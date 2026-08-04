04.08.2026, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-2-1-1-2
13
Волков
3
Гогличидзе
26
Мещанинов
19
Тананеев
80
Бессмертный
8
Посо
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
18
Абдусаламов
77
Гарибян
3-3-2-2
86
Корец
3
Мальдонадо
98
Лобов
4
Нижегородов
51
Рожков
14
Сааведра
70
Кабутов
77
Юкич
44
Кузнецов
99
Шабанхаджай
59
Моторин
80
Бессмертный
49
Дятлов
49
Дятлов
80
Бессмертный
26
Мещанинов
55
Крижан
55
Крижан
26
Мещанинов
18
Абдусаламов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
18
Абдусаламов
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
8
Посо
10
Рейна
10
Рейна
8
Посо
98
Лобов
5
Вуячич
5
Вуячич
98
Лобов
70
Кабутов
12
Арройо
12
Арройо
70
Кабутов
99
Шабанхаджай
22
Ходжа
22
Ходжа
99
Шабанхаджай
77
Юкич
23
Безруков
23
Безруков
77
Юкич
Остались в запасе
Родина
Рубин
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
38
Евгений Ставер
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
11
Назми Грипши
АП
8
Богдан Йочич
АП
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
11
Назми Грипши
АП
8
Богдан Йочич
АП
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Франк Артига
Статистика матча Родина - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Рубина», 1-й тур Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»