,5 миллиона фунтов в год.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игнатьев: «Вопрос о снятии «Торпедо» с первенства пока не стоит»</strong></span></p> <p>Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев рассказал о  проблемах клуба. Напомним, есть риск, что команда прекратит выступление во втором дивизионе, зона "Центр" из-за невозможности АМО ЗИЛ  продолжить финансирование команды.</p> <p>— Команда стартовала без денег, играет без денег, — отметил экс главный тренер сборной России. — Проблемы с финансированием были еще на старте сезона. Дали какие-то деньги, пообещали еще... Но все осталось только на уровне разговоров.</p> <p><strong>— Поедет ли команда в Тулу?</strong></p> <p>— Здесь ехать недалеко на автобусе, это не так проблематично. Мы сейчас думаем над этим, но и без этого есть комплекс причин, из-за которых мы можем не провести этот матч.</p> <p>Хочу отметить, что игру перенесли в Домодедово, это совсем рядом. Туда-то мы доедем. Другое дело, что нет денег на нормальную подготовку к играм.</p> <p><strong>— Рассматривается руководством и акционерами вопрос о снятии команды с первенства?</strong></p> <p>— Так пока вопрос не ставится. Руководство хочет, чтобы команда с таким именем жила, прогрессировала. Этот проект должен двигаться вперед. Но может быть такая штука, что просто не на что будет выехать, заплатить за футбольное поле, на котором тренируемся, – сказал Игнатьев.</p> <p>Отметим, что после восьми  туров первенства второго дивизиона (зона "Центр") "Торпедо" занимает с 10 очками восьмое место.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441679" target="_blank"><strong>«Торпедо» и «Алания» погибают, а «Динамо» превращается в суперклуб – главные события ПФЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Виллаш-Боаш покинет «Зенит» по окончании сезона</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <strong><a href="https:///coaches/1026" target="_blank">Андре Виллаш-Боаш</a></strong> накануне  матча восьмого тура РФПЛ с ЦСКА заявил, что ответил отказом на предложение продлить соглашение с командой из Санкт-Петербурга.</p> <p>"Я уже говорил, что "Зенит" после окончания прошлого сезона делал предложение продлить контракт, на что я ответил отказом. После окончания сезона я покину клуб. Мы не смогли усилить состав по разным причинам, в том числе потому, что перед самым стартом чемпионата изменился лимит на легионеров. Мы были вынуждены обратиться к своим резервам", — сказал Виллаш-Боаш.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441223" target="_blank"><strong>5 причин не любить Андре Виллаш-Боаша</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441914760_15mf_0623.JPG" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФС запретил «Динамо» регистрировать новичков</strong></span></p> <p>Московское <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> лишено возможности регистрировать новых игроков. Санкции РФС наложены в связи с задолженностью клуба. Москвичи не расплатились с "Зенитом" и "Анжи". Долги имеются по трансферам хавбека Игоря Денисова (причем клуб должен заплатить и санкт-петербуржцам, и махачкалинцам), защитников Томаша Губочана и Кристофера Самба, а также вратаря Владимира Габулова.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Стадион в Нижнем Новгороде после ЧМ-2018 может стать бизнес-центром</strong></span></p> <p>Стадион "Волга" в Нижнем Новгороде, который станет одной из арен, принимающих у себя игры чемпионата мира 2018 года, после проведения турнира будет использован в качестве бизнес-площадки. С таким заявлением выступил министр спорта нижегородского региона Сергей Панов.</p> <p>"Мы заинтересованы, чтобы площади на стадионе, которые освободятся после чемпионата мира, использовались как бизнес-площадки или скай-боксы, как это делается в Европе", - отметил Панов.</p> <p>По его словам, на нижегородском стадионе также будут открыты рестораны и фитнес-клубы. Кроме того, "Волга" должна стать местом для проведения разного рода концертов, выставок и иных культурных мероприятий. </p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441134" target="_blank"><strong>«Война с агентами – ложный путь». Что Мутко должен изменить в российском футболе</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мутко: «Нельзя ужесточать лимит, не предпринимая мер по подготовке своих футболистов»</strong></span></p> <p>Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.</p> <p>"Не пугайте никого! Есть регламент, сезон идeт. Вместе с клубами мы этот вопрос ещe обсудим. Конечно, наши мысли идут в этом направлении, но ужесточение лимита на легионеров – лишь одна из мер. Этого нельзя делать, не принимая мер по подготовке собственных футболистов.</p> <p>Состоится заседание совета по спорту с участием президента страны. Мы рассмотрим вопрос развития футбола и подготовки и использования инфраструктуры, созданной к чемпионату мира. Создана рабочая группа, есть много экспертов, мы принимаем различные предложения. Я сегодня рассматривал предложение, связанное с развитием футбола. Люди пишут, что надо поддержать академии методически и финансово – особенно частные.</p> <p>У "Краснодара", "Спартака" и ЦСКА есть свои академии, и поддержки со стороны они не получают. Нужно работать так, чтобы на вопрос "А где же брать игроков?" ответить – а вот они есть", – сказал Мутко.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Итальянская прокуратура допросила Капелло о его работе в России</strong></span></p> <p>Бывший главный тренер сборной России <a href="https:///coaches/379" target="_blank"><strong>Фабио Капелло</strong></a> был допрошен итальянской прокуратурой на тему доходов, полученных во время пребывания специалиста в России.</p> <p>Правоохранителей Италии заинтересовали обстоятельства расторжения контракта Капелло со сборной, а также возможное существование второго, неофициального договора.</p> <p>О неофициальном контракте рассказывал Николай Толстых в бытность президентом РФС. По его словам, сумма этого дополнительного соглашения составляет десять миллионов евро.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441903"><strong>Шкала любви. Все случаи, когда сборная России доводила нас до экстаза</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Реал Торпедо Россия Габулов Владимир Самба Кристофер Губочан Томаш Де Хеа Давид Игнатьев Борис Капелло Фабио Ходжсон Рой Виллаш-Боаш Андре Мутко Виталий
Комментарии (2)
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тётя ASYA
1441918565
надо мутного допрашивать а не капелло
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Oliver Kahn Titan
1442053036
2010 год) там была победа со счетом 4-1 ,а не 5-1. 5-1 было как раз вроде в 2001 году,разве что в пользу сборной Туманного Альбиона
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