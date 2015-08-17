Пять трансферных историй, которые нас достали

<p><em>Златан Ибрагимович так хочет «Милан», что все равно рад остаться в «ПСЖ». Давид Де Хеа ставит «Манчестер Юнайтед» ультиматумы, тренируется с резервом, но мадридский «Реал» не торопится его покупать. Хватит! «Бомбардир» представляет подборку трансферных историй, надоевших всему футбольному миру.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Златан Ибрагимович</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «ПСЖ»</p> <p><strong>Как сильно достал:</strong> потерпим еще немножко. Но только ради Ибры</p> <p><strong>Прогноз:</strong> останется в Париже</p> <p>Златана Ибрагимовича постоянно куда-то сватают. К примеру, нынешнее лето шведский форвард якобы провел, пакуя чемоданы перед самолетом в «Милан». Однако сезон во Франции уже начался, а трансфер Ибрагимовича по-прежнему далек от завершения. Агент Мино Райола с полной уверенностью утверждает, что Златан останется в Париже. Рискнем в это поверить и мы, ведь «Милан» все-таки уже неплохо усилил линию нападения, подписав Бакку и Луиса Адриано. Сам Ибрагимович тоже опровергает всяческие слухи и высказывается с полной уверенностью в том, что останется в Париже хотя бы на один сезон. «У меня еще год по контракту с «ПСЖ» и сейчас я счастлив. Но в футболе ничего нельзя исключать. В будущем я вижу себя играющим в МЛС», - рассказал шведский форвард. Ждать завершения этой порядком поднадоевшей саги нам осталось недолго. Уже совсем скоро в Европе закрывается трансферное окно.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439817487_Де Хеа.jpg" style="height:485px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Давид Де Хеа</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Манчестер Юнайтед»</p> <p><strong>Как сильно достал:</strong> нужно срочно выбрасывать ноутбук</p> <p><strong>Прогноз:</strong> перейдет в «Реал Мадрид»</p> <p>«Манчестер Юнайтед» к уходу звездного голкипера подготовился заранее. К нему на смену пришел аргентинский вратарь Серхио Ромеро, долгое время ждавший предложений от топ-клубов. Ромеро начал сезон уверенно, а Де Хеа в это время прочно осел в резерве. На матч с «Астон Виллой» испанский голкипер даже не попал в заявку, уступив место на скамейке Сэму Джонстону. На данный момент «Реал» не готов платить «Юнайтед» запрашиваемые 35 миллионов фунтов, поэтому вполне может подождать еще сезон. Вот только «Манчестер», потративший в летнее трансферное окно немало денег, наверняка захочет выручить хоть какую-то прибыль с трансфера Давида, рискующего через год покинуть клуб в статусе свободного агента. «Реал» ждет снижения цены, но и готов предложить самому Де Хеа альтернативный вариант, насчитывающий 12 миллионов фунтов на руки, если тот еще сезон посидит в Англии.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439817536_Педро.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Педро Родригес</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Барселона»</p> <p><strong>Как сильно достал:</strong> Педро, бес тебе в ребро! Не ходи никуда</p> <p><strong>Прогноз:</strong> останется в «Барселоне» минимум до зимы</p> <p>Всю жизнь Педро Родригес провел в «Барселоне». С каталонским клубом он постоянно выигрывает титулы, но с каждым сезоном получает все меньше игрового времени. Это Педро немножечко угнетает, поэтому летом он внезапно собрался уходить. «Уйду я или останусь, «Барселона» всегда будет моей командой», - с сожалением говорит футболист, которому просто хочется чуть больше играть. В матче за Суперкубок УЕФА Педро забил победный гол, снова выйдя на замену. А тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал шлет в Испанию большой привет: «Педро – именно тот быстрый форвард, которого мы ищем». Скорее всего, Педро все-таки останется в «Барселоне», хотя бы потому, что до зимы команде запрещено заявлять новых футболистов. Равноценной замены для Педро пока нет, но когда у Луиса Энрике появится возможность ставить на матчи Арда Турана и Алеиша Видаля, шансы на уход Родригеса значительно возрастут.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439817551_Балотелли.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Марио Балотелли</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Ливерпуль»</p> <p><strong>Как сильно достал:</strong> чтобы этого не видеть, лучше улететь на необитаемый остров</p> <p><strong>Прогноз: </strong>вернется в Италию</p> <p>«Балотелли прекрасно знает свою ситуацию», - рассказывает прессе тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс. Итальянский форвард никак не хочет браться за голову и начинать реализовывать свой талант. Возможностей для этого у Балотелли по-прежнему масса, но он почему-то совсем не горит желанием ими пользоваться. Все лето появляются слухи о том, что персоной Марио всерьез интересуются многие итальянские клубы: «Сампдория», «Фиорентина», «Лацио». Даже только вернувшаяся в Серию А «Болонья» готова пригласить к себе Балотелли в качестве ударного форварда. Но сам Марио почему-то не особенно мечтает об изменениях в карьере, полностью потеряв мотивацию бороться и за место в основе «Ливерпуля». Балотелли обязательно должен понять, что только возвращение в Италию позволит ему все начать сначала. Иначе о дальнейших успехах на футбольном поле ему можно забыть.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439817567_Кокорин.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Александр Кокорин</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Динамо»</p> <p><strong>Как сильно достал:</strong> легче самим купить ему билет до Санкт-Петербурга</p> <p><strong>Прогноз:</strong> перейдет в «Зенит»</p> <p>«Динамо» летом уже рассталось со многими лидерами, но продавать Александра Кокорина, к удивлению многих, московский клуб пока не торопится. Денег на продление контракта у команды нет, но почему-то все чаще появляются заявления, что нападающий действительно никуда не перейдет. Однако в этой истории есть один немаловажный факт: Кокорин реально нужен «Зениту», а переход в «Зенит» необходим Кокорину. В Санкт-Петербурге форвард наконец-то сможет перезагрузить карьеру, снова начать много забивать. Да и партнеры по команде там будут куда более сильные. «Зенит» даст Кокорину проявить себя в Лиге чемпионов и шанс регулярно завоевывать трофеи. В «Динамо» в ближайшее время ему на все это ему вряд ли придется рассчитывать. Скорее пакуйте чемоданы, Александр! В новом клубе на вас надеются и ждут с нетерпением. Дать денег на билет?</p> <p><a href="https:///articles/?id=439075" target="_blank">Александр Точилин: «Кобелев был готов к уходу Вальбуэна»</a></p>