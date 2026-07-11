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  • Норвегия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

Норвегия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

11 июля, 22:50
Норвегия
12.07.2026, воскресенье, 00:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Англия
36' А. Шельдеруп
45+2' Д. Беллингем 93' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
6
Патрик Берг
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
8
Эллиот Андерсон
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
17
Хеггем
3
Айер
26
Рюэрсон
8
Берге
6
Берг
21
Шельдеруп
10
Эдегор
9
Холанд
7
Серлот
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
6
Гехи
5
Стоунз
2
Конса
4
Райс
10
Беллингем
20
Мадуэке
8
Андерсон
18
Гордон
9
Кейн
3
О'Райли
17
Хеггем
4
Эстигард
4
Эстигард
17
Хеггем
5
Вольфе
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
5
Вольфе
26
Рюэрсон
14
Эушнес
14
Эушнес
26
Рюэрсон
21
Шельдеруп
20
Нуса
20
Нуса
21
Шельдеруп
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
10
Беллингем
15
Берн
15
Берн
10
Беллингем
18
Гордон
24
Джеймс
24
Джеймс
18
Гордон
3
О'Райли
24
Спенс
24
Спенс
3
О'Райли
4
Райс
21
Эзе
21
Эзе
4
Райс
2
Конса
17
Роджерс
17
Роджерс
2
Конса
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
Остались в запасе
Норвегия
Англия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Норвегия - Англия
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
8
Офсайды
1
5
Количество передач
577
628
Сейвы
6
3
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58

Смотреть прямую трансляцию Норвегия против Англии, 1/4 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 00:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Англия

Норвегия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Англия Норвегия
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