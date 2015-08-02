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  • Состоялись три матча в РФПЛ. «Арсенал» выигрывает Суперкубок Англии. Онлайн событий дня

Состоялись три матча в РФПЛ. «Арсенал» выигрывает Суперкубок Англии. Онлайн событий дня

<em>В чемпионате РФПЛ состоятся еще три матча третьего тура. «Арсенал» и «Челси» поспорят за Суперкубок Англии. «Бомбардир» ведет онлайн главных событий воскресенья.</em><br /> <br /> <strong>21:54 </strong>"Ростов" и "Краснодар" сыграли по нулям. <br /> <br /> <strong>19:58</strong> Перемещаемся <a target="_blank" href="https:///online/80931">текстовый онлайн матча</a> "Ростов" - "Краснодар"! <br /> <strong><br /> 19:50 </strong>Почитайте наш <a href="https:///articles/?id=437571" target="_blank">материал</a> про Суперкубок Англии! <br /> <br /> <strong>19:25</strong> Стали известны составы "Ростова" и "Краснодара": <br /> <br /> <strong>"Ростов": Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Гацкан, Могилевец, Полоз, Калачев, Канга, Ю Бен Су. </strong><br /> <br /> <strong>"Краснодар": Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Петров, Мамаев, Газинский, Перейра, Смолов, Вандерсон, Ари. </strong><br /> <br /> <strong>19:15</strong> Алексиса сегодня не было на поле, но это не мешает ему радоваться за команду!<br /> <br /> <img width="580" height="343" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_19-14-22_68.jpg" alt="" /> <br /> <br /> <strong>19:10</strong> А ведь не зря женская команда "Арсенала" поддержала сегодня своих коллег! Когда у тебя за спиной такая красота, то проиграть просто невозможно! <br /> <br /> <img width="580" height="335" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_15-0-11_515.jpg" /><br /> <br /> <strong>19:00</strong> Франсис Коклен сегодня заводил весь стадион!<strong> <br /> <br /> <img width="580" height="354" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_19-5-23_633.jpg" alt="" /><br /> <br /> 18:52 </strong><strong>"Арсенал" во второй раз подряд выигрывает Суперкубок Англии!</strong><br /> <br /> <strong>18:49 </strong>"Мордовия" уходит от поражения! Луценко сравнивает счет!  <br /> <br /> <strong>17:41</strong> Манучарян выводит "Урал" вперед!<br /> <br /> <strong>17:24 </strong>Чемберлейн мощно приложился! 1:0!<br /> <br /> <strong>16:58 </strong> Друзья, переходим в наш <a target="_blank" href="https:///online/79782"><strong>текстовый онлайн</strong></a> Суперкубка Англии! После окончания встречи снова встречаемся здесь! <br /> <br /> <strong>16:50</strong> Немножко интересного сравнения двух лидеров играющих команд: <br /> <br /> <img width="580" height="524" src="https:///images/upload/stK1wkd81AQ.jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong>16:35</strong> Составы "Мордовии" и "Урала"<br /> <br /> <strong>"Мордовия": Ревишвили, Нахушев, Гапон, Дудиев, Рыков, Шитов, Власов, Бобер, Стеванович, Луценко, Мухаметшин.</strong><br /> <br /> <strong>"Урал": Арапов, Хозин, Мартынович, Фонтанелло, Сапета, Бурмистров, Ерохин, Емельянов, Кулаков, Лунгу, Манучарян.</strong><br /> <br /> <strong>16:30</strong> Расстановки команд:<br /> <br /> <img width="290" height="377" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_16-29-38_346.jpg" alt="" /> <img width="290" height="377" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_16-27-26_28(1).jpg" alt="" />  <br /> <br /> <strong>16:10 </strong>Состав "Арсенала" тоже уже известен:<br /> <br /> <strong>"Арсенал": </strong><strong>Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Озил, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт.</strong><br /> <br /> <strong>16:00</strong> Состав<strong> "Челси"<br /> <br /> <img width="580" height="108" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_16-3-27_17.jpg" alt="" /></strong> <br /> <br /> <strong>15:55</strong> Формы на матч "Мордовии" и "Урала":<br /> <br /> <img width="580" height="357" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_15-56-21_374.jpg" /><br /> <br /> <strong>15:45</strong>  Женская команда "Арсенала" желает удачи своим мужчинам! <br /> <br /> <img width="580" height="336" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_15-44-58_537.jpg" /><br /> <br /> <strong>15:35</strong> Немного интересной статистики по играм между "Челси" и "Арсеналом". Подопечные Венгера не могут забить в ворота "Челси" уже <strong>482 </strong>минуты!<br /> <br /> <strong>15:25 </strong>Заканчивается матч "Локомотива" и "Динамо". Победить могли обе команды, но ничья видится самым закономерным результатом противостояния.  <br /> <br /> <strong>14:50</strong> Ведран Чорлука сравнивает счет!<br /> <br /> <strong>14:17 </strong>Григорий Морозов вывел "Динамо" вперед!  <br /> <br /> <strong>13:29</strong> Все дружненько перемещаемся в наш <a href="https:///online/80932" target="_blank">текстовый онлайн</a>. После матча снова встречаемся здесь, ведь впереди много всего интересного! <br /> <br /> <strong>13:15</strong> Вчерашняя встреча молодежных команд "Локомотива" и "Динамо" завершилась со счетом 1:1.<br /> <br /> <img width="580" height="396" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_13-13-45_320.jpg" /><br /> <strong><br /> 13:00</strong> Расстановки команд:<br /> <br /> <img width="290" height="377" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_12-59-4_854.jpg" alt="" /> <img width="290" height="377" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-2_13-0-32_712.jpg" alt="" /> <br /> <br /> <strong>12:55</strong> А вот и состав "Динамо". На поле у динамовцев выйдут сразу два легионера! <br /> <strong><br /> Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов, Соснин, Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.</strong><br /> <br /> <strong>12:47</strong> Стартовый состав "Локомотива" уже известен! <br /> <br /> <strong>"Локомотив": Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Коломейцев, Буссуфа, Самедов, Касаев, Шкулетич.</strong><br /> <br /> <strong>12:40</strong> Первым на очереди идет матч "Локомотив" - "Динамо". Игра начнется в 13:30. <a target="_blank" href="https:///online/80932">Текстовый онлайн </a>поединка уже скоро начнет свою работу!  <br /> <br /> <strong>12:30 </strong>Добрый день, дорогие друзья! Все воскресенье мы вместе с вами будем следить за происходящим в футбольном мире. Вы готовы? Мы начинаем! <br />

