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    Владимир Путин требует ужесточения лимита. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    05.09.2015 00:06
    Курбан Бердыев может снова руководить «Рубином». «Газпром» снова начнет финансировать РФС. Владимир Путин считает, что лимит в Премьер-лиге надо ужесточить. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Курбан Бердыев может снова руководить «Рубином». «Газпром» снова начнет финансировать РФС. Владимир Путин считает, что лимит в Премьер-лиге надо ужесточить. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Зенит» не хочет разрывать контракт с Кержаковым из-за выплаты неустойки

    Нападающий Александр Кержаков не может договориться с "Зенитом" о расторжении контракта. Футболист хочет получить свою годовую заработную плату, составляющую три миллиона евро после выплаты налогов, целиком, а клуб пытается значительно сократить сумму выплаты.

    Вопрос дальнейшего трудоустройства Кержакова обсудили новый президент РФС Виталий Мутко и генеральный директор ФК "Зенит" Максим Митрофанов по окончании внеочередной конференции РФС.

    — Он просится ко мне на работу, но ведь ему только 31 год, он еще может играть, — говорит Мутко.

    — Я с Сашей [Кержаковым] переговорю, скажу, чтобы он к вам подъехал, — ответил гендиректор "Зенита" Митрофанов.

    — А что у него там с контрактом? — продолжил диалог президент РФС.

    — Все обсуждаемо, но мы, конечно, не готовы разрывать контракт на его условиях, — ответил представитель клуба.

    Президентом «Рубина» стал мэр Казани

    Попечительский совет "Рубина" принял отставку президента команды Валерия Сорокина и утвердил на этой должности мэра Казани Ильсура Метшина. Официально о решении будет объявлено в ближайшее время.

    Ранее врио президента Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил уйти в отставку президенту клуба Сорокину и главному тренеру команды Ринату Билялетдинову.

    Неценко: «Сборная Швеции настроена на ничью. И это наш шанс»

    Комментатор "России 2" и ведущий радио "Маяк" Александр Неценко в преддверии отборочного матча к ЧЕ-2016 Россия - Швеция считает, что успеха добьется тот коллектив, которому он больше нужен.

    "Итог у предстоящего матча должен быть только один – победа сборной России. Только она оставляет нам реальные шансы на автоматическую квалификацию в финальную часть чемпионата Европы. Если мы сейчас уступим сопернику, то шансы отобраться на Евро-2016 без стыковых матчей будут крайне малы. Необходимо отметить, что у нас есть свои козыри: голодный до новых задач главный тренер, а не пенсионер в шезлонге, у нас есть игроки, которые наверняка будут раскрепощены и наконец-то вернутся к тем истокам, которые закладывали Хиддинк и Адвокат, т.е. к атакующей игре. Мы должны плясать именно от нее. Стоит помнить, что в футболе побеждает всегда тот, кому это больше всего необходимо. При всем уважении к шведам, им успех не так важен сейчас, они настроены на ничью. Надежда у наших сейчас как раз именно должна быть на победу, ведь мы уже приперты к стенке. Другого выбора у нас нет", - заявил Неценко.

    Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»

    «Россия 2» покажет матч Лихтенштейн – Россия в прямом эфире

    Матч отборочного турнира ЧЕ-2016 между Лихтенштейном и Россией будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Россия 2", сообщил в Twitter комментатор Роман Трушечкин. Поединок пройдет 8 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.

    Александр Точилин: «Предпочел бы видеть в атаке сборной Смолова и Кокорина»

    РФС начнет сотрудничать с «Газпромом»

    Глава РФС Виталий Мутко сообщил о планах по сотрудничеству с компанией "Газпром".

    "Есть ряд поручений от "Газпрома" по ряду других проектов, не буду их сейчас озвучивать. Первое: надо попытаться – и мы готовим такие предложения – попасть в его ("Газпрома") идеологию", – заявил он.

    "Они ("Газпром") хотят присутствия в регионах, чтобы там создавалась инфраструктура, где у них есть предприятия, чтобы там были условия для жизни", – добавил президент РФС.

