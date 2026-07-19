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  • «Сочи» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

«Сочи» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

19 июля, 16:50
Сочи
19.07.2026, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Спартак К
2' А. Калмыков 24' А. Калмыков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак К
50
Егор Шамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
90
Амур Калмыков
ЦФ
11
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
18
Максим Кайнов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
M. Nikiforov
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
8
Никита Демченко
АП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
3-3-3-1
35
Дегтев
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
17
Макарчук
5
Осипов
27
Заика
6
Кузьмин
8
Игнатов
29
Ежов
9
Федоров
3-3-2-2
50
Шамов
17
Каптилович
2
Тарасов
3
Бугриев
5
Жилмостных
69
Чурсин
47
Тарасов
77
Мещеряков
18
Камилов
11
Караев
90
Калмыков
9
Федоров
28
Магаль
28
Магаль
9
Федоров
6
Кузьмин
18
Кайнов
18
Кайнов
6
Кузьмин
8
Игнатов
97
Пасевич
97
Пасевич
8
Игнатов
29
Ежов
59
Барт
59
Барт
29
Ежов
33
Алвес
11
Мелешин
11
Мелешин
33
Алвес
17
Каптилович
9
Хубаев
9
Хубаев
17
Каптилович
69
Чурсин
22
Немченко
22
Немченко
69
Чурсин
77
Мещеряков
8
Демченко
8
Демченко
77
Мещеряков
13
13
Остались в запасе
Сочи
Спартак К
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
M. Nikiforov
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
M. Nikiforov
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Роман Березовский
Статистика матча Сочи - Спартак К
1
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Спартака» Кострома, 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Спартак» Кострома

«Сочи» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Сочи
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