12.07.2026, воскресенье, 00:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
Чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Норвегия
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
17
Хеггем
3
Айер
26
Рюэрсон
8
Берге
6
Берг
21
Шельдеруп
10
Эдегор
9
Холанд
7
Серлот
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
6
Гехи
5
Стоунз
2
Конса
4
Райс
10
Беллингем
20
Мадуэке
8
Андерсон
18
Гордон
9
Кейн
3
О'Райли
17
Хеггем
4
Эстигард
4
Эстигард
17
Хеггем
5
Вольфе
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
5
Вольфе
26
Рюэрсон
14
Эушнес
14
Эушнес
26
Рюэрсон
21
Шельдеруп
20
Нуса
20
Нуса
21
Шельдеруп
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
10
Беллингем
15
Берн
15
Берн
10
Беллингем
18
Гордон
24
Джеймс
24
Джеймс
18
Гордон
3
О'Райли
24
Спенс
24
Спенс
3
О'Райли
4
Райс
21
Эзе
21
Эзе
4
Райс
2
Конса
17
Роджерс
17
Роджерс
2
Конса
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
Остались в запасе
Норвегия
Англия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Норвегия - Англия
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
8
Офсайды
1
5
Количество передач
577
628
Сейвы
6
3
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58
Смотреть прямую трансляцию Норвегия против Англии, 1/4 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 00:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Англия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»