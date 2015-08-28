С кем предстоит играть «Зениту» и ЦСКА в Лиге чемпионов

Сдюжит ли Красная Армия с нечистой силой и "волчьей" стаей? Не опростоволосится ли "Зенит" с ткачами и "летучими мышами"? "Бомбардир" представляет наших соперников в Лиге чемпионов.

ЦСКА: опять группа смерти?

Конечно, армейцам повезло с ПСВ. Клуб из Эйндховена явно не уровня первой корзины. Однако весь фарт тут же нивелировал попавшийся на десерт "Вольфсбург". "Манчестер Юнайтед" пока непредсказуем, но к октябрю должен сыграться. ЦСКА снова оказался в компании, где ему априори придется прыгать выше головы. И третье место станет для подопечных Слуцкого хорошим результатом.

Расписание группы В

15 сентября, "Вольфсбург" - ЦСКА

15 сентября, ПСВ - "Манчестер Юнайтед"

30 сентября, ЦСКА - ПСВ

30 сентября, "Манчестер Юнайтед" - "Вольфсбург"

21 октября, ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

21 октября, "Вольфсбург" - ПСВ

3 ноября, "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА

3 ноября, ПСВ - "Вольфсбург"

25 ноября, ЦСКА - "Вольфсбург"

25 ноября, "Манчестер Юнайтед" - ПСВ

8 декабря, ПСВ - ЦСКА

8 декабря, "Вольфсбург" - "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед": дьявольский туман

Сдвоенные встречи с "МЮ" на экваторе станут определяющими с точки зрения турнирных перспектив ЦСКА. О Манчестере у москвичей наверняка не самые грустные воспоминания. В сезоне 2009/2010 ЦСКА уже пересекался с "красными дьяволами". На "Олд Траффорд" армейцы вели 3:1, Акинфеев творил чудеса в воротах, но в компенсированное время Валенсия все же вырвал ничью. Дома же ЦСКА скромно и со вкусом проиграл 0:1.

"Манчестер Юнайтед", вернувшийся после годичного отсутствия в Лигу чемпионов, полон амбиций. "Красные дьяволы" начали с последнего раунда квалификации, где деклассировали добротный "Брюгге". За два матча англичане отгрузили сопернику семь мячей, а единственный в ворота Ромеро забил Майкл Каррик. Правда, в АПЛ манкунианцы пока выглядят куда менее убедительно.

Кто и в какой футбол будет играть в октябре-ноябре против ЦСКА, вряд ли знает сам Ван Гал. Голландец закопал уже довольно много денег, но, несмотря на колоссальные инвестиции и массовый приток звезд, игра "МЮ" остается сырой и несбалансированной. Этим летом клуб укрепил проблемные зоны. Ромеро, Дармиан и особенно пара Швайнштайгер - Шнейдерлен в провисавшей опорной зоне, безусловно, сделали "красных дьяволов" крепче. Однако уход Ди Марии, Фалькао и Ван Перси опять превращает "МЮ" в короткое одеяло: прикрыв ноги, оставили на улице голову и плечи. Атаку укрепил один Мемфис Депай, и хватит ли слаломов голландца для успеха в ЛЧ – большой вопрос.

"Вольфсбург": с волками жить

Знаком прекрасно нам и "Вольфсбург". Приятное в целом впечатление от дебюта "Краснодара" в Лиге Европы порядком смазали матчи с командой автогиганта. "Волки" с аппетитом поужинали "быками", девять раз огорчив Андрея Диканя. За прошедший сезон "Вольфсбург" только окреп. Сейчас именно "волки" - единственная реальная альтернатива "Баварии" в Бундеслиге. А тот факт, что команде удалось (пока?) удержать Кевина Де Брюйне, наилучшим образом свидетельствует о серьезности европейских амбиций автозаводцев.

