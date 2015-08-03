Наставник сборной России станет известен на будущей неделе. Дайджест событий дня

<em>Роналдиньо дебютировал за «Флуминенсе», «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, Черышев может перейти в «Ливерпуль». «Бомбардир» собирает главные события дня в один материал. <br /> </em><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Клаус Аллофс: «Де Брюйне на 99,9% останется в «Вольфсбурге»</strong></span><strong><br /> <br /> </strong>Спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс заявил, что полузащитник Кевин де Брюйне не покинет команду этим летом.<br /> <br /> "Мы не тот клуб, который нуждается в получении прибыли от трансферов. Однако мы всегда готовы рассмотреть предложения из-за уважения к игроку.<br /> <br /> Вероятность того, что де Брюйне останется, – 99,9%", – сказал Аллофс в эфире ZDF.<br /> <br /> Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предлагает за 23-летнего хавбека 72 млн евро, а сам Де Брюйне завил, что не знает в составе какой команды проведет следующий сезон.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Роналдиньо: «Я очень рад возвращению, но два месяца без матчей дают о себе знать»</strong></span><strong><br /> <br /> </strong>Полузащитник "Флуминенсе" Роналдиньо поделился впечатленями от дебюта в составе своей новой команды. Его клуб в матче 16-го тура чемпионата Бразилии обыграл "Гремиу" со счетом 1:0.<br /> <br /> "Я очень рад. Мне хотелось начать с победы и помочь команде вернуться в группу лидеров. Я еще продолжаю набирать форму. Два месяца без матчей дают о себе знать. Мне не хватает игрового ритма. Голова работает, а тело не откликается. Но я очень рад", - цитирует Роналдиньо Globo.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»</strong></span><strong><br /> <br /> </strong>"Локомотив" принимал "Динамо" в ранге фаворита, и начал встречу очень осторожно, позволив "Динамо" захватить инициативу. Тем не менее, моментов в первом тайме было очень мало, пока мяч после навеса Матье Вальбуэна со штрафного не нашел голову дебютанта гостей Григория Морозова, который и открыл счет в матче перед самым перерывом. Во втором тайме команды активизировались. На 61 минуте Ведран Чорлука получил мяч в 3 метрах от ворот, и с этой точки он не промахнулся. После гола команды продолжили прибавлять, опасные моменты возникали и у тех, и у других ворот. Однако в самой активной фазе игры помимо этих моментов зрители увидели лишь фолы, больше голов забито не было в этом матче равных по силе команд.<br /> <br /> <em>2 августа. Москва. Стадион "Локомотив"</em><br /> <br /> <strong>Локомотив (Москва) - Динамо (Москва) - 1:1 (0:1)</strong> <a href="https:///online/80932" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a><br /> <br /> <strong>Голы:</strong> 0:1 — Морозов, 45; 1:1 — Чорлука, 61.<br /> <br /> <strong>Локомотив:</strong> Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев (Ндинга, 64), Тарасов, Буссуфа (Миранчук, 46), Самедов, Касаев, Шкулетич (Майкон, 59). <br /> <br /> <strong>Динамо:</strong> Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов (Бюттнер, 81), Соснин (Обольский, 58), Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.<br /> <br /> <strong>Предупреждения:</strong> Соснин, 51; Касаев, 80.<br /> <br /> <strong>Судья: </strong>Сергей Карасев (Москва).<strong><br /> <br /> </strong><a href="https:///articles/?id=437577" target="_blank">«Ни от Смородской, ни от войны нет никакого толка». О чем говорит Южная трибуна стадиона «Локомотив»</a><strong><br /> </strong><br /> <a href="https:///articles/?id=437588" target="_blank">«Локомотив» - «Динамо» - 1:1. Фоторепортаж</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Ливерпуль» предлагает 15 миллионов фунтов за Черышева</strong></span><br /> <br /> Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев все еще может перейти в "Ливерпуль". Английский клуб ранее уже получил отказ, однако главный тренер испанской команды Рафаэль Бенитес больше не видит возможности для 24-летнего игрока выходить в составе, и поэтому готов рассмотреть варианты с его продажей.<br /> <br /> "Ливерпуль" в данный момент готов предложить 15 миллионов фунтов за игрока сборной России, "Вильярреал", который также претендует на футболиста, пока не готов потратить такую сумму.