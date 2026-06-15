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  • Швеция – Тунис: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

Швеция – Тунис: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

15 июня, 03:50
Швеция
15.06.2026, понедельник, 05:00
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
5 : 1
Завершен
Тунис
7' Я. Аяри 30' А. Исак 59' В. Дьекереш 84' М. Сванберг 90+6' Я. Аяри
43' О. Рекик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
(К) ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
18
Ясин Аяри
ЦП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Тунис
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
21
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
13
Рани Хедира
ОП
17
Эйе Скири
(К) ОП
25
Анис Слимане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
8
Элиас Саад
ЛВ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
20
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
6
Герман Йоханссон
ПП
26
Таха Али
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
24
Эллиот Страуд
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
11
Исмаэль Гарби
АП
7
Элиас Ахури
ПВ
26
Себастьян Тунекти
ЛФ
19
Фирас Шауат
ЦФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
4-1-1-2-2
23
Нордфельдт
5
Гудмундссон
4
Хин
3
Линделеф
2
Лагербилке
16
Карлстрем
18
Аяри
21
Бернхардссон
10
Нигрен
9
Исак
17
Дьекереш
3-4-1-2
1
Шамах
21
Бен Хамида
4
Рекик
3
Тальби
20
Валери
13
Хедира
17
Скири
2
Абди
25
Слимане
10
Меджбри
8
Саад
21
Бернхардссон
8
Свенссон
8
Свенссон
21
Бернхардссон
16
Карлстрем
19
Сванберг
19
Сванберг
16
Карлстрем
10
Нигрен
7
Бергвалл
7
Бергвалл
10
Нигрен
9
Исак
11
Эланга
11
Эланга
9
Исак
5
Гудмундссон
24
Страуд
24
Страуд
5
Гудмундссон
20
Валери
15
Бельхадж Махмуд
15
Бельхадж Махмуд
20
Валери
13
Хедира
11
Гарби
11
Гарби
13
Хедира
17
Скири
7
Ахури
7
Ахури
17
Скири
8
Саад
26
Тунекти
26
Тунекти
8
Саад
25
Слимане
19
Шауат
19
Шауат
25
Слимане
Остались в запасе
Швеция
Тунис
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
20
Эрик Смит
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
26
Таха Али
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
16
Аймен Дамен
ВР
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
20
Эрик Смит
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
26
Таха Али
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Швеция - Тунис
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
8
Офсайды
3
6
Количество передач
356
371
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.28
xGP (предотвращенные голы)
-2.88
-2.88

Смотреть прямую трансляцию Швеция против Туниса, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Тунис

Швеция – Тунис: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Тунис Швеция
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