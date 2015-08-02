Состоялись три матча в РФПЛ. «Арсенал» выигрывает Суперкубок Англии. Онлайн событий дня

21:54 "Ростов" и "Краснодар" сыграли по нулям.
19:58 Перемещаемся текстовый онлайн матча "Ростов" - "Краснодар"!
19:50 Почитайте наш материал про Суперкубок Англии!
19:25 Стали известны составы "Ростова" и "Краснодара":
"Ростов": Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Гацкан, Могилевец, Полоз, Калачев, Канга, Ю Бен Су.
"Краснодар": Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Петров, Мамаев, Газинский, Перейра, Смолов, Вандерсон, Ари.
19:15 Алексиса сегодня не было на поле, но это не мешает ему радоваться за команду!
19:10 А ведь не зря женская команда "Арсенала" поддержала сегодня своих коллег! Когда у тебя за спиной такая красота, то проиграть просто невозможно!
19:00 Франсис Коклен сегодня заводил весь стадион!
18:52 "Арсенал" во второй раз подряд выигрывает Суперкубок Англии!
18:49 "Мордовия" уходит от поражения! Луценко сравнивает счет!
17:41 Манучарян выводит "Урал" вперед!
17:24 Чемберлейн мощно приложился! 1:0!
16:58 Друзья, переходим в наш текстовый онлайн Суперкубка Англии! После окончания встречи снова встречаемся здесь!
16:50 Немножко интересного сравнения двух лидеров играющих команд:
16:35 Составы "Мордовии" и "Урала"
"Мордовия": Ревишвили, Нахушев, Гапон, Дудиев, Рыков, Шитов, Власов, Бобер, Стеванович, Луценко, Мухаметшин.
"Урал": Арапов, Хозин, Мартынович, Фонтанелло, Сапета, Бурмистров, Ерохин, Емельянов, Кулаков, Лунгу, Манучарян.
16:30 Расстановки команд:
16:10 Состав "Арсенала" тоже уже известен:
"Арсенал": Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Озил, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт.
16:00 Состав "Челси"
15:55 Формы на матч "Мордовии" и "Урала":
15:45 Женская команда "Арсенала" желает удачи своим мужчинам!
15:35 Немного интересной статистики по играм между "Челси" и "Арсеналом". Подопечные Венгера не могут забить в ворота "Челси" уже 482 минуты!
15:25 Заканчивается матч "Локомотива" и "Динамо". Победить могли обе команды, но ничья видится самым закономерным результатом противостояния.
14:50 Ведран Чорлука сравнивает счет!
14:17 Григорий Морозов вывел "Динамо" вперед!
13:29 Все дружненько перемещаемся в наш текстовый онлайн. После матча снова встречаемся здесь, ведь впереди много всего интересного!
13:15 Вчерашняя встреча молодежных команд "Локомотива" и "Динамо" завершилась со счетом 1:1.
13:00 Расстановки команд:
12:55 А вот и состав "Динамо". На поле у динамовцев выйдут сразу два легионера!
Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов, Соснин, Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.
12:47 Стартовый состав "Локомотива" уже известен!
"Локомотив": Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Коломейцев, Буссуфа, Самедов, Касаев, Шкулетич.
12:40 Первым на очереди идет матч "Локомотив" - "Динамо". Игра начнется в 13:30. Текстовый онлайн поединка уже скоро начнет свою работу!
12:30 Добрый день, дорогие друзья! Все воскресенье мы вместе с вами будем следить за происходящим в футбольном мире. Вы готовы? Мы начинаем!