Именно сохранение лидеров было главной целью руководства, поэтому кардинального пересмотра состава под Лигу чемпионов не произошло. Из новичков тянет на основу один Макс Крузе, перебравшийся из менее богатого Менхенгладбаха. С ним "Вольфсбург" разнообразил атаку, в которой еще должен найти себя Андре Шюррле. В остальных линиях у Хекинга и прежде был широкий выбор. Против "волков" говорит отсутствие опыта и связанный с этим низкий рейтинг. Чемпионство 08/09 помнит только присевший на лавку Диего Бенальо. А с тех пор "Вольфсбург" до зоны ЛЧ не добирался. Потянут ли "волки" на принципиально ином уровне?

ПСВ: псевдо-дерби

Красно-белые цвета эйндховенцев должны стать отличным раздражителем для ЦСКА. ПСВ – еще один клуб, который приезжал в Россию в прошлом году, причем дважды. На групповом этапе Лиги Европы голландцы играли с "Динамо", а в плэй-офф угодили на "Зенит". С русскими у "крестьян", мягко говоря, не сложилось – четыре сухих поражения. Армейцам остается только продолжить приятную традицию.

Неудачно выступив в Европе, команда Коку ударно прошла домашнее первенство. После гегемонии в середине нулевых ПСВ надолго остался без короны. Предыдущее чемпионство датировалось 2008 годом. Тем триумфальней оказалось возвращение на вершину – эйндховенцы оторвались от "Аякса" на неприличные 17 очков. В новом сезоне подопечные Коку пока буксуют – две ничьи в трех турах. Таблица коэффициентов в теории обещала ПСВ сносную группу без суперклубов, но на деле жеребьевка выглядит как приговор. Голландский чемпион - слабое звено группы.

Дружина Коку напоминает армейцев – сбалансированный сыгранный состав, который не слишком подвержен ротации в виду ограниченности скамейки. Когда все лидеры здоровы и в хорошей форме, ПСВ может пободаться. Но стоит паре-тройке ключевых исполнителей вылететь, как это становится реальной головной болью для тренера. Очень возможно, что именно в последнем туре в Эйндховене ЦСКА придется в очной встрече доказать свое право пройти дальше.

"Зенит": подтверждение статуса

Питерцы – самый солидный клуб своей группы. Последние два сезона никто из соперников "Зенита" в ЛЧ не играл, три года назад – только "Валенсия". Команде с берегов Невы давно пора конвертировать накопленный опыт в реальный результат. Иначе нет никакого смысла слушать нытье Виллаш-Боаша о лимите на каждой пресс-конференции. Потенциально питерцы не слабее ни одного из конкурентов, но потенциал самих конкурентов выше. Реализуют – "Зенит" опять останется с носом.

Расписание группы Н

16 сентября, "Валенсия" - "Зенит"

16 сентября, "Гент" - "Лион"

29 сентября, "Зенит" - "Гент"

29 сентября, "Лион" - "Валенсия"

20 октября, "Зенит" - "Лион"

20 октября, "Валенсия" - "Гент"

4 ноября, "Лион" - "Зенит"

4 ноября, "Гент" - "Валенсия"

24 ноября, "Зенит" - "Валенсия"

24 ноября, "Лион" - "Гент"

9 декабря, "Гент" - "Зенит"

9 декабря, "Валенсия" - "Лион"

"Валенсия": олени Санту

Времена, когда "летучим мышам" приходилось продавать то Вилью, то Сильву, то Мату, чтобы просто остаться на плаву, казалось, остались в прошлом. После прихода сингапурского миллиардера Питера Лима о финансовых сложностях "Валенсия" благополучно забыла. Однако в межсезонье клуб все равно вынужден был расстаться с одним ключевых игроков. Столп обороны Николас Отаменди перебрался в еще более денежный "Манчестер Сити". Но и без аргентинца в распоряжении Нуну Санту очень серьезный подбор исполнителей. У себя на "Месталье" "летучие мыши" загрызут кого угодно.

В квалификационном раунде "Валенсии" достался самый серьезный соперник – "Монако". В прошлом сезоне монегаски дошли до четвертьфинала, однако клуб по-прежнему вынужден затягивать пояс покрепче. Прославленную оборону "Монако" (один пропущенный мяч на групповом этапе, в том числе ноль от "Зенита") "летучие мыши" пробили четыре раза, уверенно отобравшись в ЛЧ. И вряд ли питерцам придется с "Валенсией" проще.

