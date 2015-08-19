Лимитное отключение. 7 легионеров, которые скоро уедут из России

Рондон, Джуджак, Вальбуэна, Хурадо − российскую Премьер-лигу спешно покидает все больше иностранцев. «Бомбарир» называет еще семь человек, с которым нам придется попрощаться в ближайшее время.

Рондон, Джуджак, Вальбуэна, Хурадо − российскую Премьер-лигу спешно покидает все больше иностранцев. «Бомбарир» называет еще семь человек, с которым нам придется попрощаться в ближайшее время.

Доменико Кришито

"Зенит"

За все время своей питерской карьеры итальянский защитник периодически собирал чемоданы для возвращения на родину. То это был "Милан", то любимое "Дженоа". Но все разговоры оставались разговорами. Однако когда-то это все-таки должно случиться. И сейчас самое подходящее время. "Зенит" меняет курс на использование российских кадров, а сам Кришито получает приглашения "Интера". Если сине-бело-голубые еще и подпишут Эльмира Набиуллина из "Рубина, то Доменико можно будет без сожалений посадить на самолет до Милана. Импортозамещение в действии. Хотя в самом клубе упорно отказываются от подобных слухов.

Мубарак Буссуфа

"Локомотив"

Кажется, с марокканцем уже все решено. "Локомотив" даже отпустил игрока в Бельгию, чтобы тот побыстрее договорился с "Андерлехтом". Четыре сезона Буссуфа в России получились неоднозначными. С одной стороны, прекрасные голевые передачи и игра в плеймейкера, но в тоже время совместный скандал в компании с Лассана Диарра. В глазах фанатов "Локо" этот проступок перевешивает все игровые подвиги Буссуфы, поэтому в Черкизово ни один человек не станет жалеть о его уходе. Да и главный тренер Игорь Черевченко с самого начала использует в позиции под нападающим Алексея Миранчука.

Вандерсон

"Краснодар"

Один из самых таинственных бразильцев в российском футболе. Купленный в Швеции форвард в первый же свой краснодарский сезон стал лучшим бомбардиром чемпионата России, однако затем быстро растворился не только на фоне других нападающих страны, но и внутри "Краснодара". В последнее время Вандерсон довольствуется лишь выходами на замену. Держать легионера на скамейке − слишком большая роскошь для рационального руководства "быков". А значит до конца лета он может снова резко поменять место жительства.

Понтус Вернблум

Клуб: ЦСКА

Тот случай, когда легионер уходит не потому что не проходит в состав, а потому что слишком хорош. Карьера Понтуса Вернблума развивается четкими этапами вверх: Швеция, Голландия, Россия. Причем, в составе ЦСКА он играет дольше, чем во всех предыдущих командах. Наверное, как раз сейчас пришло время для нового шага вперед. Его контракт с клубом заканчивается через год, и стороны до сих пор не договорились о продлении. Так что ЦСКА нужно выбирать: либо делать из Вернблума нового Рахимича, либо отпускать прямо сейчас, чтобы получить хоть какие-то деньги.

Вильям Венкер

"Динамо"

Бело-голубые избавляются от легионеров решительнее всех. На данный момент в клубе их осталось только пятеро: Дуглас, Самба, Бюттнер, Губочан и Венкер (Борис Ротенберг за скобками). Следующим кандидатом на выход, по идее, может стать абсолютно любой из них, но самые высокие шансы именно у француза. У Черчесова Венкера составлял боевой дуэт в центре поля с Денисовым, у Кобелева же пока получает критику и неясные комментарии в свой адрес. В новом сезоне Вильям появился на поле на 20 минут матча с "Мордовией", успев получить желтую карточку.

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Шарль Каборе

"Кубань"

"Не тренируется, не играет. Человек хочет уйти в другой клуб", − так главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов прокомментировал настоящий статус Шарля Каборе. Уход Каборе нужен не только игроку, но и клубу, который испытывает большие проблемы с финансированием и может не дотянуть даже до весны или безвольно рухнуть в ФНЛ. Шарль точно уедет из Краснодара, но совсем не факт, что он покинет Россию. Так как больше всего слухов о его будущем ведут прямиком к московскому "Спартаку".

Арас Озбилиз

"Спартак"

В прошлом сезоне Озбилиз появился на поле в РФПЛ на 18 минут. Зато успел запомниться всем. Армянин публично рассказал о том, что считает свое отсутствие в стартовом составе личной неприязнью со стороны Мурата Якина. Дескать, они, турки, нас, армян, всегда терпеть не могли. Впрочем, на Юру Мовсисяна подобный шовинизм почему-то не распространялся. У Дмитрия Аленичева турецких корней, вроде бы, не замечали, но и при нем Озбилиз не выходит даже на замены. Сейчас менеджмент красно-белых совместно с агентом игрока пытаются его куда-нибудь пристроить. Смешно, что одним из вариантов пресса называет ... турецкий "Бурсаспор".

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