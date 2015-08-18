Лебединая песня. Главные события 2-го тура английской Премьер-лиги

<p><em>Второй тур АПЛ оставил удивительные и приятные впечатления. «Манчестер Сити» не думает сбавлять обороты. «Суонси» научился побеждать на классе. Аутсайдеры показывают зубы. «Бомбардир» - о главных событиях английского футбольного уик-энда.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Провальный старт «Челси»</strong></span></p> <p>Пока Жозе Моуринью продолжает нагнетать обстановку в стане «Челси», «Манчестер Сити» спокойно делает свои дела. Борьба за чемпионство в этом сезоне обещает быть жаркой, но такими темпами может пройти и без Моуринью. Слабая игра лондонского клуба и постоянные конфликты не добавляют владельцу «Челси» Роману Абрамовичу особого оптимизма. Кресло под Жозе Моуринью если и не сильно качается, то постепенно начинает определенные подвижки.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439892864_1439747382516.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Сегодняшний «Манчестер Сити» наголову превосходит лондонский клуб на старте сезона. Даже несмотря на сказки в исполнении Моуринью по окончании главной игры второго тура. «Во втором тайме у нас совершенно не возникало проблем, хотя у соперника их была целая масса. Им здорово помог их вратарь», - выдал Жозе свое мнение о происходивших на поле событиях. Вот только игроки «Манчестера», усилиями Агуэро открывшие счет еще в первой половине, смогли закрепить преимущество еще двумя голами и одержали уверенную победу. </p> <p>Однако хотя для плетущего интриги Моуринью у руля «Челси» это и худший старт сезона, попытаемся найти поводы для оптимизма. «Челси» стал лишь вторым действующим чемпионом Премьер-лиги, не сумевшим победить в двух первых играх чемпионата. Еще одной такой командой является «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2007/08 «дьяволы» также стартовали неуверенно, но смогли защитить титул и даже выиграли Лигу чемпионов. У короля Жозе по-прежнему все под контролем!</p> <p><a href="https:///articles/?id=439227"><strong>Автобусные вандалы. Как «Манчестер Сити» разобрал «Челси» на запчасти</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Работа над ошибками от Венгера</strong></span></p> <p>В английской Премьер-лиге проходных матчей не бывает. Даже команды второй десятки находятся примерно на одном уровне, не стесняясь при этом пить кровь у фаворитов. В первом туре «Арсенал» серьезно пострадал от «Вест Хэма» Славена Билича. Выезд в гости к «Кристал Пэлас» тоже не обещал подопечным Венгера легкой прогулки. Но «пушкари» с самых первых минут показали, что намерены быстро исправить сложившуюся неприятную ситуацию.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439894046_zp_01_2652.jpg" style="height:450px; width:720px" /></p> <p>Оливье Жиру забил великолепный гол боковыми ножницами, открыв счет голам «Арсенала» в нынешнем сезоне. У команды Венгера было немало моментов, чтобы забить еще. Не спали и футболисты «Кристал Пэлас», даже сумевшие отыграться и попасть в штангу ворот Чеха. Но потом они сами же привезли себе гол. Это Делэйни отправил мяч в собственные ворота, позволив «Арсеналу» праздновать победу. </p> <p>Интересным тактическим решением Венгера стала оттяжка Касорлы в помощь Коклену в опорной зоне. Однако французский опорник был заменен уже на 64-й минуте. «На Коклена сильно давили трибуны, поэтому мне пришлось заменить его. Менять игрока, который проводит хороший матч, не так просто», - решил пожаловаться Арсен Венгер. Уже в следующем туре «Арсенал» ожидает тяжелая проверка. Встреча с вязким «Ливерпулем», который пока не показывает слаженной игры, но умудряется побеждать, обещает стать интересной.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Возрождающийся «Эвертон»</strong></span></p> <p>Команда Роберто Мартинеса в первом туре едва спасла лицо в игре с «Уотфордом». Но если тогда тренеру помогли грамотные замены, то встречу с «Саутгемптоном» он выигрывал стартовым коллективом. Ромелу Лукаку наконец-то вспомнил про свой талант и способности, которые по-прежнему никуда от него не делись. Бельгийский форвард буквально разрывал оборону «святых» быстрыми прорывами, опираясь при этом еще и на мощь собственного корпуса. От формы Лукаку зависит многое, ведь в двух предыдущих сезонах он неизменно становился лучшим бомбардиром команды. Но какими разными получились для «Эвертона» эти чемпионаты…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439894425_mascot.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Интересно и грамотно сыграл против «Саутгемптона» талантливый английский полузащитник Росс Баркли, с начала нового сезона занявший позицию чуть глубже в центре поля, нежели это было раньше. Красивый гол Баркли стал результатом слаженного взаимодействия с оставшимся в команде Шеймусом Колмэном. Отметим в этой победе и роль опытного форварда Аруна Коне, совсем не затерявшегося в быстром футболе «ирисок».