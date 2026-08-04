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  • «Родина» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

«Родина» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Вчера, 17:20
Родина
04.08.2026, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
5 : 0
Завершен
Рубин
13' М. Абдусаламов 51' М. Абдусаламов 59' А. Егорычев 78' А. Гарибян 85' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Икер Посо
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Рубин
86
Никита Корец
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Александар Юкич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Родина
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Назми Грипши
АП
8
Богдан Йочич
АП
4-2-1-1-2
13
Волков
3
Гогличидзе
26
Мещанинов
19
Тананеев
80
Бессмертный
8
Посо
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
18
Абдусаламов
77
Гарибян
3-3-2-2
86
Корец
3
Мальдонадо
98
Лобов
4
Нижегородов
51
Рожков
14
Сааведра
70
Кабутов
77
Юкич
44
Кузнецов
99
Шабанхаджай
59
Моторин
80
Бессмертный
49
Дятлов
49
Дятлов
80
Бессмертный
26
Мещанинов
55
Крижан
55
Крижан
26
Мещанинов
18
Абдусаламов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
18
Абдусаламов
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
8
Посо
10
Рейна
10
Рейна
8
Посо
98
Лобов
5
Вуячич
5
Вуячич
98
Лобов
70
Кабутов
12
Арройо
12
Арройо
70
Кабутов
99
Шабанхаджай
22
Ходжа
22
Ходжа
99
Шабанхаджай
77
Юкич
23
Безруков
23
Безруков
77
Юкич
Остались в запасе
Родина
Рубин
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
38
Евгений Ставер
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
11
Назми Грипши
АП
8
Богдан Йочич
АП
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
11
Назми Грипши
АП
8
Богдан Йочич
АП
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Франк Артига
Статистика матча Родина - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Рубина», 1-й тур Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Рубин»

«Родина» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Рубин Родина
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