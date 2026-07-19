19.07.2026, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-3-3-1
35
Дегтев
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
17
Макарчук
5
Осипов
27
Заика
6
Кузьмин
8
Игнатов
29
Ежов
9
Федоров
3-3-2-2
50
Шамов
17
Каптилович
2
Тарасов
3
Бугриев
5
Жилмостных
69
Чурсин
47
Тарасов
77
Мещеряков
18
Камилов
11
Караев
90
Калмыков
9
Федоров
28
Магаль
28
Магаль
9
Федоров
6
Кузьмин
18
Кайнов
18
Кайнов
6
Кузьмин
8
Игнатов
97
Пасевич
97
Пасевич
8
Игнатов
29
Ежов
59
Барт
59
Барт
29
Ежов
33
Алвес
11
Мелешин
11
Мелешин
33
Алвес
17
Каптилович
9
Хубаев
9
Хубаев
17
Каптилович
69
Чурсин
22
Немченко
22
Немченко
69
Чурсин
77
Мещеряков
8
Демченко
8
Демченко
77
Мещеряков
13
13
Остались в запасе
Сочи
Спартак К
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
M. Nikiforov
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
M. Nikiforov
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Роман Березовский
Статистика матча Сочи - Спартак К
1
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Спартака» Кострома, 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Спартак» Кострома
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»