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    Лимитное отключение. 7 легионеров, которые скоро уедут из России


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    19.08.2015 19:48
    Рондон, Джуджак, Вальбуэна, Хурадо − российскую Премьер-лигу спешно покидает все больше иностранцев. «Бомбарир» называет еще семь человек, с которым нам придется попрощаться в ближайшее время.

    Рондон, Джуджак, Вальбуэна, Хурадо − российскую Премьер-лигу спешно покидает все больше иностранцев. «Бомбарир» называет еще семь человек, с которым нам придется попрощаться в ближайшее время.

    Доменико Кришито

    "Зенит"

    За все время своей питерской карьеры итальянский защитник периодически собирал чемоданы для возвращения на родину. То это был "Милан", то любимое "Дженоа". Но все разговоры оставались разговорами. Однако когда-то это все-таки должно случиться. И сейчас самое подходящее время. "Зенит" меняет курс на использование российских кадров, а сам Кришито получает приглашения "Интера". Если сине-бело-голубые еще и подпишут Эльмира Набиуллина из "Рубина, то Доменико можно будет без сожалений посадить на самолет до Милана. Импортозамещение в действии. Хотя в самом клубе упорно отказываются от подобных слухов.

    Мубарак Буссуфа

    "Локомотив"

    Кажется, с марокканцем уже все решено. "Локомотив" даже отпустил игрока в Бельгию, чтобы тот побыстрее договорился с "Андерлехтом". Четыре сезона Буссуфа в России получились неоднозначными. С одной стороны, прекрасные голевые передачи и игра в плеймейкера, но в тоже время совместный скандал в компании с Лассана Диарра. В глазах фанатов "Локо" этот проступок перевешивает все игровые подвиги Буссуфы, поэтому в Черкизово ни один человек не станет жалеть о его уходе. Да и главный тренер Игорь Черевченко с самого начала использует в позиции под нападающим Алексея Миранчука.

    Вандерсон

    "Краснодар"

    Один из самых таинственных бразильцев в российском футболе. Купленный в Швеции форвард в первый же свой краснодарский сезон стал лучшим бомбардиром чемпионата России, однако затем быстро растворился не только на фоне других нападающих страны, но и внутри "Краснодара". В последнее время Вандерсон довольствуется лишь выходами на замену. Держать легионера на скамейке − слишком большая роскошь для рационального руководства "быков". А значит до конца лета он может снова резко поменять место жительства.

    Понтус Вернблум

    Клуб: ЦСКА

    Тот случай, когда легионер уходит не потому что не проходит в состав, а потому что слишком хорош. Карьера Понтуса Вернблума развивается четкими этапами вверх: Швеция, Голландия, Россия. Причем, в составе ЦСКА он играет дольше, чем во всех предыдущих командах. Наверное, как раз сейчас пришло время для нового шага вперед. Его контракт с клубом заканчивается через год, и стороны до сих пор не договорились о продлении. Так что ЦСКА нужно выбирать: либо делать из Вернблума нового Рахимича, либо отпускать прямо сейчас, чтобы получить хоть какие-то деньги.

    Вильям Венкер

    "Динамо"

    Бело-голубые избавляются от легионеров решительнее всех. На данный момент в клубе их осталось только пятеро: Дуглас, Самба, Бюттнер, Губочан и Венкер (Борис Ротенберг за скобками). Следующим кандидатом на выход, по идее, может стать абсолютно любой из них, но самые высокие шансы именно у француза. У Черчесова Венкера составлял боевой дуэт в центре поля с Денисовым, у Кобелева же пока получает критику и неясные комментарии в свой адрес. В новом сезоне Вильям появился на поле на 20 минут матча с "Мордовией", успев получить желтую карточку.

    Импортозамещение. Почему «Динамо» прямо сейчас стало самым русским клубом РФПЛ

    Шарль Каборе

    "Кубань"

    "Не тренируется, не играет. Человек хочет уйти в другой клуб", − так главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов прокомментировал настоящий статус Шарля Каборе. Уход Каборе нужен не только игроку, но и клубу, который испытывает большие проблемы с финансированием и может не дотянуть даже до весны или безвольно рухнуть в ФНЛ. Шарль точно уедет из Краснодара, но совсем не факт, что он покинет Россию. Так как больше всего слухов о его будущем ведут прямиком к московскому "Спартаку".

    Арас Озбилиз

    "Спартак"

    В прошлом сезоне Озбилиз появился на поле в РФПЛ на 18 минут. Зато успел запомниться всем. Армянин публично рассказал о том, что считает свое отсутствие в стартовом составе личной неприязнью со стороны Мурата Якина. Дескать, они, турки, нас, армян, всегда терпеть не могли. Впрочем, на Юру Мовсисяна подобный шовинизм почему-то не распространялся. У Дмитрия Аленичева турецких корней, вроде бы, не замечали, но и при нем Озбилиз не выходит даже на замены. Сейчас менеджмент красно-белых совместно с агентом игрока пытаются его куда-нибудь пристроить. Смешно, что одним из вариантов пресса называет ... турецкий "Бурсаспор".

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24

      Audi R8 21 августа 2015, 09:58

      отдать Озбилиса в турецкий "Бурсаспор" и пусть ему там турки мозги вправят

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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 20 августа 2015, 21:55

      Пусть все едут наши ребята хоть поиграют......на носу Чемп...2018....

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      Рейтинг: +23

      nik. 20 августа 2015, 07:05

      И хорошо.Пусть хоть все покинут.Только места наших ребят занимают.Раньше их вообще не было а наша сборная ну во всяком случае в финальную часть чемпионатов выходила всегда.

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      Рейтинг: +28

      Losharik 19 августа 2015, 22:40

      Ничего,шанс для молодежи появится!
      Пора бы и русских футболистов на норм.уровень выводить!

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      Рейтинг: +210

      azar80 19 августа 2015, 20:47

      скорее бы конявый костолом свалил

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      Рейтинг: +28

      Spark333 > azar80 19 августа 2015, 21:22

      очкуешь(((

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 августа 2015, 20:46

      Уже не представляю ЦСКА без Понтуса...(((
      И кстати о сайте. Сегодня подарок (форму португалов) курьер доставил. Спасибо!!!

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      Рейтинг: +224

      Ele13 19 августа 2015, 20:28

      Наверное на ближайшие годы приезд известных и знаменитых легионеров закончен. Сложно сказать хорошо ли это или плохо. Они как бы и имидж чемпионата поднимают, но зарплаты и требования высокие требуют. Да и с каждым годом играют всё блеклее и хуже. Однако Вальбуэна и его потрясающих передач будет не хватать)

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