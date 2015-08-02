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    Состоялись три матча в РФПЛ. «Арсенал» выигрывает Суперкубок Англии. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    02.08.2015 21:10
    В чемпионате РФПЛ состоятся еще три матча третьего тура. «Арсенал» и «Челси» поспорят за Суперкубок Англии. «Бомбардир» ведет онлайн главных событий воскресенья.
    В чемпионате РФПЛ состоятся еще три матча третьего тура. «Арсенал» и «Челси» поспорят за Суперкубок Англии. «Бомбардир» ведет онлайн главных событий воскресенья.

    21:54 "Ростов" и "Краснодар" сыграли по нулям.

    19:58 Перемещаемся текстовый онлайн матча "Ростов" - "Краснодар"!

    19:50     Почитайте наш материал про Суперкубок Англии!

    19:25 Стали известны составы "Ростова" и "Краснодара":

    "Ростов": Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Гацкан, Могилевец, Полоз, Калачев, Канга, Ю Бен Су.

    "Краснодар": Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Петров, Мамаев, Газинский, Перейра, Смолов, Вандерсон, Ари.

    19:15 Алексиса сегодня не было на поле, но это не мешает ему радоваться за команду!



    19:10 А ведь не зря женская команда "Арсенала" поддержала сегодня своих коллег! Когда у тебя за спиной такая красота, то проиграть просто невозможно!



    19:00 Франсис Коклен сегодня заводил весь стадион!



    18:52     "Арсенал" во второй раз подряд выигрывает Суперкубок Англии!

    18:49 "Мордовия" уходит от поражения! Луценко сравнивает счет!

    17:41 Манучарян выводит "Урал" вперед!

    17:24 Чемберлейн мощно приложился! 1:0!

    16:58 Друзья, переходим в наш текстовый онлайн Суперкубка Англии! После окончания встречи снова встречаемся здесь!

    16:50 Немножко интересного сравнения двух лидеров играющих команд:



    16:35 Составы "Мордовии" и "Урала"

    "Мордовия": Ревишвили, Нахушев, Гапон, Дудиев, Рыков, Шитов, Власов, Бобер, Стеванович, Луценко, Мухаметшин.

    "Урал": Арапов, Хозин, Мартынович, Фонтанелло, Сапета, Бурмистров, Ерохин, Емельянов, Кулаков, Лунгу, Манучарян.

    16:30 Расстановки команд:



    16:10 Состав "Арсенала" тоже уже известен:

    "Арсенал": Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Озил, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт.

    16:00 Состав "Челси"

    15:55 Формы на матч "Мордовии" и "Урала":



    15:45 Женская команда "Арсенала" желает удачи своим мужчинам!



    15:35 Немного интересной статистики по играм между "Челси" и "Арсеналом". Подопечные Венгера не могут забить в ворота "Челси" уже 482 минуты!

    15:25 Заканчивается матч "Локомотива" и "Динамо". Победить могли обе команды, но ничья видится самым закономерным результатом противостояния.

    14:50 Ведран Чорлука сравнивает счет!

    14:17 Григорий Морозов вывел "Динамо" вперед!

    13:29 Все дружненько перемещаемся в наш текстовый онлайн. После матча снова встречаемся здесь, ведь впереди много всего интересного!

    13:15 Вчерашняя встреча молодежных команд "Локомотива" и "Динамо" завершилась со счетом 1:1.



    13:00     Расстановки команд:



    12:55 А вот и состав "Динамо". На поле у динамовцев выйдут сразу два легионера!

    Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов, Соснин, Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.

    12:47 Стартовый состав "Локомотива" уже известен!

    "Локомотив": Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Коломейцев, Буссуфа, Самедов, Касаев, Шкулетич.

    12:40 Первым на очереди идет матч "Локомотив" - "Динамо". Игра начнется в 13:30. Текстовый онлайн поединка уже скоро начнет свою работу!

    12:30 Добрый день, дорогие друзья! Все воскресенье мы вместе с вами будем следить за происходящим в футбольном мире. Вы готовы? Мы начинаем!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии210
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:36

      С победой всех нас) Мы молодцы)

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 3 августа 2015, 11:24

      Арсенал то разошёлся, трофей за трофеем)))

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 22:51

      Жаль вот Самба неиграл

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 22:37

      Мне еще понравился в Этом ркре рпл матч Зенит-Терек

      0
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      Рейтинг: +225

      VABANK 2 августа 2015, 22:36

      Замечательный денек, все зашло! В нашем убогом предсказуемом чемпионате, если не зрелище увидеть, то хоть бабла поднять.

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP > VABANK 2 августа 2015, 22:37

      Все как всегда

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 22:18

      Бердыев наваратит в Ростове еще делов мне кажется

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      Рейтинг: +4077

      морозз > GINSTOP 2 августа 2015, 22:26

      Интересное слово наваратить...какое свежее и неожиданное для произношения! Оно подразумевает наваратить какую либо кучу или что то ещё?

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP > морозз 2 августа 2015, 22:32

      В хорошем смысле

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP > GINSTOP 2 августа 2015, 22:32

      Это лично мое мнение

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз > GINSTOP 2 августа 2015, 22:37

      Понял и уважаю твой ответ! Просто много вариаций ...ну например заложил за ворот или наворотил делов выше крыши, повесил на ворот ведро!

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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 2 августа 2015, 22:16

      Ростов приятно удивил-не многие сейчас могут играть с краснодарцами на равных

      1
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 22:10

      ДИНАМО И Локо смотрелись хорошо вот и закономерный результат))

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 2 августа 2015, 22:08

      Локомотив потерял очки, а это не есть хорошо!Хотя ещё 27 игр и всё может быть. А по игре:ничья закономерный результат.

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      Рейтинг: +16

      NK-creative > mdu86 2 августа 2015, 22:14

      Честно говоря ожидал худшей игры от Локо на старте сезона, так-что пока можно похвалить.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 2 августа 2015, 22:07

      до встречи Бомбардир.ру!

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