Низкая результативность центрфорвардов создает иллюзию беззубости атаки "летучих мышей". Сила испанцев в отсутствии зависимости от лидеров. Забить может любой человек, вышедший в старте, сидящий на скамейке и даже тот, кто туда попадает через раз. Вариативность средней линии позволяет Санту без потери качества сменить полузащиту полностью. Пожалуй, только капитан Дани Парехо безальтернативен в опорной зоне.

"Лион": ткацкая фабрика

Россыпь талантов из "Лиона" может выстрелить гораздо громче прошлогоднего "Монако". Жан Мишель-Оляс сумел сохранить Фекира, Ляказетта и остальных. Из "Динамо" вернули Вальбуэна, который наверняка отыграет полезнее сдувшегося Гуркюффа. Весь вопрос в том, удастся ли правящему станком Фурнье создать гобелен, достойный того сырья, что есть в его распоряжении. На старте сезона в Лиге 1 "ткачи" пока выглядят бледной тенью самих себя образца прошлого сезона. Один гол в трех матчах – явно не то, чего ждали от Ляказетта и компании.

Некогда бывший завсегдатаем плей-офф "Лион" не появлялся в Лиге чемпионов три сезона. Строительство стадиона вынудило клуб поумерить трансферные аппетиты. "Ткачи" переориентировались на молодежь и несколько лет болтались на подступах к пьедесталу. Теперь период безвременья закончен. Старик "Жерлан" доживает последние дни. Уже в следующем году команда переберется на красавец "Люмьер" и будет готова всерьез бросить вызов "ПСЖ". А сейчас самое время начать возвращать реноме в Европе.

"Зенит" сыграет с "Лионом" спаренные встречи в середине цикла, и именно они наверняка станут определяющими. Исходя из уровня лиг, "Валенсия" выглядит чуть сильнее других команд группы. Да и опыта у испанцев больше, нежели у "Лиона". С "ткачами" питерцам придется поспорить за вторую путевку в плей-офф.

"Гент": бунт "буйволов"

"Гент" - одна из самых непредсказуемых команд всего розыгрыша. В минувшем сезоне клуб неожиданно стал чемпионом Бельгии. Пока "Брюгге", "Стандард" и "Андерлехт" привычно разрывались на несколько фронтов, "буйволы" уверенно и ровно прошли турнирную дистанцию, финишировав вторыми. А в плей-офф внезапно припустили галопом и взяли "золото". Впервые за более чем столетнюю историю, между прочим. Квалификацию "Гент" вполне мог и не пройти. Из "Брюгге", например, там сделали боксерскую грушу. Но чемпионам в групповой этап ковровая дорожка.

Состав бельгийцев не блещет громкими именами. Основная ударная сила команды – могучий гигант Лоран Депуатр, которого поддерживает группа острых атакующих полузащитников. Самые ценные активы "буйволов" - двадцатилетние Раман Бенито и Мозес Саймон. Быстрые, техничные форварды способны найти бреши в любой обороне. Дирижируют игрой опытный Миличевич и бразильский универсал Ренато Нето.

Бельгийские клубы не добираются до плей-офф, но обычно способны попортить кровь всем, даже грандам. Не так давно "Зенит" уже обжигался на "Андерлехте". А завершать групповой этап питерцам придется именно в Бельгии.

Все группы Лиги чемпионов

Группа A: "ПСЖ" (Франция), "Реал" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Мальме" (Швеция).

Группа B: ПСВ (Голландия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия).

Группа C: "Бенфика" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Астана" (Казахстан).

Группа D: "Ювентус" (Италия), "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" М (Германия).

Группа E: "Барселона" (Испания), "Байер" (Германия), "Рома" (Италия), БАТЭ (Белоруссия).

Группа F: "Бавария" (Германия), "Арсенал" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Динамо" З (Хорватия).

Группа G: "Челси" (Англия), "Порту" (Португалия), "Динамо" К (Украина), "Маккаби" (Израиль).

Группа H: "Зенит" (Россия), "Валенсия" (Испания), "Лион" (Франция), "Гент" (Бельгия).