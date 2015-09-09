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5 сборных, которые мы можем не увидеть на Евро-2016

<p><em>После 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2016 стал намного более понятен список команд, которые следующим летом прилетят во Францию.Но также появились и явные неудачники. Cреди них есть 5 очень достойных сборных. «Бомбардир» рассказывает о тех, кому пока рано бронировать самолеты до Парижа или вообще стоит забыть об этом путешествии.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Греция</strong></span></p> <p><strong>Вероятность невыхода: </strong>100%</p> <p><strong>Оставшиеся матчи:</strong> Северная Ирландия (г), Венгрия (д)</p> <p><strong>Турнирное положение:</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441814315_sDdeZ_croper_ru.png" style="width:550px" /></p> <p>Сборная Греции никогда не была сколько-нибудь звездной командой. И их частые пролеты мимо крупных турниров воспринимались весьма спокойно. Но все изменил 2004 год. Статус чемпионов Европы еще долго будет довлеть над Элладой и завышать ожидания от этой сборной. А меж тем звездное поколение по понятным причинам сошло на нет. И сейчас в Греции нет очень уж сильных футболистов, да и командное взаимодействие в подметки не годится той машине, что приехала 11 лет назад в Португалию. Греки в этом отборочном цикле пропустили всего на один гол больше сборной Германии, но при этом их собственная результативность на уровне Гибралтара. Всего 2 мяча. Даже Андорра забила 3. С таким нападением во Франции делать нечего.  </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441812402_20141014_gaf_u56_062.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Босния и Герцеговина</strong></span></p> <p><strong>Вероятность невыхода: </strong>55%</p> <p><strong>Оставшиеся матчи: </strong>Уэльс (д), Кипр (г)</p> <p><strong>Турнирное положение:</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441817136_пи.jpg" style="width:552px" /></p> <p>Что будет, если на ворота поставить Асмира Беговича, в защиту – Эмира Спахича, а за нападение отправить отвечать Эдина Джеко, Ведада Ибишевича и Миралема Пьянича? Будет команда, которая проигрывает Кипру и Израилю. Боснийцы – одна из самых бесшабашных сборных Европы. Имея крутое нападение и надежного вратаря, они без конца ищут счастье в атаке, забывая про оборону. И это им часто аукается. Весь отбор они думали, что все еще можно наверстать, но вот осталось два матча, и Боснии нет даже в зоне стыковых матчей. Теперь им нужно не только выигрывать оба своих матча, но и держать пальцы крестом, что Израиль потеряет очки с Кипром или Бельгией. И вот только тогда балканцы смогут проползти в стыковые матчи.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441812387_в.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Армения</strong></span></p> <p><strong>Вероятность невыхода: </strong>100%</p> <p><strong>Оставшиеся матчи: </strong>Албания (д)</p> <p><strong>Турнирное положение:</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1441816961_вымыв.jpg" style="width:558px" /></strong></p> <p>Сборная Армении потенциально третья по силе команда на постсоветском пространстве. А в одном конкретном матче она может обыграть и Украину, и Россию. Столь высокая оценка обусловлена тем, что в составе команды есть такие исполнители, как Юра Мовсисян, Маркос Пиццели… Но самое главное достояние республики – Генрих Мхитарян, который сейчас феерит в дортмундской «Боруссии». Однако армяне все никак не могут прорваться на какой-нибудь крупный турнир. Они были близки к поездке в Бразилию в прошлом году, но провалили финишный рывок в отборе. А вот шансы на путевку на Евро-2016 они потеряли почти сразу. Веской причиной стало то, что весь прошлый сезон хандрил Мхитарян. Вот уж точно и благословение, и проклятие для сборной иметь такого сильного футболиста. Горной республике остается только сделать соответствующие выводы и постараться пройти на чемпионат мира в России. Благо горячая поддержка им у нас будет обеспечена.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441812369_20140905_gaf_u56_116.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Голландия</strong></span></p> <p><strong>Вероятность невыхода: </strong>65%</p> <p><strong>Оставшиеся матчи:</strong> Казахстан (г), Чехия (д)</p> <p><strong>Турнирное положение:</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441817028_ыв.jpg" style="width:556px" /></p> <p>Группа А содержит в себе две главные сенсации отбора. Исландия наконец куда-то вышла, а вот Голландия впервые за долгое время может остаться смотреть Евро по телевизору. Причиной тому стало в том числе и то, что сборной руководил явно уставший и растерявший кураж Хиддинк. И после вангаловской накачки Гус Иванович со своей намного более мягкой манерой не смог в определенный момент вдохнуть жизнь в подопечных. Например, когда на старте случились два поражения от Чехии и Исландии, разбавленные победой над Казахстаном. Ситуация была тяжелой. Хиддинка уволили. На оранжевый тренерский мостик пришел Данни Блинд. И проиграл в решающих битвах Исландии и Турции с общим счетом 0:4. Теперь «оранье» может спасти лишь чудо. Ведь Турция, которая обходит их на 2 очка, играет с немотивированными Чехией и Исландией. Судьба сборной Блинда полностью в руках парней с берегов Босфора.  </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441812340_01.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сербия</strong></span></p> <p><strong>Вероятность невыхода:</strong> 100%</p> <p><strong>Оставшиеся матчи: </strong>Албания (г), Португалия (д)</p> <p><strong>Турнирное положение:</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1441816961_вымыв.jpg" style="width:558px" /></strong></p> <p>Братья всегда немного похожи. Вот и сербы, как и мы, обладая крепким, а во многом и более впечатляющим составом, не всегда пробиваются на крупные футбольные турниры. И, что интересно, в основном им покоряются отборы к чемпионату мира. А вот на Евро они последний раз играли аж в 2000 году. Еще как Союзная Республика Югославия. Из-за этого они уже давно отдали статус ведущей команды Балкан свои соседям из Хорватии. В этот раз сербы вполне могли бы зацепиться за стыковые матчи, но крылья «белым орлам» подрезала УЕФА своим непонятным решением по матчу с Албанией, присудив победу стороне-провокатору конфликта. После этого у Сербии опять все пошло кувырком, и на данный момент их главной и единственной задачей является победить в Тиране, чтобы вернуть должок столь ненавистным в стране албанцам.   </p> <p> </p> <p><a href="https:///articles/?id=441770" target="_blank"><strong>5 главных выводов из матча Лихтенштейн - Россия</strong></a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Армения Нидерланды Сербия Босния и Герцеговина Иванович Бранислав Джеко Эдин Роббен Арьен Папастатопулос Сократис Мхитарян Генрих Хиддинк Гус Блинд Данни
Комментарии (13)
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CSKA №1
1441822588
Сербы вперед!!!Порвите Албашек!!!
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dante_voorhees
1441836437
про армяшек загнули как будто эти кривоногие когда то выходили на евро или в ЧМ
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dzvinka
1441865792
думаю Нидерланды таки не выйдут и это наибольшая сенсация.
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MaxSpartakM
1441953412
dante_voorhees10.09.2015 01:07 про армяшек загнули как будто эти кривоногие когда то выходили на евро или в ЧМ))) Проявите уважения хотя бы к Никите Симоняну!!! Он отлично играл... Мхитарян Генрик , талант, таких во всей России не найдешь, Мовсисян, да и вообще знаешь почему мы проигрываем???? потому что в воротах с у к ааааа Береза из России))))
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AleXXX 88
1442041685
Жалко Армян,учитывая как отборы играли последние
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