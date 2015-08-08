Английская Премьер-лига: ТОП-100 лучших игроков. Места 10-1

<em>Заключительная часть лучших игроков АПЛ нового сезона. Кто же попал в первую десятку? </em> <div> </div> <div><strong>10. Неманья Матич, «Челси»</strong></div> <div> </div> <div>Матич сохраняет звание лучшего опорного полузащитника Премьер-лиги, хотя соперники не намерены с этим мириться.</div> <div> </div> <div>Серб блистал в первой половине прошлого сезона, сочетая превосходное владение оборонительной техникой, изящную обводку и стремление вперед. Во второй половине он слегка притормозил, чтобы сохранить силы, не был так ярок в центре поля, однако оборону держал твердо. </div> <div> </div> <div>Матич собрал в себе все черты идеального опорника: высокий, проворный и позиционно грамотный. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/hi-res-302f0bfe976d6e02bd96da5872001cab_crop_north.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>9. Тибо Куртуа, «Челси»</strong></div> <div> </div> <div>Куртуа успешно вытеснил Петра Чеха из ворот «Челси» в прошлом сезоне, а затем и вовсе окончательно перевел его на скамейку запасных. Игру Куртуа можно сравнить с той, что была у него в аренде в мадридском «Атлетико»: он доминирует в воздухе и совершает невероятные сейвы.</div> <div> </div> <div>Куртуа храбрый молодой человек, который однако рискует не всегда себе во благо. Тем не менее, он почти идеальный голкипер – несмотря на то, что ему всего 23 года. Если Давид Де Хеа выберет «Реал», то Куртуа будет повышен до звания лучшего вратаря Премьер-лиги. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/hi-res-750cda6e4381dce5ce9c8377312fa472_crop_north.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>8. Давид Де Хеа, «Манчестер Юнайтед»</strong></div> <div> </div> <div>На данный момент Де Хеа еще является игроком Премьер-лиги и вратарем «МЮ». Его покупка «Реалом» кажется неизбежной, хотя Луи Ван Гаал демонстрирует стремление побороться за голкипера еще один год. </div> <div> </div> <div>Он является лучшим вратарем лиги, благодаря двум потрясающим сезонам – особенно запомнился сезон-2014/15. Его реакция впечатляет, хладнокровие в моментах с выходом один на один вызывает восхищение, да и в воздухе он лучший. Его несомненно догоняет Тибо Куртуа, однако выбирать между этими двумя вратарями очень трудно. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/hi-res-a38b8b4b5d62b1ee859b6538d069d0cd_crop_north.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>7. Месут Озил, «Арсенал»</strong></div> <div> </div> <div>Озил впервые прошел предсезонку с «Арсеналом», несмотря на то, что присоединился к этому клубу два года назад. Свежесть и летнее «обучение» игрока выглядит как предпосылка к невероятному предстоящему сезону немца. </div> <div> </div> <div>После трехмесячной травмы, полученной в начале прошлого сезона, Озил смог восстановиться, вернуться и показать нам свой лучший футбол в Премьер-лиге. Способность разорвать оборону противника, делать дальние передачи и потрясающее творческое мышление игрока – все это перенесло игру «Арсенала» на новый уровень.<br /> </div> <div>Если он сможет начать этот сезон в своей построждественской форме, то «Арсенал» станет неразрушимой машиной. Озил несомненно один их лучших игроков мира. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/hi-res-369bfc70882b7779d92d5c2f98f984e3_crop_north.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>6. Диего Коста, «Челси»</strong></div> <div> </div> <div>У Косты один лишь недостаток – его подколенное сухожилие. Он уже повредил его и, как результат, пропустил матч за Суперкубок против «Арсенала». </div> <div> </div> <div>Все это приводит к тому, что Жозе Моуринью следует довериться Лоику Реми или Радамелю Фалькао как «заместителям» Косты. Однако могут ли они быть достаточно надежны физически, чтобы заменять испанца, постоянно играющего на грани разрыва? </div> <div> </div> <div>Когда Коста здоров, он может быть удивительным. Быстрый, мощный, безжалостный – все эти качества в сочетании с инстинктом убийцы создают идеальный тип нападающего. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/hi-res-3a9ec735c5a4b1fecf4c23388b2033a4_crop_north.