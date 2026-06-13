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  • США – Парагвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026

США – Парагвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026

13 июня, 02:50
США
13.06.2026, суббота, 04:00
Чемпионат мира, группа D, 1 тур
4 : 1
Завершен
Парагвай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
24
Мэтт Фриз
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
(К) ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
16
Алекс Фримен
ПАЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Парагвай
12
Орландо Гилл
ВР
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
14
Адриан Кубас
ОП
8
Диего Гомес
ЦП
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
США
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
22
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
15
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Себастьян Берхальтер
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
11
Маурисио
АП
17
Каку
АП
7
Рамон Соса
ЛВ
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
25
Исидро Питта
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
4-2-1-2-1
24
Фриз
5
Робинсон
13
Рим
3
Ричардс
2
Дест
4
Адамс
16
Фримен
8
МакКенни
17
Тилльман
10
Пулишич
20
Балогун
4-1-2-2-1
12
Гилл
4
Касерес
3
Альдрете
6
Алонсо
15
Гомес
14
Кубас
8
Гомес
16
Бобадилья
10
Альмирон
19
Энкисо
9
Санабрия
10
Пулишич
14
Берхальтер
14
Берхальтер
10
Пулишич
17
Тилльман
7
Рейна
7
Рейна
17
Тилльман
2
Дест
21
Веа
21
Веа
2
Дест
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
4
Касерес
2
Веласкес
2
Веласкес
4
Касерес
16
Бобадилья
11
Маурисио
11
Маурисио
16
Бобадилья
8
Гомес
17
Каку
17
Каку
8
Гомес
10
Альмирон
7
Соса
7
Соса
10
Альмирон
9
Санабрия
18
Арсе
18
Арсе
9
Санабрия
Остались в запасе
США
Парагвай
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
22
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
15
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
25
Исидро Питта
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
22
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
15
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Остались в запасе
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
25
Исидро Питта
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча США - Парагвай
1
5
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
1
Нарушения
13
17
Офсайды
2
1
Количество передач
598
319
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-1.46
-1.46

Смотреть прямую трансляцию матча США против Парагвая, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Парагвай

США – Парагвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Парагвай США
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