</p> <p>А что же «Саутгемптон»? В двух стартовых турах команда смогла набрать лишь одно очко, хотя в игре с «Ньюкаслом» вполне могла добиваться победы. Но в этой встрече подопечные Мартинеса своему сопернику шансов не оставили. Старый добрый «Эвертон», два сезона назад боровшийся за попадание в Лигу чемпионов, начинает подавать признаки жизни! Надолго ли?</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Песня «Суонси»</strong></span></p> <p>«Лебеди» выдали довольно уверенный старт сезона, хотя соперники у них были совсем не из легких. С «Челси» футболисты «Суонси» бодались на протяжении всей встречи, но в итоге смогли добыть лишь ничью. Зато всю свою спортивную злость команда смогла выплеснуть в матче с «Ньюкаслом». Коллектив Стива Макларена подходил к матчу в роли темной лошадки, но не смог абсолютно ничего противопоставить своему сопернику.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439894603_0,,10278-13907449,00.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Футболисты «Суонси» контролировали игру на протяжении всего матча. В составе команды Монка по-прежнему выделяются три человека, на которых тренер планирует делать основную ставку в нынешнем сезоне. Левый полузащитник Монтеро своими забегами настолько измучил защитника «сорок» Янмаата, что тот умудрился получить две желтых карточки уже к 41-й минуте встречи. Не менее остро сыграл и Андре Айю, забивший гол с передачи все того же Монтеро.</p> <p>Но больше всего впечатляет игра мощного форварда «Суонси» Бафетимби Гомиса, благодаря которому «лебеди» могут петь свою песню и побеждать на классе соперников уровня «Ньюкасла». Казалось, что с приходом в клуб Эдера, француз значительно потеряет в игровом времени, но вместо этого Гомис забивает вот уже второй мяч в двух первых играх сезона и закрепился в статусе ударного форварда команды.</p> <p><span style="color:#FF8C00"> <strong>Острые зубы аутсайдеров</strong></span></p> <p>«Лестер», «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич» - четыре команды, которых с самого начала нынешнего сезона поспешили причислить в когорту кандидатов на вылет. «Борнмут» начал чемпионат с двух минимальных поражений, «Уотфорд» - с ничейных результатов. Но две другие команды показали, что совершенно не хотят вариться в каше аутсайдеров и стремятся замахнуться на нечто большее.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439894889_cattermoletackle.jpg" style="height:404px; width:720px" /></p> <p>«Норвич» продолжил мучения «Сандерленда» Дика Адвокаата. Уже в первом тайме подопечные Алекса Нила дважды заставили Костела Пантилимона доставать мяч из сетки. «Канарейки» разыгрывали красивые комбинации и показывали атакующий футбол, что и требует от них главный тренер. Полузащитник Хулахан вспомнил о талантах ассистента и отметился двумя результативными передачами на партнеров. Натан Редмонд забил гол, в очередной раз доказав, что умеет не только быстро бегать. «Норвич» стремится всеми силами подтвердить свои намерения остаться в Премьер-лиге. Пока в это верится с трудом, но по сравнению с тем же «Сандерлендом» команда Нила действительно выглядит значительно более интересной. </p> <p>«Лестер» уверенно стартовал с двух побед, причем результаты эти были добыты на высокой самоотдаче и реализации создаваемых моментов. Защитники «Вест Хэма» серьезно намучились в противостоянии с пришедшим из «Майнца» форвардом Окадзаки и алжирским полузащитником Махрезом. Японец забил свой первый гол в сезоне, а для Махреза его забитый мяч стал уже третьим. Новые звезды? Такой серьезный прогресс? Нет. Мы не будем спешно восхвалять команду, состав которой все равно далек от борьбы за верхние строчки. Но свои острые зубы «Лестер» уже показал. Если так пойдет и дальше, то о борьбе за выживание команда действительно сможет забыть. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439894803_H0YvAzYDk-E.jpg" style="height:435px; width:345px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 2-го тура АПЛ</strong></span></p> <p><a href="https:///online/80134"><strong>Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 0:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80138"><strong>Саутгемптон – Эвертон – 0:3</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80143"><strong>Вест Хэм – Лестер – 1:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80142"><strong>Уотфорд – Вест Бромвич – 0:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80141"><strong>Суонси – Ньюкасл – 2:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80140"><strong>Сандерленд – Норвич – 1:3</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80139"><strong>Тоттенхэм – Сток Сити – 2:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80135"><strong>Кристал Пэлас – Арсенал – 1:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80137"><strong>Манчестер Сити – Челси – 3:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80136"><strong>Ливерпуль – Борнмут – 1:0</strong></a></p>