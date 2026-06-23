23.06.2026, вторник, 20:00
Чемпионат мира, группа K, 2 тур
Чемпионат мира, группа K, 2 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
11
Остон Урунов
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кошта
25
Мендеш
3
Диаш
20
Канселу
13
Вейга
23
Витинья
18
Нету
8
Фернандеш
15
Невеш
7
Роналду
11
Феликс
4-4-1-1
12
Нематов
18
Абдуллаев
5
Ашурматов
2
Хусанов
13
Насруллаев
9
Хамробеков
7
Шукуров
19
Ганиев
24
Каримов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
15
Невеш
10
Силва
10
Силва
15
Невеш
23
Витинья
17
Леау
17
Леау
23
Витинья
18
Нету
26
Консейсау
26
Консейсау
18
Нету
11
Феликс
16
Тринкау
16
Тринкау
11
Феликс
13
Насруллаев
3
Алижонов
3
Алижонов
13
Насруллаев
9
Хамробеков
6
Мозговой
6
Мозговой
9
Хамробеков
22
Файзуллаев
21
Сергеев
21
Сергеев
22
Файзуллаев
Остались в запасе
Португалия
Узбекистан
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Ботирали Эргашев
ВР
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
11
Остон Урунов
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
11
Остон Урунов
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Португалия - Узбекистан
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
15
Офсайды
2
2
Количество передач
624
327
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.61
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.51
-1.51
Смотреть прямую трансляцию Португалия против Узбекистана, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Узбекистан
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»