Состоялись три матча в РФПЛ. «Арсенал» выигрывает Суперкубок Англии. Онлайн событий дня

В чемпионате РФПЛ состоятся еще три матча третьего тура. «Арсенал» и «Челси» поспорят за Суперкубок Англии. «Бомбардир» ведет онлайн главных событий воскресенья.





21:54 "Ростов" и "Краснодар" сыграли по нулям.



19:58 Перемещаемся



19:50 Почитайте наш



19:25 Стали известны составы "Ростова" и "Краснодара":



"Ростов": Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Гацкан, Могилевец, Полоз, Калачев, Канга, Ю Бен Су.



"Краснодар": Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Петров, Мамаев, Газинский, Перейра, Смолов, Вандерсон, Ари.



19:15 Алексиса сегодня не было на поле, но это не мешает ему радоваться за команду!







19:10 А ведь не зря женская команда "Арсенала" поддержала сегодня своих коллег! Когда у тебя за спиной такая красота, то проиграть просто невозможно!







19:00 Франсис Коклен сегодня заводил весь стадион!







18:52 "Арсенал" во второй раз подряд выигрывает Суперкубок Англии!



18:49 "Мордовия" уходит от поражения! Луценко сравнивает счет!



17:41 Манучарян выводит "Урал" вперед!



17:24 Чемберлейн мощно приложился! 1:0!



16:58 Друзья, переходим в наш



16:50 Немножко интересного сравнения двух лидеров играющих команд:







16:35 Составы "Мордовии" и "Урала"



"Мордовия": Ревишвили, Нахушев, Гапон, Дудиев, Рыков, Шитов, Власов, Бобер, Стеванович, Луценко, Мухаметшин.



"Урал": Арапов, Хозин, Мартынович, Фонтанелло, Сапета, Бурмистров, Ерохин, Емельянов, Кулаков, Лунгу, Манучарян.



16:30 Расстановки команд:







16:10 Состав "Арсенала" тоже уже известен:



"Арсенал": Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Озил, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт.



16:00 Состав "Челси"







15:55 Формы на матч "Мордовии" и "Урала":







15:45 Женская команда "Арсенала" желает удачи своим мужчинам!







15:35 Немного интересной статистики по играм между "Челси" и "Арсеналом". Подопечные Венгера не могут забить в ворота "Челси" уже 482 минуты!



15:25 Заканчивается матч "Локомотива" и "Динамо". Победить могли обе команды, но ничья видится самым закономерным результатом противостояния.



14:50 Ведран Чорлука сравнивает счет!



14:17 Григорий Морозов вывел "Динамо" вперед!



13:29 Все дружненько перемещаемся в наш



13:15 Вчерашняя встреча молодежных команд "Локомотива" и "Динамо" завершилась со счетом 1:1.







13:00 Расстановки команд:







12:55 А вот и состав "Динамо". На поле у динамовцев выйдут сразу два легионера!



Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов, Соснин, Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.



12:47 Стартовый состав "Локомотива" уже известен!



"Локомотив": Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Коломейцев, Буссуфа, Самедов, Касаев, Шкулетич.



12:40 Первым на очереди идет матч "Локомотив" - "Динамо". Игра начнется в 13:30.



12:30 Добрый день, дорогие друзья! Все воскресенье мы вместе с вами будем следить за происходящим в футбольном мире. Вы готовы? Мы начинаем!

В чемпионате РФПЛ состоятся еще три матча третьего тура. «Арсенал» и «Челси» поспорят за Суперкубок Англии. «Бомбардир» ведет онлайн главных событий воскресенья."Ростов" и "Краснодар" сыграли по нулям.Перемещаемся текстовый онлайн матча "Ростов" - "Краснодар"!Почитайте наш материал про Суперкубок Англии!Стали известны составы "Ростова" и "Краснодара":Алексиса сегодня не было на поле, но это не мешает ему радоваться за команду!А ведь не зря женская команда "Арсенала" поддержала сегодня своих коллег! Когда у тебя за спиной такая красота, то проиграть просто невозможно!Франсис Коклен сегодня заводил весь стадион!"Мордовия" уходит от поражения! Луценко сравнивает счет!Манучарян выводит "Урал" вперед!Чемберлейн мощно приложился! 1:0!Друзья, переходим в наш текстовый онлайн Суперкубка Англии! После окончания встречи снова встречаемся здесь!Немножко интересного сравнения двух лидеров играющих команд:Составы "Мордовии" и "Урала"Расстановки команд:Состав "Арсенала" тоже уже известен:СоставФормы на матч "Мордовии" и "Урала":Женская команда "Арсенала" желает удачи своим мужчинам!Немного интересной статистики по играм между "Челси" и "Арсеналом". Подопечные Венгера не могут забить в ворота "Челси" ужеминуты!Заканчивается матч "Локомотива" и "Динамо". Победить могли обе команды, но ничья видится самым закономерным результатом противостояния.Ведран Чорлука сравнивает счет!Григорий Морозов вывел "Динамо" вперед!Все дружненько перемещаемся в наш текстовый онлайн . После матча снова встречаемся здесь, ведь впереди много всего интересного!Вчерашняя встреча молодежных команд "Локомотива" и "Динамо" завершилась со счетом 1:1.Расстановки команд:А вот и состав "Динамо". На поле у динамовцев выйдут сразу два легионера!Стартовый состав "Локомотива" уже известен!Первым на очереди идет матч "Локомотив" - "Динамо". Игра начнется в 13:30. Текстовый онлайн поединка уже скоро начнет свою работу!Добрый день, дорогие друзья! Все воскресенье мы вместе с вами будем следить за происходящим в футбольном мире. Вы готовы? Мы начинаем!