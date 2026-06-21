Составы команд
Тунис
Тунис
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
21
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
13
Рани Хедира
ОП
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
11
Исмаэль Гарби
АП
7
Элиас Ахури
ПВ
19
Фирас Шауат
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
3-3-1-2-1
16
Дамен
6
Бронн
3
Тальби
4
Рекик
2
Абди
17
Скири
20
Валери
25
Слимане
8
Саад
10
Меджбри
26
Тунекти
3-1-1-3-2
1
Сузуки
22
Томиясу
21
Ито
4
Итакура
24
Сано
7
Танака
14
Ито
15
Камада
13
Накамура
18
Уэда
10
Доан
6
Бронн
21
Бен Хамида
21
Бен Хамида
6
Бронн
17
Скири
13
Хедира
13
Хедира
17
Скири
8
Саад
11
Гарби
11
Гарби
8
Саад
2
Абди
7
Ахури
7
Ахури
2
Абди
26
Тунекти
19
Шауат
19
Шауат
26
Тунекти
22
Томиясу
20
Секо
20
Секо
22
Томиясу
15
Камада
25
Сузуки
25
Сузуки
15
Камада
10
Доан
2
Сугавара
2
Сугавара
10
Доан
13
Накамура
17
Сузуки
17
Сузуки
13
Накамура
18
Уэда
9
Гото
9
Гото
18
Уэда
Остались в запасе
Тунис
Япония
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
18
Райан Эльлуми
ЦФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
Главный тренер
Эрве Ренар
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
18
Райан Эльлуми
ЦФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
Остались в запасе
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Тунис - Япония
Всего ударов по воротам
2
11
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
15
Офсайды
1
1
Количество передач
354
583
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.05
2.13
Смотреть прямую трансляцию Тунис против Японии, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 07:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Тунис – Япония
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»