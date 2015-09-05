Владимир Путин требует ужесточения лимита. Дайджест событий дня

Курбан Бердыев может снова руководить «Рубином». «Газпром» снова начнет финансировать РФС. Владимир Путин считает, что лимит в Премьер-лиге надо ужесточить. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Курбан Бердыев может снова руководить «Рубином». «Газпром» снова начнет финансировать РФС. Владимир Путин считает, что лимит в Премьер-лиге надо ужесточить. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

«Зенит» не хочет разрывать контракт с Кержаковым из-за выплаты неустойки

Нападающий Александр Кержаков не может договориться с "Зенитом" о расторжении контракта. Футболист хочет получить свою годовую заработную плату, составляющую три миллиона евро после выплаты налогов, целиком, а клуб пытается значительно сократить сумму выплаты.

Вопрос дальнейшего трудоустройства Кержакова обсудили новый президент РФС Виталий Мутко и генеральный директор ФК "Зенит" Максим Митрофанов по окончании внеочередной конференции РФС.

— Он просится ко мне на работу, но ведь ему только 31 год, он еще может играть, — говорит Мутко.

— Я с Сашей [Кержаковым] переговорю, скажу, чтобы он к вам подъехал, — ответил гендиректор "Зенита" Митрофанов.

— А что у него там с контрактом? — продолжил диалог президент РФС.

— Все обсуждаемо, но мы, конечно, не готовы разрывать контракт на его условиях, — ответил представитель клуба.

Президентом «Рубина» стал мэр Казани

Попечительский совет "Рубина" принял отставку президента команды Валерия Сорокина и утвердил на этой должности мэра Казани Ильсура Метшина. Официально о решении будет объявлено в ближайшее время.

Ранее врио президента Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил уйти в отставку президенту клуба Сорокину и главному тренеру команды Ринату Билялетдинову.

Неценко: «Сборная Швеции настроена на ничью. И это наш шанс»

Комментатор "России 2" и ведущий радио "Маяк" Александр Неценко в преддверии отборочного матча к ЧЕ-2016 Россия - Швеция считает, что успеха добьется тот коллектив, которому он больше нужен.

"Итог у предстоящего матча должен быть только один – победа сборной России. Только она оставляет нам реальные шансы на автоматическую квалификацию в финальную часть чемпионата Европы. Если мы сейчас уступим сопернику, то шансы отобраться на Евро-2016 без стыковых матчей будут крайне малы. Необходимо отметить, что у нас есть свои козыри: голодный до новых задач главный тренер, а не пенсионер в шезлонге, у нас есть игроки, которые наверняка будут раскрепощены и наконец-то вернутся к тем истокам, которые закладывали Хиддинк и Адвокат, т.е. к атакующей игре. Мы должны плясать именно от нее. Стоит помнить, что в футболе побеждает всегда тот, кому это больше всего необходимо. При всем уважении к шведам, им успех не так важен сейчас, они настроены на ничью. Надежда у наших сейчас как раз именно должна быть на победу, ведь мы уже приперты к стенке. Другого выбора у нас нет", - заявил Неценко.

Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»

«Россия 2» покажет матч Лихтенштейн – Россия в прямом эфире

Матч отборочного турнира ЧЕ-2016 между Лихтенштейном и Россией будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Россия 2", сообщил в Twitter комментатор Роман Трушечкин. Поединок пройдет 8 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Александр Точилин: «Предпочел бы видеть в атаке сборной Смолова и Кокорина»

РФС начнет сотрудничать с «Газпромом»

Глава РФС Виталий Мутко сообщил о планах по сотрудничеству с компанией "Газпром".

"Есть ряд поручений от "Газпрома" по ряду других проектов, не буду их сейчас озвучивать. Первое: надо попытаться – и мы готовим такие предложения – попасть в его ("Газпрома") идеологию", – заявил он.

"Они ("Газпром") хотят присутствия в регионах, чтобы там создавалась инфраструктура, где у них есть предприятия, чтобы там были условия для жизни", – добавил президент РФС.

ЦСКА оштрафован на 20 тысяч евро за поведение болельщиков

УЕФА постановил, что за поведение болельщиков в матче со "Спортингом", в ходе которого они использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле, московский ЦСКА должен будет выплатить 20 тысяч евро штрафа. Об этом сообщил директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов.

"ЦСКА оштрафован на 20 тысяч", – заявил он.

Мутко: «Путин считает, что лимит на легионеров необходимо ужесточить»

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимался вопрос лимита на легионеров в РФПЛ.

"1 сентября говорил с президентом. И он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно ещe жeстче", — заявил Мутко.

Бердыев может вернуться в «Рубин»

Главный тренер "Ростова" Курбан Бердыев может вернуться в казанский "Рубин" в связи с масштабными переменами в руководстве клуба.

Сегодня новым президентом "Рубина" стал мэр Казани Ильсур Метшин. Исполнительным директором назначен Ильгиз Фахриев, при котором Бердыев пришел в клуб в 2001 году.

Отставка нынешнего главного тренера казанцев Рината Билялетдинова должна произойти в течение нескольких дней.

«Анжи» запретили регистрировать новых игроков

РФС обязал махачкалинский "Анжи" выплатить "Зениту" компенсацию за переход полузащитника Игоря Денисова, который произошел в 2013 году.

Махачкалинцам запрещено регистрировать новых игроков, пока они не выплатят "Зениту" компенсацию вместе с неустойкой за просрочку платежа.

Прошли очередные матчи квалификации к чемпионату Европы

Сборная Германии смогла в родных стенах переиграть команду Польши в рамках матча седьмого тура квалификационного раунда Евро-2016, отправив в ворота соперника три мяча. В другой встрече вечера ирландцы без проблем набрали три очка в противостоянии с Гибралтаром (4:0), а Сербия огорчила армянскую дружину (2:0).

Результаты группы D

Результаты группы F

Результаты группы I