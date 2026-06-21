21.06.2026, воскресенье, 19:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Испания
Саудовская Аравия
Испания
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
26
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Айман Яхья
ПВ
20
Султан Мандаш
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
24
Кукурелья
22
Кубарси
14
Ляпорт
12
Порро
16
Родри
20
Педри
21
Оярсабаль
10
Ольмо
19
Ямаль
15
Баэна
3-2-2-1-1
21
аль-Уваис
5
Тамбакти
3
Ладжами
4
Аль-Амри
12
Абдулхамид
6
Аль-Давсари
15
аль-Хаибари
7
Аль-Джувейр
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
15
Баэна
17
Уильямс
17
Уильямс
15
Баэна
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Торрес
21
Оярсабаль
19
Ямаль
11
Пино
11
Пино
19
Ямаль
9
Аль-Бурайкан
26
Абулшамат
26
Абулшамат
9
Аль-Бурайкан
4
Аль-Амри
18
Аль-Хаджи
18
Аль-Хаджи
4
Аль-Амри
15
аль-Хаибари
23
Канно
23
Канно
15
аль-Хаибари
10
Аль-Давсари
17
Аль-Ганнам
17
Аль-Ганнам
10
Аль-Давсари
7
Аль-Джувейр
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
7
Аль-Джувейр
Остались в запасе
Испания
Саудовская Аравия
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Айман Яхья
ПВ
20
Султан Мандаш
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Айман Яхья
ПВ
20
Султан Мандаш
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Испания - Саудовская Аравия
2
Всего ударов по воротам
22
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
2
Офсайды
2
3
Количество передач
726
364
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.3
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55
Смотреть прямую трансляцию Испания против Саудовской Аравии, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Япония
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»