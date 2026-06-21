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  • Испания – Саудовская Аравия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2026

Испания – Саудовская Аравия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2026

21 июня, 17:50
Испания
21.06.2026, воскресенье, 19:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
4 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
10' Л. Ямаль 21' М. Оярсабаль 24' М. Оярсабаль 49' Х. Тамбакти (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
26
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Айман Яхья
ПВ
20
Султан Мандаш
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
24
Кукурелья
22
Кубарси
14
Ляпорт
12
Порро
16
Родри
20
Педри
21
Оярсабаль
10
Ольмо
19
Ямаль
15
Баэна
3-2-2-1-1
21
аль-Уваис
5
Тамбакти
3
Ладжами
4
Аль-Амри
12
Абдулхамид
6
Аль-Давсари
15
аль-Хаибари
7
Аль-Джувейр
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
15
Баэна
17
Уильямс
17
Уильямс
15
Баэна
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Торрес
21
Оярсабаль
19
Ямаль
11
Пино
11
Пино
19
Ямаль
9
Аль-Бурайкан
26
Абулшамат
26
Абулшамат
9
Аль-Бурайкан
4
Аль-Амри
18
Аль-Хаджи
18
Аль-Хаджи
4
Аль-Амри
15
аль-Хаибари
23
Канно
23
Канно
15
аль-Хаибари
10
Аль-Давсари
17
Аль-Ганнам
17
Аль-Ганнам
10
Аль-Давсари
7
Аль-Джувейр
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
7
Аль-Джувейр
Остались в запасе
Испания
Саудовская Аравия
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Айман Яхья
ПВ
20
Султан Мандаш
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Айман Яхья
ПВ
20
Султан Мандаш
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Испания - Саудовская Аравия
2
Всего ударов по воротам
22
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
2
Офсайды
2
3
Количество передач
726
364
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.3
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55

Смотреть прямую трансляцию Испания против Саудовской Аравии, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Япония

Испания – Саудовская Аравия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Саудовская Аравия Испания
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