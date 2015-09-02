Виталий Мутко избран на пост президента РФС. Дайджест событий дня

Де Хеа заявлен на Лигу чемпионов. Игуаин отказался от вызова в сборную Аргентины. Первый канал покажет матч ЦСКА – «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Де Хеа заявлен на Лигу чемпионов. Игуаин отказался от вызова в сборную Аргентины. Первый канал покажет матч ЦСКА – «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Мутко единогласно избран президентом РФС

Состоялись выборы президента Российского Футбольного Союза. В результате открытого голосования, которое длилось 15 секунд, главой организации избран Виталий Мутко.

За нового президента РФС проголосовали все 393 присутствовавших на конференции делегата.

Сборная России встретится с Францией в товарищеском матче

Сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Франции, которая будет хозяйкой Евро-2016. Также ведутся переговоры о встречах со сборными Аргентины и Германии.

Об этом сообщил министр спорта Виталий Мутко, сегодня избранный главой РФС: "29 марта на "Стад де Франс" будем играть со сборной Франции. У нас идут переговоры с Аргентиной и Германией", - сказал он.

Матч ЦСКА – «Зенит» в прямом эфире покажет Первый канал

Встреча между ЦСКА и "Зенитом" в рамках 8-го тура чемпионата России будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале. Об этом сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Еще один матч 8-го тура между "Спартаком" и "Ростовом" покажет НТВ. ЦСКА сыграет с "Зенитом" 12 сентября, начало встречи – 14.00 по московскому времени. Встреча "Спартака" и "Ростова" запланирована на 13 сентября и начнется в 13.30.

Игуаин отказался от вызова в сборную Аргентины

Нападающий "Наполи" Гонсало Игуаин отказался приезжать в сборную Аргентины на товарищеские матчи против Боливии и Мексики из-за болезни.

Сборная Аргентины сыграет против Боливии в Хьюстоне 4 сентября, матч против Мексики пройдет там же 8 сентября.

ФИФА довольна ходом строительства стадиона в Петербурге

Глава департамента ФИФА по подготовке к ЧМ Кристиан Унгер посетил строительство стадиона "Зенита", на котором должен пройти один из полуфиналов ЧМ-2018.

"11 месяцев назад у нас было умозрительное представление о том, что представляет собой стадион. Сейчас мы полностью понимаем, что он из себя представляет и как он будет работать. Для нас это очень важный объект, здесь пройдут не только матчи полуфинала чемпионата мира, но также открытие и закрытие Кубка конфедераций", - сказал Унгер.

«Манчестер Юнайтед» заявил Де Хеа на Лигу чемпионов

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа попал в заявку своего клуба на Лигу чемпионов, а вот Виктор Вальдес остался за бортом самого престижного клубного турнира.

Полную заявку клуба можно посмотреть здесь.

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ФИФА отклонила трансфер Гросскройца

Переход полузащитника дортмундской "Боруссии" Кевина Гросскройца в "Галатасарай" сорвался. Ранее турецкий клуб сообщал, что отправил информацию о переходе Гросскройца за пять минут до закрытия трансферного окна, но из-за технической ошибки в системе регистрации трансферов игроков TMS эти данные были сохранены уже после полуночи, когда окно было закрыто.

Теперь же появилась информация о том, ФИФА запретила этот переход, потому что документация не содержала необходимых подписей.