    ЦСКА оштрафован на 20 тысяч евро за поведение болельщиков

    УЕФА постановил, что за поведение болельщиков в матче со "Спортингом", в ходе которого они использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле, московский ЦСКА должен будет выплатить 20 тысяч евро штрафа. Об этом сообщил директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов.

    "ЦСКА оштрафован на 20 тысяч", – заявил он.

    Мутко: «Путин считает, что лимит на легионеров необходимо ужесточить»

    Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимался вопрос лимита на легионеров в РФПЛ.

    "1 сентября говорил с президентом. И он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно ещe жeстче", — заявил Мутко.

    Бердыев может вернуться в «Рубин»

    Главный тренер "Ростова" Курбан Бердыев может вернуться в казанский "Рубин" в связи с масштабными переменами в руководстве клуба.

    Сегодня новым президентом "Рубина" стал мэр Казани Ильсур Метшин. Исполнительным директором назначен Ильгиз Фахриев, при котором Бердыев пришел в клуб в 2001 году.

    Отставка нынешнего главного тренера казанцев Рината Билялетдинова должна произойти в течение нескольких дней.

    «Анжи» запретили регистрировать новых игроков

    РФС обязал махачкалинский "Анжи" выплатить "Зениту" компенсацию за переход полузащитника Игоря Денисова, который произошел в 2013 году.

    Махачкалинцам запрещено регистрировать новых игроков, пока они не выплатят "Зениту" компенсацию вместе с неустойкой за просрочку платежа.

    Прошли очередные матчи квалификации к чемпионату Европы

    Сборная Германии смогла в родных стенах переиграть команду Польши в рамках матча седьмого тура квалификационного раунда Евро-2016, отправив в ворота соперника три мяча. В другой встрече вечера ирландцы без проблем набрали три очка в противостоянии с Гибралтаром (4:0), а Сербия огорчила армянскую дружину (2:0).

    Результаты группы D

    Результаты группы F

    Результаты группы I

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 сентября 2015, 13:45

      Путин не своим делом занимается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      leo2011-12 7 сентября 2015, 03:11

      Путин-лучший друг физкультурников!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      Sanches65 5 сентября 2015, 23:44

      ВВП лучше на экономику глаз положил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Нигма 5 сентября 2015, 23:38

      Этого не хватало,ему больше заняться не чем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 5 сентября 2015, 15:41

      Продукты иностранные запретили, теперь игроков понемногу запретят, а дальше что? Запрет на иностранные буквы?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 5 сентября 2015, 13:09

      думаю, путину не стоит лезть в футбол. пусть занимается тем, чем должен

      4
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      ...
      Рейтинг: +13

      Aspirin77 > Serjinho 6 сентября 2015, 13:10

      распилом

      0
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      Рейтинг: +14

      несгибаемый бурундук 5 сентября 2015, 13:07

      Нужны сделать потолок зарплат,а не без конца лимит трогать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 5 сентября 2015, 11:55

      Не нужен никакой лимит.Если футболист талантлив то он попадет в основу и без лимита

      4
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    • ...
      Рейтинг: +22

      liverpool-today 5 сентября 2015, 10:04

      Футбол вне политики должен быть, а чё то в последнее время всем политиканам кому не лень надо просунуть свою голову и охватить свой кусочек пиара. Видимо Путин при личной беседе затронул эту тему,а этот Шмутко решил всё наружу вытащить. Мол это не сугубо моя бредовая идея, а сам президент выдвигает. Ему бы в сериалах сниматься, а не футболом руководить. Хочет, на двух стульях усидеть. Хапуга он и есть. Да и всё руководство РФС продажные с.. и. Своего мнения как не было, так и нет. Единогласно проголосавали за это недоразумение, зато все остались на своих тёплых насиженных креслах. Да тот же Карпин или даже Бубнов намного лучше были бы на этом посту, хоть футболисты заслуженные.

      4
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      Рейтинг: +33

      Max-78 5 сентября 2015, 06:05

      Хотят видеть хороших наших игроков,тогда вообще надо отменить лимит.талант итак дорогу найдет,если трудолюбив и не поплывет от первых заработков...
      И еще,там наверху проблем больше нет,что надо лезть в футбол???

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