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437594" target="_blank">Трансферные слухи. «Интер» близок к покупке Рондона, «МЮ» готовится заплатить 120 млн евро за Бейла</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Суперкубок Англии. «Арсенал» побеждает в турнире второй раз подряд</strong></span><br /> <br /> Матч за Суперкубок Англии открыл футбольный сезон на Туманном Альбионе, и начался он с лондонского дерби, в котором схлестнулись "Арсенал" и "Челси". Особенно интересной эта игра была для неравнодушных к таланту Петра Чеха, перешедшего из "Челси" как раз-таки в "Арсенал". В первом тайме команды изредка обменивались опасными атаками, хотя атаки "канониров" были все-таки поострее: возможно, поэтому на 24 минуте Алекс Окслэд-Чэмберлен и открыл счет в матче. Во втором тайме Жозе Моуринью выпустил на поле Радамеля Фалькао, в прошлом сезоне неудачно выступившего за "Манчестер Юнайтед". Игра начала накаляться, команды по очереди упускали стопроцентные моменты, Чех делал красивые сейвы, не давая забить бывшим партнерам по команде, Тибо Куртуа тоже выручал свою команду, сохраняя интригу до самого конца. В итоге красивый гол Чэмберлена в середине первого тайма так и остался единственным. "Арсенал" выигрывает второй Суперкубок Англии подряд.<br /> <br /> <em>2 августа. Лондон. Стадион "Уэмбли"</em><br /> <br /> <strong>Арсенал (Лондон) - Челси (Лондон) - 1:0 (1:0)</strong> <a href="https:///online/79782" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a><br /> <br /> <strong>Голы:</strong> 1:0 — Окслэд-Чэмберлен, 24.<br /> <br /> <strong>Арсенал:</strong> Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Окслэд-Чэмберлен (Артета, 77), Озил (Гиббс, 82), Рэмси, Уолкотт (Жиру, 66).<br /> <br /> <strong>Челси: </strong>Куртуа, Иванович, Кэйхилл, Терри (Мосес, 82), Аспиликуэта (Зума, 69), Матич, Фабрегас, Рамирес (Оскар, 54), Виллиан, Азар, Реми (Фалькао, 46).<br /> <br /> <strong>Предупреждения:</strong> Аспиликуэта, 65; Коклен, 68.<br /> <br /> <strong>Судья:</strong> Энтони Тэйлор.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437527" target="_blank">«Арсенал» - «Челси». Главные дуэли Суперкубка Англии</a><br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437571" target="_blank">«Арсенал» - «Челси». Как это было</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Наставник сборной России станет известен на будущей неделе</strong></span><strong><br /> <br /> </strong>Министр спорта России Виталий Мутко в эфире телеканала "Россия-2" сообщил, что имя нового главного тренера сборной России по футболу будет названо в течение грядущей недели. По словам чиновника, контракт со специалистом будет подписан до окончания отборочного цикла к Чемпионату Европы — 2016 с возможностью продления на сам турнир. <br /> <br /> Вероятно, наставником российской дружины станет главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который до некоторых пор будет совмещать посты.<strong><br /> </strong><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Президент «Шахтера»: «Находимся в чемпионате в неравных условиях» </span></strong><br /> <br /> Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал украинскому телеканалу "Футбол" тот факт, что его команде приходится проводить домашние матчи УПЛ вне родных стен. Напомним, что "горняки" играют во Львове. <br /> <br /> "Мы ввиду этого факта находимся в неравных условиях. Сейчас наш чемпионат уже не тот, что был раньше. Если бы мы играли на "Донбасс-Арене" при своих болельщиках, то "трешка" в ворота соперника была бы им за счастье. Я поздравил президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса с победой в УПЛ в прошло сезоне. Он же не виноват, что мы проводим домашние игры во Львове. Суркис боролся, менял тренеров, но не сдавался. Это достойно уважения", - сказал Ахметов. <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Мутко: «Через год нормализуем ситуацию в футболе и будем им наслаждаться»</strong></span><br /> <br /> С вероятностью в 99 процентов будущий президент РФС Виталий Мутко рассказал, как он собирается налаживать экономические дела в организации. <br /> <br /> "Будем заниматься тем, что делал в предыдущее мое правление. В частности, привлекать спонсоров, что вполне реально. В России есть немало компаний, имеющих желание инвестировать финансы в футбол, но они не хотят смешиваться со скандалами. Мы предложим нескольким организациям вкладывать деньги в детско-юношеский футбол. И они будут знать, куда их средства уходят. В течение года ситуация нормализуется, и мы будем наслаждаться им", - сказал Мутко телеканалу "Россия-2".<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><em>"Бомбардир" дарит подарки! </em></span></strong><em><a href="https:///news/?id=437116" target="_blank">Подробнее</a></em><br />