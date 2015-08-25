Трансферные слухи. Ярмоленко получил предложение от «Барселоны», Ламела ведет переговоры с «Интером»

<p><em>О разоблачении слухов про Кокорина, финансовом безумстве «МЮ», интересе «Барселоны» к Ярмоленко и отказе «Ювентуса» от форварда сборной Италии – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span><br /> Нападающий «Динамо» Александр Кокорин вчера был близок к переходу в «Арсенал». Но уже сегодня в СМИ появилась предсказуемая новость: этот слух – не более чем «утка». «Кто такой Кокорин?» - написал твиттер «Арсенала».</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p>Провальное выступление хавбека «Интера» Ньюкури в первом туре вынудило «нерадзурри» вновь выйти на трансферный рынок. Миланцы готовят решающее и возможно, даже безумное предложение о трансфере хавбека «Галатасарая» Фелипе Мело. Отметим, что бразилец буквально пару недель назад продлил контракт с турками до 2019 года.</p> <p>«Аталанта» сделала официальное предложение о трансфере Алессандро Матри. Форвард «Милана» с приходом Матри и Бакки не проходит даже в запас «россонери» и мечтает покинуть клуб.</p> <p>«Мы активно общаемся с «Интером». Мой сын мечтает вернуться в Италию, где прошли его лучшие сезоны» - заявил отец Эрика Ламелы Хосе. О возможных деталях трансфера папа сообщать не стал. Последние годы Ламела провел в «Тоттенхэме», где закрепиться не смог.</p> <p>Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо, выставленный Михайловичем на трансфер за слабую физическую подготовку, может перебраться в «Ювентус». К такому варианту туринцы пришли после сенсационного поражения от «Удинезе» - 0:1. Монтоливо должен стать заменой уехавшему в США Пирло.</p> <p>Нападающий «Ромы» Виктор Ибарбо, в свое время купленный римлянами вместе с Сейду Думбия, покинет клуб. Следующим пристанищем скоростного и техничного Ибарбо, скорее всего, станет «Фрозиноне». В «Роме» Виктор провел полгода, где показал еще меньше, чем Думбия.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440530450_Вальдес.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p>Голкипер «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес изъявил желание покинуть Англию. Связано это с тем, что основной вратарь «МЮ» Давид Де Хеа, по всей видимости, не перейдет в «Реал». Следующим клубом Вальдеса может стать «Бешикташ».</p> <p>Вингер «Ромы» Адем Льяич выразил готовность покинуть римский клуб и перебраться в «Интер». Также есть вероятность того, что талантливый серб продолжит карьеру в Англии, где им интересуются «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».</p> <p>«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» близки к соглашению о трансфере Неймара. «Манкунианцы» готовы выложить за бразильца 190 млн евро, «Барса» изначально требовала 200. Но 10 млн в данной ситуации – не та сумма, из-за которой можно отказать.</p> <p>Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза может покинуть клуб, едва перейдя в него. Из-за прихода Манджукича и Дибалы форвард сборной Италии сел в запас и теперь подумывает о переезде в Англию. Там его с распростертыми объятиями ждет «Вест Хэм», готовый заплатить за аренду Дзадзы 3 млн евро.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Франция</strong></span></p> <p>Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау определился со своим будущим клубом. Им станет «ПСЖ», который арендует португальца на год с правом выкупа за 17 млн евро. Ранее за Коэнтрау активно боролись «Интер» и «Бенфика», но, похоже, оба потерпели поражения.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=435036" target="_blank">Таблица летних трансферов Лиги 1</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p>Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко не перешел в «Эвертон». Еще вчера за эту новость он ругал руководство клуба где-то на задворках своей кухни, а теперь – наверняка благодарит. Сегодня стало известно об интересе к Ярмоленко со стороны «Барселоны», которая видит в украинце замену ушедшему в «Челси» Педро.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></p>