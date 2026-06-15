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Смотреть прямую трансляцию Швеция против Туниса, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Тунис