Россия. Премьер-лига Весь мир Локомотив Динамо Арсенал Челси Денисов Игорь Шкулетич Петар Кобелев Андрей Венгер Арсен
Комментарии (211)
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Sueverny
1438516356
Трехметровый офсайд у двух игроков. Но, счет стал равным. Ошибка судьи.
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swed_5
1438519722
«Мордовия» - «Урал». Суперкубок Англии. Отличный заголовок )))
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makkie
1438525498
Гол Фабрегас забьет первый.
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серИт
1438525659
со сать членси
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серИт
1438530576
х уй тебе гончар
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серИт
1438530714
моур сос нул
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DmitryKravch3
1438530799
спам
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bombardir001
1438531554
арсенал достоин этой победы АРСЕН ВЕНГЕР старался все свои усилия вложил в эту победу уже два года подряд арсенал радует своих болельшиков и ЧЕХ хорошо себя показал . И хотелось отдельно поблагодарить бомабардир за все трансляции и коментарии к матчу блогадаря им я вчера смог посмотреть великолепный матч между вольсбургом и баварией
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Balbes77773
1438542960
Ростов приятно удивил-не многие сейчас могут играть с краснодарцами на равных
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VABANK
1438544208
Замечательный денек, все зашло! В нашем убогом предсказуемом чемпионате, если не зрелище увидеть, то хоть бабла поднять.
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