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>5. Давид Сильва, «Манчестер Сити»</strong></div> <div> </div> <div>Обсуждение перехода Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити» и его сотрудничества с Серхио Агуэро, а также судьбы Вильфрида Бони – все это вытеснило на обочину внимание к другой суперзвезде клуба – Давиду Сильва.</div> <div> </div> <div>Испанец, которому в этом сезоне будет уже 30, по-прежнему представляет собой пример технического блеска и ремесла, создающего невероятную угрозу обороне соперника точно так же, как и пять лет назад. Стерлинг и Агуэро обеспечат темп и завершение атак, но Сильве все еще предстоит тянуть все струны и управлять игрой. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/hi-res-b9d266c116f1c201c3067acd05672c2c_crop_north.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>4. Сеск Фабрегас, «Челси»</strong></div> <div> </div> <div>С августа по декабрь прошлого года Фабрегас был лучшим игроком Премьер-лиги, даже лучше, чем его одноклубник Эден Азар. Его 18 передач в Премьер-лиги могли бы и не ограничиться только этой цифрой – их могло бы быть много больше, если бы после Рождества Сеск не потух. В связи с этим возникает вопрос, сможет ли Фабрегас играть во второй половине сезона так же, как и в самом его начале? Его зимнее замедление может сильно повредить «Челси», учитывая возросший уровень конкуренции в этом сезоне. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/hi-res-b86d63e031f63fcdbb65f5e0bfad0f18_crop_north.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>3. Алексис Санчес, «Арсенал»</strong></div> <div> </div> <div>Подписав контракт с «Арсеналом» перед сезоном-2014/15, Санчес помог команде Арсена Венгера взять два долгожданных трофея. </div> <div> </div> <div>Игрок мирового уровня, невероятно быстрый и меткий чилиец уничтожает соперника путем забегов по флангу и ударов по воротам с дальней дистанции. Его замечательный удар в финале Кубка Англии против «Астон Виллы» подытожил свой невероятный сезон и дал надежду на продолжение банкета в этом году. </div> <div> </div> <div>Он забил 16 голов и сделал восемь голевых передач, обыгрывая некоторые команды почти в одиночку. Но сможет ли он подойти к новому сезону достаточно подготовленным, учитывая то, сколько сил он отдал национальной команде, победившей в кубке Америки? </div> <div>Начало сезона, вероятно, будет замедленное, чтобы успеть немного отдохнуть.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/hi-res-f6632032164457a43f62f4948f66cfa2_crop_north.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>2. Эден Азар, «Челси»</strong></div> <div> </div> <div>Азар закончил прошлой сезон первым номером, ведь едва ли кто-либо в сезоне-2014/15 смог достичь его уровня. Он был несомненно лучшим. </div> <div> </div> <div>Моуринью уверен, что бельгиец может продолжать в том же духе и вряд ли отойдет на второе место в предстоящем сезоне. Его технические навыки, дриблинг, невероятная игра в штрафной площади, особенно когда Фабрегас пошел на спад, вели «Челси» к победам. Азар способен перехватить ход игры, резко перемещаться, нырять с флангов и забивать ключевые мячи. </div> <div> </div> <div>Если он не остановится, то встанет в одном ряду с Неймаром, Месси и Роналду. </div> <div> </div> <div><strong>1. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити»</strong></div> <div> </div> <div>Агуэро закончил прошлый сезон лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забив 26 голов в 30 играх, а также совершив восемь голевых передач. Это по-настоящему потрясающий игрок! В предстоящем сезоне посмотрим, способен ли он оставаться в форме долгое время. </div> <div> </div> <div>В лице Агуэро Мануэль Пеллегрини получил наиумнейшего форварда в лиге, который способен на любые подвиги. Если аргентинец сможет избежать травм, то у «горожан» есть все шансы взять титул. </div> <div> </div> <div><em><strong>По материалам Bleacherreport.com</strong></em></div> <div> <br /> <div><a href="https:///articles/?id=438222"><strong>Английская Премьер-лига: ТОП-100 лучших игроков. Места 50-11</strong></a></div> <div> </div> <div><a href="https:///articles/?id=438047"><strong>Английская Премьер-лига: ТОП-100 лучших игроков. Места 100-51</strong></a></div> </div> <div> </div>